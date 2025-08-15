Giovanni Becali a vorbit despre Ștefan Baiaram, cel mai bun jucător din SuperLiga. „L-am propus la un preț de 6-7 milioane de euro”

Ștefan Baiaram este în mod clar cel mai în formă jucător de la Universitatea Craiova și unul dintre cei mai buni fotbaliști din Superliga în acest moment, chestiuni punctate acum și de Giovanni Becali.

Giovanni Becali crede în transferul lui Ștefan Baiaram de la Universitatea Craiova: „E un jucător de 5,6,7 milioane de euro”

După ce , jucătorul lui Mirel Rădoi a fost lăudat de cunoscutul impresar de fotbaliști.

El a dezvăluit chiar că l-a propus pe Baiaram în trecutul apropiat la câteva echipe din campionatele puternice ale Europei. De asemenea, cu aceeași ocazie, Giovanni Becali a apreciat și că există șanse destul de mari ca plecarea tânărului jucător de la Universitatea Craiova să se realizeze în destul de scurt timp în schimbul unei sume situate în jurul valorii de 6 milioane de euro.

„Da, Baiaram e unul dintre jucătorii (n.r. cei mai buni) din Superligă în momentul ăsta. E acolo, cel mai în formă e altceva. Cel mai bun… E acolo, printre alți câțiva. E bun, e tânăr, are 22 de ani.

(n.r. Baiaram, cel mai bun produs de export în momentul acesta al fotbalului românesc) Da, și mai e timp până se închid transferurile, Craiova să dea o lovitură. Da, e un jucător de 5,6,7 milioane, depinde de ce echipă găsește. Și unde e echipa care are nevoie de postul ăsta.

Dezvăluirea făcută de impresar: „L-am propus la 3-4 echipe importante”

Da, eu l-am propus la 3-4 echipe importante. Le-am spus că prețul e între 5 milioane jumate, 6 milioane jumate, șapte. Și în cazul în care sunt interesați să intre pe fir cu domnul Rotaru, proprietarul clubului Craiova. Așteptăm. Cam așa ceva.

Rotaru e un negociator foarte bun, dar de multe ori, nu că e obligat, înțelege și el. Sunt atâtea motive azi să închei un contract când e o diferență de cinci, șapte sute de mii sau chiar de un milion. Pentru că sunt atâtea premii să le pui ca bonus încât poți să ajungi la mai mult decât dacă ajungi la un acord.

(n.r. Despre faptul că 6 milioane de euro este un preț bun pentru Baiaram) Civilizat, da, civilizat, echilibrat. Și Mihăilă s-a vândut cu 9 jumate, acum s-a vândut cu 3. Și e tânăr. Și el poate fi vândut cu 5,6,7.

Sunt mai strânși cu banii pentru jucătorii români, pentru că au trecut 15, 17 ani în care noi nu am mai avut națională calificată la Mondiale, Europene.

„Trei foarte bune și a patra bună, numai în campionate mari”

Nu am mai avut echipe care au jucat în grupe, cum am avut Rapid și Steaua (n.r. FCSB), care au jucat un sfert de finală în Europa. Am avut FCSB-ul, care a avut echipă și a eliminat Ajax și a jucat și cu Chelsea.

Nu mai sunt la modă (n.r. jucătorii români). S-ar putea să devenim o modă, dar asta depinde numai de cluburile noastre. Baiaram e un fotbalist, e un copil modest, își vede de treaba lui. E un copil crescut aproape integral de Craiova.

Am auzit și eu de situația lui, un copil care a fost orfan, asta e, dar un copil care, prin Dumnezeu, care i-a dat aceste picioare, poate să își rezolve situația familiei lui, a copiilor lui, ca să nu mai aibă această amintire că el a fost orfan. Copiii lui să aibă un trai excelent, ca să recupereze, să fie echilibrul ăla între eu nu am avut și copiii au.

(n.r. La câte echipe l-a propus) Trei sau patru echipe, trei foarte bune și a patra bună. Numai la campionate mari. La campionate mari intră și Turcia, să știi. Turcia, în special Galata și Fener, se bat între ei, cine dă mai mult, 18, 20, 25, 50, 75 de milioane”,