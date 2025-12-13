Sport

Giovanni Becali a făcut top 5 transferuri din SuperLiga: trei sunt de la FCSB! „Am adus ofertă de 2,5 milioane de euro pe Târnovanu”. Exclusiv

Giovanni Becali a făcut topul transferurilor din SuperLiga. Celebrul agent e de părere că Ştefan Baiaram poate fi vândută pe cea mai mare sumă în iarnă. Trei jucători pot pleca de la FCSB.
Marian Popovici
13.12.2025 | 13:30
EXCLUSIV FANATIK
Se apropie perioada de mercato din iarnă şi în SuperLiga va începe nebunia transferurilor. Echipele de top vor să se întărească în lupta pentru titlu, iar Gigi Becali a anunţat deja că vrea să aducă 4-5 jucători după startul mai slab de sezon.

Top cinci transferuri din SuperLiga! Anunţul lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a făcut topul jucătorilor care pot pleca din SuperLiga în iarnă. Pe primul loc este Ştefan Baiaram, pe care Craiova poate încasa 5-6 milioane de euro, la fel ca şi CFR Cluj pe Louis Munteanu. FCSB are trei jucători în această ierarhie pe care celebrul impresar a făcut-o în emisiunea Giovanni Show:

„Primul jucător care poate să plece în acest an este Baiaram. Şi clubul doreşte să îl vândă, dar nu la orice sumă. Cam la 5-6 milioane de euro e. Un milion nu va fi problemă la un club. 

La Louis Munteanu nu ştiu despre ce e vorba. El este locul 2. Dar vorbim realist la 5-6 milioane. Bîrligea pe locul 3. Sunt echipe interesate. Nu sunt managerul lui, e un italian. 

Să dea Dumnezeu să fie la 7-8 milioane, dar a dat puţine goluri. El vine în spate, se luptă. E un buldozer. Are potenţial de creştere. Locul patru cred că e Darius Olaru, dacă Gigi îl înţelege să plece pe 3-4 milioane, zic că poate să plece”, a spus Giovanni Becali.

Ştefan Târnovanu poate pleca în iarnă! Ce ofertă a avut FCSB

Agentul a dezvăluit că Ştefan Târnovanu a avut mai multe oferte de a pleca pe 2,5 milioane de euro de la FCSB, dar Gigi Becali ţine la preţ. Totuşi, portarul campioanei ar putea pleca în această iarnă:

„Locul 5 este Târnovanu la 2,5-3 milioane de euro. Am avut o ofertă de 2,5 milioane pentru Târnovanu, mai multe. Dar Gigi zice 5 milioane. Au fost echipe importante din Europa, nu din top 5 campionate.

Belgia, Turcia, Olanda, Elveţia nu sunt bune? Basel poate să dea şi 7 milioane pe un jucător. Gigi Becali vrea 5 milioane. Dacă vom avea discuţii, că ele se reiau în iarnă. Aici ar mai fi şi Borza, pe la 2,5-3 sau chiar 4 milioane de euro. În iarnă nu se pune problema, depinde cum va evolua până în vară.

El are clauză de 4 milioane. Nu se mai discută aici. Ai achitat-o şi gata, nu mai vorbeşti cu nimeni. Iar la Târnovanu, Gigi Becali poate să înţeleagă. La prima discuţie poate să plece. Are 25 de an, nu mai e tânăr. 

La Gigi Becali e mai greu să vinzi jucători, că cere mult. La Craiova e la fel, dar te înţelegi până la urmă. Sper ca Olaru şi Târnovanu să plece în iarnă”, a dezvăluit Becali la Giovanni Show.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
