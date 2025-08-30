Giovanni Becali, adevărul despre celebra replică „Asta înseamnă să fii mafiot”. Ce a vrut să spună, de fapt

În urmă cu mai bine de un deceniu, Giovanni Becali a spus o replică faimoasă, care a rămas în memoria colectivă a tuturor. „Asta înseamnă să fii mafiot!” este una dintre remarcile care îl definesc pe Giovanni Becali. Deși a fost folosită de mulți români în diverse contexte, puțini sunt cei care știu cu adevărat ce a vrut să spună omul de afaceri.

Replica lui Giovanni Becali care a făcut istorie

Au trecut aproape 15 ani de când . Aproape că nu este român care să nu o cunoască și care să n-o fi folosit-o măcar odată. Deși este o replică faimoasă, puțini știu cu adevărat ce înseamnă și la ce anume s-a referit Giovanni Becali atunci când a rostit-o.

Ei bine, replica lui Giovanni Becali este mai complexă decât ar crede mulți. Nu se referă la un simplu statut, ci la o conduită de la A la Z. De-a lungul timpului, vărul lui Gigi Becali a reușit să își creeze o imagine atât de puternică, încât este respectat oriunde s-ar duce. Și, chiar dacă este un om puternic și influent, este mereu atent cu cei din jurul lui și are grijă să le arate respect tuturor celor cu care interacționează.

„Parchez mașina la un hotel, dau 100 de lei. Dau băiatului, că e meseria lui. Să fii mafiot înseamnă să nu bagi în seamă. Să ai un comportament să te respecte lumea.”, i-a spus Giovanni Becali lui Horia Ivanovici, în cadrul emisiunii „DON GIOVANNI”, de la FANATIK.

Ce a vrut să spună, de fapt, Giovanni Becali

Pentru Giovanni Becali, replica „Asta înseamnă să fii mafiot!” este una definitorie. De-a lungul anilor, mulți l-au asociat pe aceasta cu un „mafiot”. Nu în sensul de bază al cuvântului, ci cu un om puternic, respectat în societate și cu multă influență. Chiar dacă nu îi place să abuzeze de puterea numelui pe care îl are, Giovanni Becali a recunoscut că i se deschid multe uși. Ba mai mult, aproape orice devine posibil atunci când se prezintă și spune cine e.

„Sună una din fetele mele la restaurant să facă rezervare și spune: ‘Tati, sunt ocupate’. Ele nu vor să spună Andreea Becali, Pamela Becali, Laura Becali. Ele dau numai prenumele. Și după aia zic: ‘Dă încoace și sun. Bună ziua, sunt Giovanni Becali, doresc o masă. Da, stați puțin, aveți o masă.’

De ce? Fata de acolo nu mă cunoaște, dar și ei îi las ceva. Ăsta e respectul. Așa cum mie mi-au dat bani cei pe care i-am servit cu jucători și m-au respectat, la fel trebuie să respect și eu. Orice loc de muncă, dacă te servește, trebuie să fii atent. Indiferent de statut, să fii mafiot înseamnă să îi respecți pe toți. Și eu aștept același lucru.”, a spus Giovanni Becali.

Impactul replicii asupra imaginii lui Giovanni Becali

Odată cu replica „Asta înseamnă să fii mafiot!”, lumea a început să îl privească diferit pe Giovanni Becali. Chiar dacă toată viața a fost o persoană influentă, replica faimoasă l-a ajutat să își consolideze imaginea. Asociat mereu cu un caracter puternic și respectabil în societate, Giovanni Becali a demonstrat că replica pe care a spus-o în urmă cu mai bine de un deceniu este, de fapt, descrierea sa perfectă.

În continuare, imaginea sa este foarte importantă. Drept dovadă, Giovanni Becali pune accentul pe respectul în societate și prestanță, chiar și prin gesturi mărunte, cum ar fi bacșișurile sau modul în care se prezintă în public. Cu alte cuvinte, imaginea sa este echivalentul unui om influent, respectat, care știe să se impună prin atitudine.

Giovanni Becali a recunoscut că, de-a lungul timpului, a văzut multe persoane care au abuzat de statutul lor pentru a le arăta celor din jur superioritate. Potrivit omului de afaceri, respectul nu se câștigă prin intimidarea celorlalți. Din contră, faptele și gesturile mici sunt cele care fac diferența. Acesta a povestit un episod la care a asistat în aeroport, care l-a făcut să își dea seama că nu oricine poate fi „mafiot”, în sensul bun al cuvântului.

„Eu ani de zile aveam contract pentru clienții care urmau să fie luați, să fie aduși, să fie băgați în Rolls Royce. Vedeam în aeroport deputați, senatorii lui Vadim, cu o nerușinare la sala VIP. Bă, puțin respect pentru oamenii ăia de acolo, au o uniformă. Un tupeu care te scoate din minți! Să profiți de funcția pe care o ai… Dacă vrei să intimidezi pe cineva, vii frumos îmbrăcat, civilizat.”

Fără doar și poate, Giovanni Becali va fi mereu asociat cu replica „Asta înseamnă să fii mafiot!” Pentru că el a fost cel care a spus-o, tot el este cel care știe cu adevărat ce înseamnă. Însă, Giovanni Becali are și un contraexemplu. Și anume, persoanele care prin gesturile pe care le fac își pierd din prestanța și din respectul celor din jur.

„Îi mai văd pe unii la televizor, picior peste picior. Se vede piciorul alb de la ciorapul ăla normal până la pantalonul care stă ridicat. Ia-ți un ciorap până la genunchi. De aici vine civilizația, respectul.”, a conchis Giovanni Becali.

Alte declarații celebre ale lui Giovanni Becali

De-a lungul timpului, care au rămas în memoria tuturor. Chiar dacă reprezentativă rămâne „Asta înseamnă să fii mafiot!”, Giovanni Becali are o colecție impresionantă de replici celebre.

Una dintre ele este „Eu sunt Giovanni, nu sunt vreun fraier!”, care vine în completare replicii faimoase. Afirmația a fost făcută într-un interviu mai vechi. Atunci, omul de afaceri își afirma personalitatea puternică, dar și stilul de viață pe care îl are.

La un moment dat, Giovanni Becali a mai oferit o altă replică, care poate fi considerată un manifest al orgoliului său profesional. „Eu nu sunt impresar, sunt manager de destine!”. Acestea sunt cuvintele care descriu cel mai bine activitatea lui Giovanni Becali în lumea fotbalului. Giovanni Becali s-a autocaracterizat drept un mentor care a influențat viața jucătorilor pe care i-a reprezentat, printre care se numără și Hagi, Mutu sau Chivu.