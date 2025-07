Giovanni Becali, analiză dură după rezultatele rușinoase din cupele europene: “Suntem de râsul curcilor”

Formațiile românești au înregistrat două rezultate de egalitate și două înfrângeri în partidele jucate în această săptămână a cupelor europene, iar analiza lui Giovanni Becali a dezvăluit carențe uriașe.

Analiza lui Giovanni Becali după dezastrul din cupele europene

Profund dezamăgit de cum s-au prezentat echipele din România la meciurile din Europa, Ioan Becali a atras atenția la că s-au pierdut puncte importante în .

”Noi tot ne zbatem și aud pe mulți care zic coeficientul. Să facem coeficient să nu mai jucăm atâtea tururi, să jucăm poate turul 3 și play-off, 4 meciuri ca să ajungem în fazele finale. Dar noi vrem să ne calificăm cu două înfrângeri, care înseamnă zero puncte, dar nu ne gândim că dacă luăm 6 puncte înseamnă și calificare, și coeficientul care la anul se va pune la socoteală.

Și atunci ne bucurăm că am pierdut, dar o să ne calificăm. Am pierdut cu macedonenii, dar o să-i batem aici cu 2-0. Ok, merge FCSB mai departe, dar problema e că 6 puncte le-a lăsat pe undeva și astea contează în primul rând că poți fi cap de serie. Poate și în turul 3 mergi mai departe cu o înfrângere și o victorie, dar coeficientul?

Ne bucurăm la lucruri mici, suntem departe de lumea adevărată a fotbalului. Dacă noi am ajuns să spunem că Cisotti… Un jucător care a jucat la Galați în divizia a treia, a doua. A venit în prima ligă, l-a luat FCSB pe 200-300.000, dar ce înseamnă un așa transfer când FCSB a luat jucători de 1,7-2 milioane.

Și noi am ajuns să spunem că Cisotti e cel mai bun jucător străin, probabil și cel mai bun de la FCSB. Înseamnă că FCSB nu mai are un Târnovanu, un Tănase, un Bîrligea, un Olaru, un Alibec, un Chiricheș. Am ajuns rău, e de râsul curcilor dacă cel mai bun e un jucător venit din Andorra.

Și are și 32 de ani. Hai să zicem o excepție, un fenomen al naturii că explodează la 28-29 de ani, așa cum a fost Vardy care era zidar sau cum a fost un brazilian de la Milan, se întâmplă fenomene din astea, dar nici chiar așa”, a declarat Becali.

Sfat important pentru conducerea Universității Craiova

Impresarul consideră că FCSB, CFR și U Cluj vor merge cu siguranță mai departe, însă este sceptic în ceea ce o privește pe Universitatea Craiova. El i-a sfătuit pe olteni să înceapă să mizeze pe jucătorii tineri și de valoare pe care îi au în lot.

”FCSB cred că se califică, dar e păcat de punctele pe care le-a pierdut. Se califică, dar a pierdut 6 puncte importante la coeficient. Pentru Craiova e greu, foarte greu. Am văzut meciul, dar după minutul 60 nu m-am mai uitat că m-a dezgustat. La 2-0 ăia au avut două ocazii să facă 3-0, 4-0.

Nu e vorba de Rădoi, e vorba și de conducere. Eu cred că Craiova cumpără niște jucători, dar nu sunt ce cred ei. Nu știu cine e scouter-ul acolo. Ia niște jucători de nivelul lui Cisotti, dă Doamne să explodeze la mine. Craiova a luat niște tineri, bagă-i pe ăia că tot în primele 6 termini.

Ai pe Băsceanu, pe Mihnea Rădulescu, mai e unul împrumutat la Galați, Bană, care va fi jucător. Seamănă cu un jucător argentinian pe care l-a luat Roma de la Sassuolo parcă și au dat vreo 20 și ceva de milioane pe el. Nu se va face Bană de 20 de milioane, dar va fi un jucător de bază la Craiova în 2-3 ani. Intră din dreapta și trage cu stângul cum face Lamine Yamal.

Ăsta e Bană și ei îl împrumută. Joacă cu 4-5-6 juniori, fi echipa cea mai tare, ai răbdare că în play-off intri, stai acolo și în anul 2, 3 ai echipă să-i bați pe toți. Băsceanu nu joacă, Barbu nu joacă, Matei nu joacă, au 4-5 jucători pe care eu i-aș băga acum.

O să fie greu returul de la Craiova, doar publicul poate salva calificarea. U Cluj merge mai departe și CFR o să se califice cu Lugano. Și FCSB trece, doar Craiova va avea probleme mari. Nu datorită faptului că ăia sunt prea buni, sunt Bosnia, nu sunt Serbia sau Croația, dar Craiova nu joacă”, a fost concluzia lui Ioan Becali, la ”DON Giovanni”.