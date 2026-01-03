Giovanni Becali a retrăit cearta colosală în direct cu Adrian Păunescu, când a plecat din platoul TV: “Pe mine mă așteaptă soția tânără să fac dragoste! Tu stai cu proștii tăi”

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, , a fost protagonistul mai multor momente fabuloase chiar în timpul transmisiilor live la TV. Agentul de jucători și-a amintit cum a plecat din platoul emisiunii moderate de .

Giovanni Becali nu a uitat conflictul cu Adrian Păunescu

În anii 90, Adrian Păunescu modera la postul Antena 1 o emisiune în fiecare zi de duminică a săptămânii dedicată fotbalului, numită „Fotbal Club“, rebotezată ulterior „Meciul meciurilor“. Poetul obșinuia să cheme foarte mulţi invitaţi şi, mai mult decât atât, insera momente artistice pe parcursul emisiunii.

În cadrul unei ediții a emisiunii, în platou au fost aduse mai multe nume grele din fotbal precum Mircea Lucescu, George Copos, George Ilinca, Rică Răducanu, Ioan Becali, Florin Condurăţeanu, Adlabert Kassai şi Ion Crăciunescu, plus o parte dintre interpreţii favoriţi ai poetului, precum George Nicolescu. Giovanni Becali și-a amintit de momentul în care a plecat vijelios din timpul emisiunii.

„Păunescu, poetul, din emisiunea căruia eu am plecat și l-am lăsat pentru că… Păunescu voia să aibă numai oameni care făceau ce zicea el. Numai yes men. Tu m-ai chemat de fotbal și mi-l bagi pe Vieru. Mare cântăreț, dar eu n-am auzit de el. Pentru că n-am eu școala ta. N-am cultura ta.

Eu am venit în primul rând să vorbesc de fotbal și îți vorbesc despre fotbal. Și scot microfonul frumos și stăteam peste drum, la Floreasca. Băi, eu am o nevastă tânără. Era acum 25 de ani și mă așteaptă să fac dragoste. Tu rămâi cu proștii, fraierii ăștia, fraieri erau Copos, Lucescu, ăștia, care erau libidinoși, care stăteau la…

Mă văd pe mine, ia bă, dacă a plecat ăsta, plec și eu. Corect sau nu? Au stat acolo pentru că… Poate îi înnebunea cu… A mai zis ceva Păunescu? Asta mai trebuia, să zică Păunescu ceva. Dar nu mai zic ce îi spuneam până când ieșeam. Dacă la ăla cu microfonul trebuia să pun geaca… și nu găseam mâneca…”, a spus inițial Giovanni Becali.

De ce s-au certat, de fapt, Giovanni Becali și Adrian Păunescu

Deseori, invitaţii îi reproşau lui Adrian Păuenscu faptul că emisiunea se întinde pe foarte multe ore şi pur şi simplu se simțeau epuizați. În ediția amintită mai sus, George Copos îi spune poetului la un moment dat că toți de acolo au de lucru următoarea zi, dis de dimineață. Giovanni Becali a intervenit ulterior, explicând acum motivul frustrării sale.

„Bă, așteptam și noi să vedem ce zice, cu tare. Nevasta mea acasă, bă, era acum 27-28 de ani. Aveam și eu nevastă, cu două fete, nu aveam fata mică. Toată ziua pe drum, mă duc și eu seară acasă… Dar am venit în emisiune. A zis de domnul Vieru, ok, de nu știu ce, ok, bă, după iar una cu fi-su, alta…

Domnul Păunescu, îmi pare rău, las microfonul, am o nevastă tânără… Îi las pe proștii ăștia care te ascultă pe tine, eu nu știu ce zici tu. Urmau multe după, până să ies. Pentru că nu a zis, am tăcut și eu, și gata!”, a rememorat Giovanni Becali la „Giovanni Show”.