Giovanni Becali a vorbit cu Jose Mourinho despre Dennis Man. „M-a sunat acum o oră. Poate prinde contractul carierei”

Dennis Man a început cum nu se poate mai bine noul sezon de Serie A.

Jose Mourinho a văzut ce a făcut Dennis Man în Parma – AC Milan și l-a sunat imediat pe Giovanni Becali

Forma de senzație prin care trece extrema dreapta de la Parma a atras deja atenția unor echipe de top din fotbalul european. Impresarul lui Dennis Man, Giovanni Becali, a declarat că a fost felicitat chiar de José Mourinho pentru reușitele fotbalistului său.

În ultimele luni, în presă au apărut zvonuri conform cărora The Special One și-ar dori să-l aducă pe Dennis Man la Fenerbahçe. Internaționalul român a semnat, până la urmă, prelungirea contractului cu Parma și e greu de crezut că oficialii clubului îi vor mai da drumul acum.

„Mourinho m-a sunat acum o oră, eram pe plajă. I-am zis: ‘Bă, după 5-0 mă suni, normal, dar după ce ai fost eliminat din Liga Campionilor nu m-ai sunat’. M-a sunat să mă felicite pentru Man. Toți antrenorii asta fac: după meciurile lor, se uită peste toate meciurile.

Încă n-am reușit să vorbesc cu Man, pentru că e tot timpul ocupat, am timp până diseară. Doar am citit o pagină din Gazzetta dello Sport, am Gazzetta cu mine. E o pagină întreagă cu Man.

De pe timpul lui Chivu, Mutu, n-a mai avut un român o pagină în Gazzetta. Liniștea, siguranța că trei ani de zile e bine pus la punct. Nu are decât să joace, să-și facă meseria. Datorită vârstei de 26 de ani, la 27 de ani poate prinde contractul carierei lui dacă va juca tot așa”, a spus Giovanni Becali, conform Digi Sport.

”The Special One”, probleme la Fenerbache

Impresarul a declarat că antrenorul portughez și-a completat deja lotul și nu mai are nevoie de alți jucători, astfel încât transferul lui Dennis Man la Fenerbahçe pică din discuție. Turcii au ratat calificarea în grupele Ligii Campionilor, iar José Mourinho trebuie să le recâștige încrederea suporterilor fervenți.

„Am vorbit de multe ori cu Mourinho, răspunsul lui a fost mereu că are nevoie doar de un număr 6. Au atâția străini, și Galatasaray, și Fenerbahçe, și Beșiktaș, încât nu știu cum să scape de ei, că e și acolo o limită. Pe mulți îi lasă în tribună”, a mai spus impresarul.

Cota de piață a lui Dennis Man, conform site-urilor de specialitate, este de 10 milioane de euro. Contractul său expiră abia în 2027, însă, dacă continuă să aibă evoluții explosive,