Giovanni Becali a dezvăluit salariul uriaș al lui Kurt Zouma la CFR Cluj: „E o lovitură”. Exclusiv

CFR Cluj a dat marea lovitură pe piața transferurilor. Ardelenii au ajuns la un acord, iar Kurt Zouma, fostul câștigător al Ligii Campionilor, a semnat cu gruparea de pe Gruia. Giovanni Becali s-a declarat impresionat de investiția făcută de Neluțu Varga și a spus suma pe care francezul o va încasa la vicecampioana României.

Neluțu Varga a adus un câștigător UEFA Champions League în Gruia

Transferul lui Kurt Zouma e poate unul dintre cele mai interesante realizate vreodată de o echipă din România. În Superliga ajunge un jucător cu aproape 250 de meciuri jucate în Premier League și care, în urmă cu nu foarte mult timp, a câștigat Champions League și Conference League.

Giovanni Becali: „M-a surprins. E o lovitură”

iar Giovanni Becali e de părere că fundașul francez, în vârstă de 30 de ani, va încasa un salariu uriaș pentru fotbalul românesc, de un milion de euro. Impresarul consideră că acționarii echipei din Gruia au vrut să aducă un fotbalist cu nume mare, întrucât ultimele achiziții au fost ratate.

„M-a surprins. Cred că o să ia un milion. Poate să fie. Are și prime de jocuri de cupă europeană. Nu pot să înțeleg. E o lovitură. S-au adus jucători necunoscuți. În afară de Kamara, nu știa nimeni cine sunt ăia.”

S-a enervat Neluțu. Hai să vă aduc eu un jucător. Să vedeți ce jucători vă aduc. Dați-i pe ăștia afară. El mai are timp. Mai are până luni seara timp”, a declarat agentul FIFA Giovanni Becali în emisiunea Don Giovanni.

Virgiu Postolachi, atacantul, care în ultimul sezon a prins multe meciuri, e aproape de o despărțire de CFR Cluj. El ar putea ajunge la marea rivală, Universitatea, care caută un om de gol.