Giovanni Becali a vorbit despre noua rachetă din SuperLiga: „E ca Dennis Man”. Ce contract are? Exclusiv

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Albert Doicaru este unul dintre puștii care au început să atragă atenția în SuperLiga, iar evoluțiile atacantului de 19 ani de la Farul Constanța nu au trecut neobservate. Tânărul a marcat deja trei goluri în primele meciuri ale sezonului și începe să intre pe radarul unor cluburi din străinătate. Giovanni Becali, care îl reprezintă și susține pe Doicaru, a vorbit la GIOVANNI SHOW despre ascensiunea fotbalistului, despre planurile Farului pentru el și despre comparația cu un internațional român.

Giovanni Becali, impresionat de noua „rachetă” a Farului

Agentul de jucători consideră că și spune că evoluțiile sale recente au început deja să atragă interesul unor formații din afara României. În același timp, Giovanni Becali a dezvăluit în cadrul GIOVANNI SHOW că Farul nu intenționează să-l vândă unei alte echipe din SuperLiga și pregătește un nou contract pentru fotbalist.

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„Doicaru e un jucător care reprezintă compania noastră de la 16 ani, un jucător care promite mult și care cu aceste trei goluri în primele meciuri a atras atenția mai multor cluburi, care au început să întrebe una-alta. Cluburi de afară, de aici nu. Farul nu vrea să vândă acest copil la nicio echipă din țară, doar afară.

Are 19 ani el, tatăl lui a fost fotbalist. Când tatăl lui juca la Farul, eu eram proprietarul clubului. A avut copilul câteva probleme, dar acum e sănătos. Văd că joacă și vârf, dar și dreapta. Ar fi bine să se refacă Alibec, pentru ca el să joace pe postul lui. Cert e că este un copil cuminte, cu capul pe umeri, vorbește foarte frumos, nu e disperat. Clubul Farul vrea să-i facă un contract mai bun decât cel prezent“, a spus Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

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Comparația cu Dennis Man și noul contract pregătit de Farul

Giovanni Becali a explicat și de ce îl compară pe Doicaru cu Dennis Man, dar a subliniat că tânărul de la Farul are și o particularitate importantă care îi permite să evolueze în mai multe zone ale terenului. Agentul a vorbit, totodată, despre noul contract pe care Gică Popescu vrea să i-l ofere și despre suma la care ar putea ajunge cota fotbalistului dacă își continuă ascensiunea.

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„El este pe poziția lui Dennis Man, dreapta și stângaci. Numai că el are 1.85 și poate juca și vârf. Cel mai mult îi place dreapta. Are viitorul înainte. Important e să fie sănătos, să joace la Farul, să adune puncte. O să i se propună alt contract, o să-i crească și la bănuți, e normal. Deja are contract bun pentru vârsta lui, dar Gică Popescu a decis că zilele acestea îl securizează, face un alt contract cu el. După care, orice ofertă, dacă va veni din exterior, Farul o va analiza și va decide. Noi vom fi lângă el, îl vom promova. Cum scoți puțin capul, cum mai primești un telefon. Sunt echipe care-l urmăresc meci de meci live.

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Totul depinde de el, dar și de Farul, că joacă fără Alibec, fără atacant. E jucător care, dacă va continua așa, va ajunge acolo unde visează mulți, să câștige mult și să joace la echipe mari. El e, deocamdată, la început. Acum cred că prețul lui e pe la 1 milion jumate, după alte trei goluri poate ajunge la două milioane și tot așa. Nu poți să crești cote din vorbe, ea crește din pix și nu o face clubul, ci societățile tari“, a mai spus Giovanni Becali, la GIOVANNI SHOW.