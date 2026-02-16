Giovanni Becali a povestit bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh. „I-am dat o sticlă-n cap!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, fără îndoială cel mai cunoscut impresar român din ultimele decenii, a avut de-a lungul timpului mai multe „confruntări” cu fel și fel de celebrități. Acesta a povestit, la FANATIK, despre bătaia din bar cu celebrul cascador Szobi Cseh.

Cum a ajuns Giovanni Becali în conflict cu celebrul cascador Szobi Cseh

În ediția din 6 februarie a emisiunii „Giovanni Show”, Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar român, a dezvăluit că, în trecut, a avut mai multe conflicte cu Szobi Cseh și cu echipa sa de cascadori. „Vinovat” de aceste clinciuri a fost regretatul Dan Alban, fostul partener al agentului de fotbaliști.

„(n.r. Te-ai bătut cu Szobi Cseh?) Cu Szobi am avut bătăi. Cu ei, da. Din cauza lui, a lui Dan (n.r. Dan Alban). Pe vremuri, noi mergeam la un bar. Acapulco se chema, în Eforie. Era al lui Păunescu. Bar cu balerine care veneau de la Melody (n.r. bar din București). România era Elveția Europei de Est, în anii aceia, în 70, 75, 77.

Și lui Dan îi plăcea o balerină. Sorana o chema. Poate mai trăiește, săraca. S-a lipit de ea, așteptam să se termine programul. (…) Fata era cu un cascador, Dide, se iubea cu ea. Toți cascadorii, cu Dide, cu Mircea Pascu, cu Szobi erau gașca lor. Și noi, bișnițarii, cu ghilimele de rigoare, eram gașca noastră”, povestește Giovanni.

Giovanni Becali, dezvăluiri despre bătaia din bar cu Szobi Cseh: „I-am dat o sticlă în cap”

fizic dintre „gașca” lui de bișnițari și cea a cascadorilor lui Szobi Cseh. Totul a plecat de la o balerină. Mai exact de la cea de care era îndrăgostit Dan Alban. Din cauza acesteia, „Albanezul” ajunsese să fie atacat de gașca lui Cseh.

Acela a fost momentul care a iscat „războiul”. Giovanni Becali dezvăluie că între cele două tabere a avut loc un conflict monstru. La un moment dat, spune impresarul, Alban a fost luat la bătaie de gașca de cascadori. În conflictul de la malul Mării Negre, Giovanni a ajuns să-i dea o sticlă în cap celebrului Szobi Cseh.

„În Constanța aveam un turc, poate cel mai șmecher turc din toți turcii din lume, Săceanul îl chema. Dacă ne alerga poliția și intram cu Dacia în Piața Chiliei, nu mai intra mașina poliției în piața Chiliei, cu turcii care erau atunci. Săceanu avea mulți frați. Cel mai mic era Bechir. Și l-a luat pe ăsta și ne-a dus la bar. După programul barului, Dan s-a dus să o ia pe fată.

Noi ne pregăteam să plecăm și să ne întoarcem în Mamaia. A început să țipe Alban. Îl băteau ăștia (n.r. gașca lui. Szobi, Dide pe Alban). Și dă-i bătăi cu ei, sticlă în cap, dă-i… (n.r. Deci te-ai bătut cu Szobi Cseh?) Da. S-a distrus barul. Eram noi 4-5 oameni… Și el cu cascadorii. (…) I-am dat o sticlă în cap. Am primit și eu. Altfel, cum să te bați cu ei, oameni antrenați”, mai mărturisește Giovanni.

Cine a fost Szobi Cseh

, pe numele complet Szabolcs Imre Cseh, a fost cel mai cunoscut și prolific cascador român. A fost și actor ocazional și regizor de dubluri în cinematografia românească. De numele său se leagă apariții în filme precum: Dacii (1967), Mihai Viteazul (1971), Un comisar acuză (1974), Misterele Bucureștilor (1983), Masca de argint (1985), Martori dispăruți (1988) sau Doi haiduci și o crâșmăriță (1993).

Desemnat înainte de Revoluție, în anul 1985, unul dintre cei mai buni cascadori din Europa, Szobi Cseh a murit pe 1 august 2014 la București, la vârsta de 71 de ani. S-a stins la Institutul Clinic Fundeni în urma complicațiilor severe cauzate de o boală necruțătoare.