Giovanni Becali, acuze incredibile la moartea lui Mircea Lucescu: „Niciun medic nu putea să-i dea hârtie să stea pe bancă la meciul cu Turcia!”

Giovanni Becali (73 de ani) a vorbit despre moartea lui Mircea Lucescu în ziua în care a fost programată înmormântarea marelui antrenor. Agentul de fotbaliști s-a referit în mod special la discuția referitoare la faptul că fostul selecționer a insistat să stea pe bancă la meciul de baraj de la Istanbul cu Turcia, deși se știa deja de ceva timp că se confruntă cu probleme destul de mari de sănătate.

Ce l-a șocat cel mai mult pe Giovanni Becali la moartea lui Mircea Lucescu

Ioan Becali a punctat că, după ce „Il Luce” a mers la un specialist din Belgia pentru ca acesta să-i confirme diagnosticul primit în România, fostul mare fotbalist a susținut că a primit de la respectivul o hârtie care atesta faptul că era apt din punct de vedere medical să conducă naționala la acea partidă. Doar că Giovanni nu crede în acest scenariu.

„Da, multă lume, la fel ca și la catafalc pe stadion. A fost și chestia asta, repede, îl vedem lumea la meciul de baraj cu Turcia. Era singurul meci din cele opt meciuri care s-a jucat la ora 19:00. Îți dai seama că toate celelalte țări care participau la acel baraj, și altele, s-au uitat la meciul ăsta care decidea echipa care merge mai departe. Să îl vezi, vine înapoi, se pregătește să joace al doilea meci, amical cum era el, cu Slovacia, și dintr-odată, după două zile, vezi că moare. A fost un șoc pentru toți. A trezit interesul tuturor. (n.r. Ce l-a șocat cel mai mult în acest context) Perioada scurtă în care s-au întâmplat toate, perioada cu mult înaintea meciului, când a fost internat aici, a plecat în străinătate, chipurile i s-a dat o hârtie în care ar fi spus doctorul de acolo, un român cred, din Belgia, știu din sursă precisă, că poate să antreneze echipa.

Personajul care m-a informat i-a spus: ‘Dă-mi și mie hârtia aia’. ‘Hai. mă, frate, dacă ți-am spus că mi-a spus doctorul…’. El apucase să spună și că are hârtie. ‘Nu mai, lasă-mă, că tu ești gelos că de ce merg’. Și așa mai departe. Un prieten de-al lui. Deci hârtia aia nu știu dacă a existat. Dar nu cred că un doctor, la ce avea el, putea să îi dea o hârtie să stea la un meci de o asemenea importanță”, la Giovanni Show.

FRF are o vină morală la moartea lui Mircea Lucescu, în viziunea lui Giovanni Becali

De asemenea, cu aceeași ocazie, cunoscutul impresar de fotbaliști a explicat cum ar fi trebuit, în viziunea sa, : „Și Federația trebuia să aibă o inițiativă în sensul ăsta. ‘Vino cu doamna Neli până la Federație să vorbim’. Și așa mai departe. ‘Uite care e situația. Noi, în locul unei probabile calificări, ne luăm riscul să mergem fără tine, pentru că e mult mai importantă viața ta, sănătatea ta, decât o calificare a echipei naționale’. Eu, în locul Federației, îl puneam să semneze. Între a rămâne acasă și a merge cu echipa la Istanbul, declarație, semnează și Federația ieșea cu fața curată.

Nu că nu ar fi. (n.r. Dacă are Federație vreo vină în cele întâmplate) Morală, din punctul ăsta de vedere. Au insistat. În mare parte se știa ce trebuie să facă acolo. În zilele alea le spusese antrenorilor secunzi ce trebuie să facă. Sunt niște băieți, și Gane, și Constantinovici, doi băieți cuminți, care sunt de mult timp acolo. Asta e. În sfârșit, nu poți să acuzi niciodată Federația. A vrut el, a dorit el, măcar verbal, și așa mai departe, asta e. Exact cum și-a dorit el. Pentru fotbal, așa se gândea probabil, să fie încununat și cu această calificare”.

