Giovanni Becali, amintiri epocale cu Franco Baresi. Cum au spionat italienii Steaua în 1989 la București

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Franco Baresi a avut parte de funeralii naționale, însă Giovanni Becali își aduce aminte de marele jucător al lui AC Milan ca și cum ar fi fost ieri în România. De altfel, cei doi au trecut prin mai multe peripeții împreună, dezvăluite în direct la GIOVANNI SHOW.

Giovanni Becali și-a adus aminte cum l-a primit la București pe Franco Baresi, în anii ’90

Pentru început, Giovanni a povestit cum l-a dus la antrenamentele Stelei în 1989 pe Natale Bianchedi, care spiona pentru AC Milan înainte de finala care urma să se joace pe Camp Nou. De altfel, italienii au câștigat atunci cu 4-0, reușind să câștige Cupa Campionilor Europeni.

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„Fii atent! Vine Franco Baresi cu Natale Bianchedi, profesorul lui Arrigo Sacchi. Care l-a propus la Milan. Natale Bianchedi a venit în 87, 88, unde fratele meu l-a așteptat. Pentru că a spionat pe Steaua pentru a juca finala Cupei Campionilor la Barcelona. Eram la hotel, plin de microfoane și el critica partidul. Acolo era soclul lui Mateuț, fratele meu făcea „shhh”.

Natale, piano. Bă da stai puțin zice, fete la bar cutare, dar altceva nu putem să vorbim. Nu avea voie să vorbească. Îi bate cu 4-0 datorită informațiilor pe care le-a dat Bianchedi. Îl ducea frate-miu, cu un an l-a trimis de mai multe ori. Venise din săptămână în săptămână. El venea și la meciuri, voia să analizeze antrenamentele. Ăștia se antrenau pe terenul 6”, își aduce aminte Giovanni.

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Franco Baresi era prieten bun cu Victor Becali, fratele lui Giovanni Becali și văr cu Gigi Becali

Ulterior, la București a ajuns și Franco Baresi, care a fost impresionat de ospitalitatea românească. „Baresi era la Milan. era prieten cu el. Aveam o mașină, un Mercedes cu alarmă. Era înainte să intrăm în comunitatea europeană. Ne-am dus să-l luam la aeroport pe Natale și pe Franco Baresi. Și era trafic și bag eu asta, Franco a zis.

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Natale, unde m-ai adus. Ce-i cu asta. Alarmă, să ne facă loc să zicem. Alarmă (n.r. girofar). Baresi, păi nu mi-ai zis că sunt atât de important să mă ducă cu alarma asta. Era Franco Baresi. Ce să mai, ne-am dus la Melody cu el.

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. La Melody. Tot barul pentru el, cântând, cu tort. Îl voia pe Lobonț, l-am măsurat cu centimetru, voia să fie mai înalt, s-a pus și lângă el. Un om extraordinar”, a completat Giovanni Becali.