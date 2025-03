Giovanni Becali a vorbit despre despărțirea de Dennis Man. „I-am securizat contractul, chiar dacă Parma retrogradează”. Exclusiv

, contractul celor două părți ajungând la final după 4 ani. Cunoscutul agent de jucători a oferit detalii în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA despre despărțire.

Giovanni Becali: „I-am securizat contractul lui Dennis Man, chiar dacă Parma retrogradează”

Giovanni Becali a dezvăluit că înțelegerea cu Dennis Man a ajuns la final după 4 ani. Agentul de jucători a mărturisit că i-a securizat contractul fotbalistului cu Parma, iar în cazul în care „Cruciații” vor retrograda, internaționalul român va primi aceeași sumă de bani și în Serie B.

ADVERTISEMENT

„Cu Dennis Man s-a încheiat relația, el vrea să rămână singur, cred că a fost sfătuit de tatăl lui. E foarte bine, au fost 4 ani extraordinari. Noi ne-am încheiat misiunea făcându-i contractul pe care îl are pe 3 ani cu Parma.

Indiferent dacă rămâne în Seria A, sau cade în Serie B el are același contract. I-am securizat contractul! El va câștiga aceeași bani și dacă retrogradează Parma. Aproape 99% din jucătorii care semnează cu cu echipe de la fundul clasamentului au două contracte, unul de Seria A, iar unul de Serie B.

ADVERTISEMENT

Contractul de Serie B e cu cel puțin 25%, dacă nu 30% mai mic față de cel care este în Seria A. Atât el, cât și Mihăilă au contracte pe 3 ani cu Parma indiferent dacă retrogradează sau nu retrogradează”, a transmis Giovanni Becali.

„Am rămas în niște relații superbe cu Dennis Man”

Giovanni Becali a continuat dialogul cu Horia Ivanovici și a recunoscut că a fost decizia jucătorului de a rămâne fără manager. Dennis Man nu a mai vrut să aibă probleme cu agenții, . Totodată, Giovanni a transmis că îi va aduce oferte în continuare internaționalului român.

ADVERTISEMENT

„El își va lua aceeași bani și în Serie B (n.r. – 2 milioane de euro) și Mihăilă la fel, doar că are contractul puțin mai mic. Am rămas în relații bune, acum așteptăm să se salveze, să facă un campionat bun și în cazul în care noi vom avea o ofertă, i-o vom oferi.

ADVERTISEMENT

A zis că vrea să rămână singur, fără manager. Nu vrea să fie reprezentat de nimeni. Noi am terminat contractul și acum e liber. Contractul nostru s-a terminat după ce am reînnoit cu Parma, mai exact după Campionatul European.

Noi am discutat și cu tatăl lui, el a fost întotdeauna cu noi. A fost și la Campionatul European, și când am reînnoit. Am rămas în niște relații superbe, fără probleme. Nu am rămas surprins, pentru că știam dinainte că nu mai vrea. După procesul pe care l-a avut cu Ana Maria a zis că nu mai vrea să aibă manager”, a completat Giovanni Becali.