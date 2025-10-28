Giovanni Becali a numit jucătorii cu care Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: „În vară mai aduc 2. Ceilalți devin elefanți”

ADVERTISEMENT

Fostul impresar este în continuare atent la ce se petrece în lumea fotbalului și studiază cu atenție situația celor de la Inter.

Giovanni Becali, laude pentru Cristi Chivu. Ce jucători l-au impresionat

Giovanni Becali spune că pentru fosta campioană a Italiei este nevoie de o resetare din punct de vedere a lotului, care trebuie să fie făcută treptat, pentru a nu exista probleme din punct de vedere al rezultatelor. De asemenea, acesta i-a lăudat pe doi dintre jucătorii care au ajuns la Milano în vară, Yan-Ange Bonny, luat de la Parma, și Pio Esposito, cel care aparținea de Inter, dar fusese împrumutat stagiunea trecută la Spezia.

„Încearcă Cristi Chivu acum și bine face, cu ajutorul celor din conducere, să întinerească lotul. E o echipă arsă, consumată. Caută jucători tineri. L-a luat pe Bonny de la Parma, l-a promovat pe Esposito, pe care l-a avut la tineret. Inter a găsit 2, la anul, în vară, mai aduc, și încet, încet, schimbă scheletul elefanților.

Nu vedeți ce frumos joacă Inter? A jucat și cu Inzaghi, joacă și cu Chivu. Ce frumos! Sunt aceeași jucători, în afară de ăștia doi pe care i-a adus Chivu. Și-a atins apogeul echipa, da, a ajuns în finala Champions League. Inzaghi tocmai de asta a plecat, că a pierdut”, a spus Giovanni Becali la emisiunea GIOVANNI SHOW.

Cristi Chivu și Inter, pe val în Italia

Venit în vară, în locul lui Simone Inzaghi, cel care a plecat în Arabia Saudită, la Al Hilal, Cristi Chivu a reușit să o readucă pe Inter între cele mai puternice echipe din Europa. Eșecul categoric, 0-5, din finala Champions League, cu PSG, a făcut ca moralul formației italiene să fie la pământ și mulți specialiști au prezis că va avea parte de un sezon extrem de dificil, în care rezultatele nu vor fi la nivelul ultimilor ani.

Totuși, în lot și să-i facă pe fotbaliști să aibă victorii după victorii. Astfel, după 7 meciuri, Inter are 15 puncte și este la doar un punct față de primul loc, ocupat de rivala, AC Milan. În Champions League, nerazzurri au punctaj maxim după 3 partide și sunt cu un picior în faza următoare.

Ultimele 7 partide jucate de Inter și câștigate

Union SG – Inter 0-4

AS Roma – Inter 0-1

Inter – Cremonese 4-1

Inter – Slavia Praga 3-0

Cagliari – Inter 0-2

Inter – Sassuolo 2-1

Ajax – Inter 0-2