Giovanni Becali a dezvăluit în direct valoarea reală a lui Louis Munteanu: „Mai pui două din pix. Dă-i drumul și ia banii”

Louis Munteanu a ratat transferul în vestul Europei, unde perioada de mercato a tras cortina pe data de 1 septembrie. Giovanni Becali a vorbit despre .

Giovanni Becali, fără ocolișuri în povestea lui Louis Munteanu. Cât crede impresarul că valorează

Louis Munteanu a fost cel mai mediatizat jucător român în perioada de mercato din vara acestui an, fiind așteptat un transfer răsunător al atacantului de la o formație din vestul Europei. Mutarea nu a mai venit, iar Giovanni Becali a spus totul despre tânărul atacant.

Mai exact, după ce vărul , impresarul de jucători consideră că fostul campion al României cu Farul valorează în jur de 6-7 milioane de euro, iar la vânzare, prin bonusuri, se pot obține chiar și 10 milioane. Giovanni a precizat de asemenea că întreaga telenovelă a transferului l-a afectat în plan moral pe fotbalist.

„Ajungi la 9-10 milioane, dă-i bă drumul și ia banii! Jucătorul a fost foarte afectat de chestia asta”

„Normal că omul juca la cacealma (n.r. – Neluțu Varga). V-a fiert pe toți, nu știați unde se transferă. V-a ținut vreo 2-3 săptămâni. Povestea cu Zouma vă demonstrează că putea să fie adevărată și cea cu Louis Munteanu. Eu am spus, Louis Munteanu este un jucător de 6-7 milioane.

Când ai 6-7 milioane și mai pui două din pix, dacă dă atâtea goluri, dacă echipa ajunge într-o grupă importantă, ajungi la 9-10, dă-i bă drumul și ia banii. Lasă și procentele, dacă tu crezi că e de 9-10 milioane, acolo unde se duce poate să fie de 48. Pune 20% și mai iei 9 milioane!

Eu cred că jucătorul a fost foarte afectat de chestia asta. Ba joc, ba nu joc, ba mă pregătesc să plec, ba fac, ba dreg… A fost stres și asta îl afectează și pe el!”, a spus Giovanni Becali la „DON Giovanni”.

