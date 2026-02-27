Giovanni Becali a făcut calculele de play-off! Cum ajunge FCSB în top 6. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB vrea în play-off, însă calculele pentru ca bucureștenii să prindă în cele din urmă top 6 sunt extrem de complicate. Giovanni Becali a spus totul despre campioana României. Cum vede situația echipei vărului Gigi Becali.

Giovanni Becali anunță o misiune extrem de dificilă pentru FCSB în lupta pentru play-off

Actualul sezon competițional a venit cu multe surprize, de la echipele aflate pe val, la rezultate, la pozițiile din clasament. Doar două etape mai are de oferit sezonul regular, iar calculele pentru play-off se intensifică odată cu sfârșitul fiecărui meci.

După runda precedentă, Giovanni Becali a vorbit despre formația bucureșteană și a spus cum ajung în primele 6.

„Galați e o echipă surprinzătoare, dar eu cred că… la modul cum joacă U Cluj la ei acasă, e greu să-i bată. Un egal al Oțelului e un ajutor pentru FCSB. La egal, U Cluj face 49 de puncte, FCSB, dacă câștigă cu UTA și cu U Cluj, face 49 și are 6 din 6 cu U Cluj, că i-a bătut la Cluj. Vezi ce șansă are U Cluj. Deci U Cluj, cu victorie la Galați este matematic în play-off, dacă nu bate, inclusiv egal, stă la mâna rezultatelor FCSB-ului.

E un meci greu la Arad pentru FCSB, . În afară de asta, au un antrenor bun de SuperLiga, Adrian Mihalcea e un antrenor bun, un antrenor care știe ce vrea, știe ce jucători vrea.

Cel mai dificil meci îl are și FCSB-ul, dar și CFR-ul. FC Argeș are o șansă mare în ultima etapă, cu Slobozia. CFR-ul nu are șansă, că joacă cu Dinamo ultima etapă. Cel mai greu program îl are CFR-ul, pentru că CFR-ul vrea să meargă și în cupe”, a spus inițial Giovanni Becali.

Ce a spus Giovanni Becali despre un posibil „aranjament” între Dinamo și FC Argeș

Giovanni Becali a comentat ulterior și Agentul de jucători a respins vehement un asemenea scenariu.

„Niciodată. Dinamo nu va da în viața vieților meciul lui Argeș. Nu se pune problema niciunui fel de aranjament. Dacă CFR are nevoie de un egal cu Dinamo, și unii și alții vor juca la victorie”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Programul echipelor implicate în lupta la play-off. Când și cu cine joacă fiecare

Șapte formații din SuperLiga luptă în ultimele două etape din sezonul regular pentru a prinde top 6. Iată cum arată programul acestora în ultimele două runde:

Program U Cluj – 48 puncte

U Cluj – Oțelul, 27 februarie

FCSB – U Cluj, 7 martie

Program CFR Cluj – 47 puncte

Farul – CFR Cluj, 28 februarie

CFR Cluj – Dinamo, 7 martie

Program FC Argeș – 46 puncte

Dinamo – FC Argeș, 1 martie

FC Argeș – Unirea Slobozia, 7 martie

Program FCSB – 43 puncte

UTA – FCSB, 1 martie

FCSB – U Cluj, 7 martie

Program FC Botoșani – 42 puncte

FC Hermannstadt – FC Botoșani, 27 februarie

FC Botoșani – Petrolul, 7 martie

Program UTA – 42 puncte

UTA – FCSB, 1 martie

Metaloglobus – UTA, 7 martie

Program Oțelul – 41 puncte

U Cluj – Oțelul, 27 februarie

Oțelul – FC Hermannstadt, 7 martie