Sport

Giovanni Becali a numit jucătorii cu care Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: „În vară mai aduc 2. Ceilalți devin elefanți”

Giovanni Becali a vorbit despre strategia de transferuri a celor de la Inter și l-a lăudat pe Cristi Chivu pentru doi dintre jucătorii aduși în perioada de mercato din startul sezonului.
Mihai Alecu
28.10.2025 | 09:35
Giovanni Becali a numit jucatorii cu care Cristi Chivu a dat lovitura la Inter In vara mai aduc 2 Ceilalti devin elefanti
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali are cuvinte de laudă pentru atacanții lui Inter
ADVERTISEMENT

Fostul impresar este în continuare atent la ce se petrece în lumea fotbalului și studiază cu atenție situația celor de la Inter.

Giovanni Becali, laude pentru Cristi Chivu. Ce jucători l-au impresionat

Giovanni Becali spune că pentru fosta campioană a Italiei este nevoie de o resetare din punct de vedere a lotului, care trebuie să fie făcută treptat, pentru a nu exista probleme din punct de vedere al rezultatelor. De asemenea, acesta i-a lăudat pe doi dintre jucătorii care au ajuns la Milano în vară, Yan-Ange Bonny, luat de la Parma, și Pio Esposito, cel care aparținea de Inter, dar fusese împrumutat stagiunea trecută la Spezia.

ADVERTISEMENT

„Încearcă Cristi Chivu acum și bine face, cu ajutorul celor din conducere, să întinerească lotul. E o echipă arsă, consumată. Caută jucători tineri. L-a luat pe Bonny de la Parma, l-a promovat pe Esposito, pe care l-a avut la tineret. Inter a găsit 2, la anul, în vară, mai aduc, și încet, încet, schimbă scheletul elefanților.

Nu vedeți ce frumos joacă Inter? A jucat și cu Inzaghi, joacă și cu Chivu. Ce frumos! Sunt aceeași jucători, în afară de ăștia doi pe care i-a adus Chivu. Și-a atins apogeul echipa, da, a ajuns în finala Champions League. Inzaghi tocmai de asta a plecat, că a pierdut”, a spus Giovanni Becali la emisiunea GIOVANNI SHOW.

ADVERTISEMENT
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic...
Digi24.ro
De ce iese Carrefour din România? Radu Georgescu, economist: „Este cel mai puternic semnal de avertizare pentru economia României”

Cristi Chivu și Inter, pe val în Italia

Venit în vară, în locul lui Simone Inzaghi, cel care a plecat în Arabia Saudită, la Al Hilal, Cristi Chivu a reușit să o readucă pe Inter între cele mai puternice echipe din Europa. Eșecul categoric, 0-5, din finala Champions League, cu PSG, a făcut ca moralul formației italiene să fie la pământ și mulți specialiști au prezis că formația condusă de român va avea parte de un sezon extrem de dificil, în care rezultatele nu vor fi la nivelul ultimilor ani.

ADVERTISEMENT
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii
Digisport.ro
Lamine Yamal s-a decis și îi pune banii "pe masă" Shakirei: 11 milioane de euro

Totuși, Chivu a reușit să readucă spiritul de echipă în lot și să-i facă pe fotbaliști să aibă victorii după victorii. Astfel, după 7 meciuri, Inter are 15 puncte și este la doar un punct față de primul loc, ocupat de rivala, AC Milan. În Champions League, nerazzurri au punctaj maxim după 3 partide și sunt cu un picior în faza următoare.

Ultimele 7 partide jucate de Inter și câștigate

  • Union SG – Inter 0-4
  • AS Roma – Inter 0-1
  • Inter – Cremonese 4-1
  • Inter – Slavia Praga 3-0
  • Cagliari – Inter 0-2
  • Inter – Sassuolo 2-1
  • Ajax – Inter 0-2

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI

Craiova – Rapid, meciul decisiv pentru Rădoi? “Cum poți să spui că jucătorii...
Fanatik
Craiova – Rapid, meciul decisiv pentru Rădoi? “Cum poți să spui că jucătorii Craiovei nu au valoare?!”
Florin Prunea, pus să aleagă între FC Dinamo și CS Dinamo. Răspunsul a...
Fanatik
Florin Prunea, pus să aleagă între FC Dinamo și CS Dinamo. Răspunsul a venit instant: „Știam că mă întrebi”
Cele două secrete ale lui Mitică Dragomir, care-l țin în formă la aproape...
Fanatik
Cele două secrete ale lui Mitică Dragomir, care-l țin în formă la aproape 80 de ani: „La minte sunt verde. Toți doctorii spun să nu faci asta, dar eu îl iau ca medicament”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Banciu, dezlănțuit la adresa echipei din SuperLiga: 'Trebuie să dispară, ne-a plictisit suficient!...
iamsport.ro
Banciu, dezlănțuit la adresa echipei din SuperLiga: 'Trebuie să dispară, ne-a plictisit suficient! Nu îi va regreta nimeni'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!