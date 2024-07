Giovanni Becali, anunț bombă despre Ianis Hagi: „E pe punctul de a pleca de la Rangers. Nu știu dacă va mai merge la reunire”

Giovanni Becali a fost invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, unde au discutat despre viitorul lui Ianis Hagi. Mijlocașul ofensiv nu este în calculele lui Rangers pentru următorul sezon, așa cum impresarul confirmă în exclusivitate.

Ianis Hagi, la revedere pentru Rangers

Plecarea lui Ianis Hagi de la Rangers pare iminentă, lucru anunțat chiar de impresarul Giovanni Becali. „Prințul“ nu intră în calculele echipei, după ce s-a reîntors de .

ADVERTISEMENT

„Ianis mai are un contract de un an cu Glasgow Rangers. Nu știu când se va, și dacă se va prezenta la adunarea lotului. E în prag de a pleca. Acum, am auzit și eu, aud și eu în stânga-dreapta, că mai multe echipe l-ar dori.

În sensul că Glasgow poate vrea să recupereze ceva pe el. Ianis n-are un salariu mic la ei. Vom vedea, e timp. De abia după acest european s-au deschis frontierele de transferuri, așa că vom vedea despre ce e vorba.

ADVERTISEMENT

Nu, la Galatasary în niciun caz. Nu, nu. Mourinho are alte gânduri, el ia niște jucători, nu vrea să cumpere. Vrea jucători pe care îi cunoaște și împrumutați. Mourinho vrea să câștige cu jucători bine plătiți.

Totul pe un an, împrumutați pe un an. Să câștige în primul an de contract campionatul în Turcia. După aceea, vom vedea“, a spus Giovanni Becali cu privire la transferul lui Ianis Hagi, despre care se vehicula că ar putea ajunge în Turcia.

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi a fost preocupat de nuntă

, fiind promovată drept „Nunta anului“ de către televiziuni. „Prințul“ a avut o nuntă de vis, organizată la Domeniul Știrbey din Buftea.

Conform informațiilor, darul pe care Ianis Hagi l-a strâns la nunta lui ar gravita în jurul a jumătate de milion de euro. Fiul „Regelui“ Hagi a fost în prim-plan, unde a avut invitați de lux, printre care colegii de la națională.

ADVERTISEMENT

Florinel Coman, Denis Alibec sau Nicușor Stanciu au făcut show la marele eveniment. Totodată, Gigi Becali, care nu este un împătimit al nunților și muzicii, a devenit star de TikTok odată cu nunta fiului lui Hagi.

ADEVARUL despre TRANSFERUL lui Ianis Hagi de la Glasgow Rangers! Cu cine VA SEMNA?