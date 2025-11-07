Sport

Giovanni Becali a făcut calculele FCSB în grupa de Europa League. Marea enigmă pe care nu o poate înțelege

FCSB a pierdut meciul cu FC Basel și se află la coada clasamentului din Europa League. Giovanni Becali a făcut toate calculele în privința șanselor de calificare ale roș-albaștrilor.
Traian Terzian
07.11.2025 | 17:30
Giovanni Becali a calculat în direct ce șanse mai are FCSB să se califice din grupa de Europa League. Sursă foto: colaj Fanatik
Ioan Becali a mărturisit că șansele de calificare ale FCSB-ului în fazele eliminatorii ale Europa League s-au diminuat considerabil. Cum arată calculele făcute de impresar la ”Giovanni Show”.

Ce șanse mai are FCSB de calificare în Europa League. Calculele lui Giovanni Becali

Agentul de jucători este convins că FCSB ar fi putut câștiga partida din deplasare cu FC Basel dacă nu ar fi jucat încă din start în inferioritate numerică. După această înfrângere șansele de calificare sunt tot mai mici, iar campioana României este obligată să câștige următorul joc.

”FCSB pleca nebătută de la Basel, poate și câștiga pentru că a avut superioritate de multe ori chiar și în 10 oameni. Olaru a dat un gol frumos, cred că e golul serii în Europa. Cu înfrângerea asta, șanse mici de a mai spera la calificare. Au rămas cu 3 puncte din 4 meciuri.

(n.r. – FCSB e pe locul 31 din 36) Păi, vezi. Și are meciuri grele. De următorul meci (n.r. – cu Steaua Roșie) se mai agață o speranță mică, dacă îl pierd și pe ăla e gata. Trebuie să bată. E greu la Belgrad, vor fi 70.000 de spectatori.

Sunt prea jos față de ce au făcut anul trecut când te gândeai că merg în primele 8. Acum, locul 31 e și cu teamă. Eu nu știu cum anul anul trecut i-a bătut de trei ori pe PAOK Salonic, care acum face ravagii. De trei ori și în 10 într-un meci. Și ieri puteau să câștige, după 1-1… Față de anul trecut, FCSB are acum lot mai bun”, a declarat el, la emisiunea ”Giovanni Show”.

Cu cine a fost comparat starul Shaqiri de către cunoscutul impresar

Apoi discuția s-a mutat către vedeta celor de la FC Basel, Xherdan Shaqiri. Deși nu mai este în cea mai bună condiție fizică, veteranul elvețienilor a decis întâlnirea cu două goluri și o pasă decisivă.

”L-ai văzut pe Shaqiri la 34 de ani cum arată? Așa a fost tot timpul, dar acum e și mai gras. Așa cum a fost, a jucat la echipe mari. A pictat aseară, pase, cutare, nu știu ce, nu știu cum. E kosovar de origine, dar a crescut în Elveția.

(n.r. – Seamănă cu Marcel Coraș) Coraș era mai înalt, s-a îngrășat după ce s-a lăsat. Shaqiri ne-a bătut singur. Vezi ce înseamnă calitatea, piciorul stâng, calitatea balonului, plasamentul, că a ajuns și în fața porții să dea gol.

(n.r. – Shaqiri, mai gras decât Adi Popa) Popa ăla de l-am dus eu la Valladolid și mi-a zis antrenorul: ‘Popa sau Prova, pe mine nu mă interesează jucătorul ăsta’. S-a antrenat cu el și după aia l-a ușchit. A venit înapoi la Steaua”, a mai spus Becali, la ”Giovanni Show”.

Cum arată în acest moment clasamentul din Europa League

FCSB a fost învinsă de FC Basel, scor 1-3, și a rămas cu 3 puncte după disputarea a patru etape din grupa unică din Europa League. Momentul este unul dificil, campioana României fiind abia pe locul 31 în clasament.

Ce meciuri mai are de jucat FCSB în Europa League

Șansele de calificare ale ”roș-albaștrilor” în fazele eliminatorii ale celei de-a doua competiții continentale s-au diminuat considerabil, mai ales că în ultimele patru etape vor întâlni adversari de calibru.

  • Steaua Roşie Belgrad – FCSB (27 noiembrie, ora 22:00)
  • FCSB – Feyenoord (11 decembrie, ora 22:00)
  • Dinamo Zagreb – FCSB (22 ianuarie 2026, ora 22:00)
  • FCSB – Fenerbahce (29 ianuarie 2026, ora 22:00)

Giovanni Becali, anunț trist pentru FCSB

Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
