Sport

Giovanni Becali a retrăit cearta colosală în direct cu Adrian Păunescu, când a plecat din platoul TV: “Pe mine mă așteaptă soția tânără să fac dragoste! Tu stai cu proștii tăi”

Momentul fabulos înc are Giovanni Becali părăsea furtunos emisiunea regretatului Adrian Păunescu, rememorat de agentul de jucători. Ce a spus acum, la mai bine de 20 de ani de la episodul controversat.
Mihai Dragomir
03.01.2026 | 19:00
Giovanni Becali a retrait cearta colosala in direct cu Adrian Paunescu cand a plecat din platoul TV Pe mine ma asteapta sotia tanara sa fac dragoste Tu stai cu prostii tai
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a spus totul despre ceata cu Adrian Păunescu. De ce a plecat din timpul emisiunii regretatului poet. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, implicat în tot soiul de conflicte în viața sa, a fost protagonistul mai multor momente fabuloase chiar în timpul transmisiilor live la TV. Agentul de jucători și-a amintit cum a plecat din platoul emisiunii moderate de regretatul Adrian Păunescu.

Giovanni Becali nu a uitat conflictul cu Adrian Păunescu

În anii 90, Adrian Păunescu modera la postul Antena 1 o emisiune în fiecare zi de duminică a săptămânii dedicată fotbalului, numită „Fotbal Club“, rebotezată ulterior „Meciul meciurilor“. Poetul obșinuia să cheme foarte mulţi invitaţi şi, mai mult decât atât, insera momente artistice pe parcursul emisiunii.

ADVERTISEMENT

În cadrul unei ediții a emisiunii, în platou au fost aduse mai multe nume grele din fotbal precum Mircea Lucescu, George Copos, George Ilinca, Rică Răducanu, Ioan Becali, Florin Condurăţeanu, Adlabert Kassai şi Ion Crăciunescu, plus o parte dintre interpreţii favoriţi ai poetului, precum George Nicolescu. Giovanni Becali și-a amintit de momentul în care a plecat vijelios din timpul emisiunii.

„Păunescu, poetul, din emisiunea căruia eu am plecat și l-am lăsat pentru că… Păunescu voia să aibă numai oameni care făceau ce zicea el. Numai yes men. Tu m-ai chemat de fotbal și mi-l bagi pe Vieru. Mare cântăreț, dar eu n-am auzit de el. Pentru că n-am eu școala ta. N-am cultura ta.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei

Eu am venit în primul rând să vorbesc de fotbal și îți vorbesc despre fotbal. Și scot microfonul frumos și stăteam peste drum, la Floreasca. Băi, eu am o nevastă tânără. Era acum 25 de ani și mă așteaptă să fac dragoste. Tu rămâi cu proștii, fraierii ăștia, fraieri erau Copos, Lucescu, ăștia, care erau libidinoși, care stăteau la…

ADVERTISEMENT
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost...
Digisport.ro
Unde au fost duși Nicolas Maduro și soția sa, după ce au fost capturați de americani. Donald Trump, serie de ironii

Mă văd pe mine, ia bă, dacă a plecat ăsta, plec și eu. Corect sau nu? Au stat acolo pentru că… Poate îi înnebunea cu… A mai zis ceva Păunescu? Asta mai trebuia, să zică Păunescu ceva. Dar nu mai zic ce îi spuneam până când ieșeam. Dacă la ăla cu microfonul trebuia să pun geaca… și nu găseam mâneca…”, a spus inițial Giovanni Becali.

De ce s-au certat, de fapt, Giovanni Becali și Adrian Păunescu

Deseori, invitaţii îi reproşau lui Adrian Păuenscu faptul că emisiunea se întinde pe foarte multe ore şi pur şi simplu se simțeau epuizați. În ediția amintită mai sus, George Copos îi spune poetului la un moment dat că toți de acolo au de lucru următoarea zi, dis de dimineață. Giovanni Becali a intervenit ulterior, explicând acum motivul frustrării sale.

ADVERTISEMENT

„Bă, așteptam și noi să vedem ce zice, cu tare. Nevasta mea acasă, bă, era acum 27-28 de ani. Aveam și eu nevastă, cu două fete, nu aveam fata mică. Toată ziua pe drum, mă duc și eu seară acasă… Dar am venit în emisiune. A zis de domnul Vieru, ok, de nu știu ce, ok, bă, după iar una cu fi-su, alta…

Domnul Păunescu, îmi pare rău, las microfonul, am o nevastă tânără… Îi las pe proștii ăștia care te ascultă pe tine, eu nu știu ce zici tu. Urmau multe după, până să ies. Pentru că nu a zis, am tăcut și eu, și gata!”, a rememorat Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

CFR Cluj, negocieri cu AC Milan pentru un transfer de senzație!
Fanatik
CFR Cluj, negocieri cu AC Milan pentru un transfer de senzație!
Dumitru Dragomir, martor la cea mai tare partidă de table din istorie! Câte...
Fanatik
Dumitru Dragomir, martor la cea mai tare partidă de table din istorie! Câte milioane de euro i-ar fi luat verii Gigi și Giovanni Becali regretatului afacerist Nae Nicolae
Jucătorul lansat de Cristi Chivu și ajuns Premier League are numai cuvinte de...
Fanatik
Jucătorul lansat de Cristi Chivu și ajuns Premier League are numai cuvinte de laudă pentru român: ”Vorbește des, râde și glumește”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Cine e omul care l-a păgubit pe Gigi Becali cu o sumă uriașă...
iamsport.ro
Cine e omul care l-a păgubit pe Gigi Becali cu o sumă uriașă de bani: 'A băgat 10.000.000, dar 3.000.000 le-a topit el!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!