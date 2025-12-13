Giovanni Becali a făcut top 5 transferuri din SuperLiga: trei sunt de la FCSB! „Am adus ofertă de 2,5 milioane de euro pe Târnovanu”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Se apropie perioada de mercato din iarnă şi în SuperLiga va începe nebunia transferurilor. Echipele de top vor să se întărească în lupta pentru titlu, iar Gigi Becali a anunţat deja că vrea să aducă 4-5 jucători după startul mai slab de sezon.

Top cinci transferuri din SuperLiga! Anunţul lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a făcut topul jucătorilor care pot pleca din SuperLiga în iarnă. , la fel ca şi CFR Cluj pe Louis Munteanu. FCSB are trei jucători în această ierarhie pe care celebrul impresar a făcut-o în emisiunea Giovanni Show:

„Primul jucător care poate să plece în acest an este Baiaram. Şi clubul doreşte să îl vândă, dar nu la orice sumă. Cam la 5-6 milioane de euro e. Un milion nu va fi problemă la un club.

La Louis Munteanu nu ştiu despre ce e vorba. El este locul 2. Dar vorbim realist la 5-6 milioane. Bîrligea pe locul 3. Sunt echipe interesate. Nu sunt managerul lui, e un italian.

Să dea Dumnezeu să fie la 7-8 milioane, dar a dat puţine goluri. El vine în spate, se luptă. E un buldozer. Are potenţial de creştere. Locul patru cred că e Darius Olaru, dacă Gigi îl înţelege să plece pe 3-4 milioane, zic că poate să plece”, a spus Giovanni Becali.

Ştefan Târnovanu poate pleca în iarnă! Ce ofertă a avut FCSB

Agentul a dezvăluit că de a pleca pe 2,5 milioane de euro de la FCSB, dar Gigi Becali ţine la preţ. Totuşi, portarul campioanei ar putea pleca în această iarnă:

„Locul 5 este Târnovanu la 2,5-3 milioane de euro. Am avut o ofertă de 2,5 milioane pentru Târnovanu, mai multe. Dar Gigi zice 5 milioane. Au fost echipe importante din Europa, nu din top 5 campionate.

Belgia, Turcia, Olanda, Elveţia nu sunt bune? Basel poate să dea şi 7 milioane pe un jucător. Gigi Becali vrea 5 milioane. Dacă vom avea discuţii, că ele se reiau în iarnă. Aici ar mai fi şi Borza, pe la 2,5-3 sau chiar 4 milioane de euro. În iarnă nu se pune problema, depinde cum va evolua până în vară.

El are clauză de 4 milioane. Nu se mai discută aici. Ai achitat-o şi gata, nu mai vorbeşti cu nimeni. Iar la Târnovanu, Gigi Becali poate să înţeleagă. La prima discuţie poate să plece. Are 25 de an, nu mai e tânăr.

La Gigi Becali e mai greu să vinzi jucători, că cere mult. La Craiova e la fel, dar te înţelegi până la urmă. Sper ca Olaru şi Târnovanu să plece în iarnă”, a dezvăluit Becali la Giovanni Show.