Sport

„Mutu și Săpunaru au avut contractele pe masă să antreneze CFR!” Giovanni Becali, dezvăluiri despre negocierile de la CFR Cluj. Exclusiv

Giovanni Becali a făcut o dezvăluire bombă. Înainte de a se înțelege cu Marius Șumudică, cei de la CFR Cluj au negociat cu Adi Mutu și Cristi Săpunaru, așa cum a scris și FANATIK. Cei doi au avut contractele pe masă.
Adrian Baciu
14.08.2026 | 13:37
Mutu si Sapunaru au avut contractele pe masa sa antreneze CFR Giovanni Becali dezvaluiri despre negocierile de la CFR Cluj Exclusiv
breaking news
„Mutu și Săpunaru au avut contractele cu CFR pe masă”. Bomba aruncată de Giovanni Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
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Mutarea zilei din SuperLiga vine de la Cluj! Marius Șumudică (55 de ani) este noul antrenor al celor de la CFR. Deși se părea că varianta „Șumi” este căzută definitiv, tehnicianul a bătut în final palma cu Neluțu Varga. În Gruia a fost la un pas de a ajunge și cuplul Adi Mutu (principal) – Cristi Săpunaru (secund). Dezvăluirea a fost făcut la FANATIK, de Giovanni Becali.

Dezvăluire spectaculoasă la Fanatik făcută de Giovanni Becali: „Mutu și Săpunaru au avut contractele cu CFR pe masă”

Ioan Becali a confirmat exclusivitatea FANATIK din urmă cu nici 24 de ore. Adrian Mutu și CFR Cluj au fost în negocierile avansate, iar „Briliantul” era la un pas de o revenire în Gruia. Mai mult, Mutu și Săpunaru, chiar au avut contractele pe masă. În final, aceștia nu au mai dat curs ofertei lui Neluțu Varga.

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Între timp, vineri, 14 august, a doua zi după ce susținea, chiar la FANATIK, că nu a ajuns la un acord cu formația din Gruia, Marius Șumudică a semnat cu CFR Cluj. Tehnicianul a transmis, tot pentru site-ul nostru, că are un contract până în vară cu feroviarii. „M-au sunat, am vorbit cu Marian Copilu. Mi-au expus proiectul. Probabil o să apară și în presă detaliat că eu nu pot să vorbesc. Sunt un angajat al clubului. Și am căzut de acord că e momentul să reîncep treaba. Am semnat până la anul în vară”.

În emisiunea „Giovanni Show” de la FANATIK, cel mai cunoscut impresar român a dezvăluit cum au decurs discuțiile Mutu – CFR. Becali spune că „Briliantul” a avut pe masă contractul cu clubul din Ardeal. Mutu trebuia să ajungă în Gruia alături de Cristi Săpunaru (42 de ani), care i-ar fi fost secund.

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„Am avut pe masă contractele Mutu cu CFR, Săpunaru cu CFR. Acesta era secundul lui Mutu. Mutu mergea acolo cu Săpunaru antrenor secund. Apoi, Dragoș (n.r. Sîrbu, colaborator la firma de impresariat) mi-a zis că are contractele, așa… Cu Marian Copilu am vorbit de mai multe ori. Urma să trimită alte contracte cu niște schimbări la amândoi. Cu Săpunaru era clară suma, cu Mutu la fel”, dezvăluie Becali.

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Agentul de jucători mai subliniază faptul că ceea ce i-a împiedicat pe cei doi a fost neîncrederea față de situația de la clubul din Cluj. „Era problema numai de neîncrederea asta a lor. Eu le-am zis: ‘Uite care e situația. Plecați la Cluj, luați-vă niște bani să aveți la voi, să aveți cardul, care cutare, că acolo într-o lună, două trebuie să plătiți să cutare’. Da. Plata. În insolvență nu se intră de azi pe mâine. Insolvența durează luni de zile. Poate cine știe vreo primă, ceva, dacă câștigați undeva la o echipă mare în deplasare și așa mai departe

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Ce i-a spus Mutu lui Giovanni: „Nu pot să mă duc în situația asta!”

Pe ultima sută de metri, mai exact joi, în ziua meciului Tromso – CFR Cluj din Conference League, Adi Mutu l-a sunat pe Giovanni Becali și i-a spus că nu mai merge la Cluj. Situația incertă de la echipa lui Neluțu Varga a cântărit decisiv. „După-amiază mă sună Mutu și zice: ‘Mă duc la Săpunaru să vedem meciul împreună’. Îmi zice apoi: ‘Nea Giovanni’, cum îmi spune el mie, ‘nu merg, eu nu merg.

Sunt Mutu, mai bine aștept până în iarnă. Nu pot să mă duc în situația asta care e acum, nu pot. Dacă erau intrați în insolvență, mai era o șansă. Aștept până în iarnă, intră în insolvență, vedem ce va fi. Poate o să am și alte oferte’”, a spus Giovanni, la FANATIK.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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