Sport

Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv

Cunoscutul impresar de fotbaliști Giovanni Becali a povestit despre bătaia pe care a avut-o, în urmă cu mai mulți ani, într-un bar cu celebrul cascador Szobi Cseh.
Adrian Baciu
16.02.2026 | 14:15
Giovanni Becali a povestit bataia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh Iam dat o sticlan cap Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Cum a ajuns Giovanni Becali să se bată cu celebrul Szobi Cseh. Sursa foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, fără îndoială cel mai cunoscut impresar român din ultimele decenii, a avut de-a lungul timpului mai multe „confruntări” cu fel și fel de celebrități. Acesta a povestit, la FANATIK, despre bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh.

Cum a ajuns Giovanni Becali în conflict cu celebrul cascador Szobi Cseh

În ediția din 6 februarie a emisiunii „Giovanni Show”, Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar român, a dezvăluit că, în trecut, a avut mai multe conflicte cu Szobi Cseh și cu echipa sa de cascadori. „Vinovat” de aceste clinciuri a fost regretatul Dan Alban, fostul partener al agentului de fotbaliști.

ADVERTISEMENT

„(n.r. Te-ai bătut cu Szobi Cseh?) Cu Szobi am avut bătăi. Cu ei, da. Din cauza lui, a lui Dan (n.r. Dan Alban). Pe vremuri, noi mergeam la un bar. Acapulco se chema, în Eforie. Era al lui Păunescu. Bar cu balerine care veneau de la Melody (n.r. bar din București). România era Elveția Europei de Est, în anii aceia, în 70, 75, 77.

Și lui Dan îi plăcea o balerină. Sorana o chema. Poate mai trăiește, săraca. S-a lipit de ea, așteptam să se termine programul. (…) Fata era cu un cascador, Dide, se iubea cu ea. Toți cascadorii, cu Dide, cu Mircea Pascu, cu Szobi erau gașca lor. Și noi, bișnițarii, cu ghilimele de rigoare, eram gașca noastră”, povestește Giovanni.

ADVERTISEMENT
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat...
Digi24.ro
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”

Giovanni Becali, dezvăluiri despre bătaia din bar cu Szobi Cseh: „I-am dat o sticlă în cap”

Giovanni mai dezvăluie apoi cum s-a ajuns la conflictul fizic dintre „gașca” lui de bișnițari și cea a cascadorilor lui Szobi Cseh. Totul a plecat de la o balerină. Mai exact de la cea de care era îndrăgostit Dan Alban. Din cauza acesteia, „Albanezul” ajunsese să fie atacat de gașca lui Cseh.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Niciodată în viaţa mea nu am lucrat pentru bani, vă jur!" Are o avere uriașă, dar merge cu metroul în București

Acela a fost momentul care a iscat „războiul”. Giovanni Becali dezvăluie că între cele două tabere a avut loc un conflict monstru. La un moment dat, spune impresarul, Alban a fost luat la bătaie de gașca de cascadori. În conflictul de la malul Mării Negre, Giovanni a ajuns să-i dea o sticlă în cap celebrului Szobi Cseh.

„În Constanța aveam un turc, poate cel mai șmecher turc din toți turcii din lume, Săceanul îl chema. Dacă ne alerga poliția și intram cu Dacia în Piața Chiliei, nu mai intra mașina poliției în piața Chiliei, cu turcii care erau atunci. Săceanu avea mulți frați. Cel mai mic era Bechir. Și l-a luat pe ăsta și ne-a dus la bar. După programul barului, Dan s-a dus să o ia pe fată.

ADVERTISEMENT

Noi ne pregăteam să plecăm și să ne întoarcem în Mamaia. A început să țipe Alban. Îl băteau ăștia (n.r. gașca lui. Szobi, Dide pe Alban). Și dă-i bătăi cu ei, sticlă în cap, dă-i… (n.r. Deci te-ai bătut cu Szobi Cseh?) Da. S-a distrus barul. Eram noi 4-5 oameni… Și el cu cascadorii. (…) I-am dat o sticlă în cap. Am primit și eu. Altfel, cum să te bați cu ei, oameni antrenați”, mai mărturisește Giovanni.

Cine a fost Szobi Cseh

Născut pe 11 decembrie 1942 la Miercurea Ciuc, Szobi Cseh, pe numele complet Szabolcs Imre Cseh, a fost cel mai cunoscut și prolific cascador român. A fost și actor ocazional și regizor de dubluri în cinematografia românească. De numele său se leagă apariții în filme precum: Dacii (1967), Mihai Viteazul (1971), Un comisar acuză (1974), Misterele Bucureștilor (1983), Masca de argint (1985), Martori dispăruți (1988) sau Doi haiduci și o crâșmăriță (1993).

Desemnat înainte de Revoluție, în anul 1985, unul dintre cei mai buni cascadori din Europa, Szobi Cseh a murit pe 1 august 2014 la București, la vârsta de 71 de ani. S-a stins la Institutul Clinic Fundeni în urma complicațiilor severe cauzate de o boală necruțătoare.

Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv

Gigi Mustaţă îi mitraliază pe jucătorii FCSB-ului după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Lipsă...
Fanatik
Gigi Mustaţă îi mitraliază pe jucătorii FCSB-ului după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Lipsă de atitudine! Este cea mai mare ruşine din istorie să ratezi play-off-ul!”
Valeriu Iftime a făcut calculele pentru finalul sezonului din SuperLiga: “Dacă batem U...
Fanatik
Valeriu Iftime a făcut calculele pentru finalul sezonului din SuperLiga: “Dacă batem U Cluj suntem în play-off!”. Ce şanse mai au FCSB şi CFR Cluj
Dumitru Dragomir pune tunurile pe FCSB după înfrângerea de la Craiova: „Este un...
Fanatik
Dumitru Dragomir pune tunurile pe FCSB după înfrângerea de la Craiova: „Este un haos neîntâlnit! Nu sunt pe locul 10 întâmplător”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Gică Hagi nu vine la națională din cauza lui Mihai Stoichiță! De ce...
iamsport.ro
Gică Hagi nu vine la națională din cauza lui Mihai Stoichiță! De ce este ”Lippi” intangibil în fața ”Regelui”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!