Sport

Giovanni Becali, anunț-bombă despre transferul lui Dennis Man în ziua meciului România – Polonia: „Va fi o renaștere!”

Adrian Baciu
14.11.2026 | 11:50
Giovanni Becali anuntbomba despre transferul lui Dennis Man in ziua meciului Romania Polonia Va fi o renastere
EXCLUSIV FANATIK
Transferul care îi poate relansa cariera lui Dennis Man, dezvăluit de Giovanni Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
În ziua meciului România - Polonia din Liga Națiunilor, Giovanni Becali a făcut un anunț extrem de important legat de transferul lui Dennis Man. Ce s-ar putea întâmpla în iarnă cu titularul din naționala lui Gică Hagi, ajuns rezervă la PSV.
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Dennis Man (28 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători din naționala României, este într-o situație extrem de complicată în Olanda, la campioana PSV. Românul nu mai joacă aproape deloc, iar atunci când intră abia prinde câte 4-5 minute. Giovanni Becali (74 de ani) a făcut, chiar în ziua meciului România – Polonia din Liga Națiunilor, anunțul despre transferul fotbalistului.

Transferul care îi poate relansa cariera lui Dennis Man. Giovanni Becali, anunț-bombă, chiar în ziua meciului România – Polonia

În ultimii ani, cariera lui Dennis Man a avut o serie de suișuri și coborâșuri spectaculoase. După o perioadă mai modestă în Serie A, internaționalul român părea să-și fi relansat cariera. În 2025, acesta a lăsat Italia pentru o aventură în Eredivisie, la granzii PSV. Chiar în primul sezon, fotbalistul a cucerit titlul cu echipa din Eindhoven. Din păcate, după doar un an, Man a intrat într-o perioadă cenușie și nu mai joacă aproape deloc.

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Se știe deja faptul că, înainte de a face pasul către PSV, Man a mai avut o opțiune. Fotbalistul de națională a avut posibilitatea să semneze cu echipa senzație din Champions League, Como, însă a refuzat. Apoi, au apărut informații conform cărora Man este pe radarul unei formații uriașe din La Liga, Valencia. În emisiunea „Giovanni SHOW”, cel mai important impresar al fotbalului românesc din ultimele decenii, Ioan Becali, a făcut un anunț-bombă despre transferul lui Dennis Man.

Din spusele impresarului, sunt șanse importante ca, în pauza de mercato din iarnă, Man să schimbe din nou echipa, campionatul și țara. O destinație spectaculoasă ar putea fi Lazio, echipa antrenată de Gennaro Gattuso (48 de ani) care este lider în Serie A. Giovanni Becali dezvăluie că echipa din Roma este o opțiune. Man putea ajunge la Lazio și în urmă cu 3 ani.

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Sperăm că, în iarna asta, Dennis Man își găsește o echipă. Se vorbește de Lazio. Eu puteam să-l duc acum trei ani la Lazio. Eu luasem mașina să plec spre Parma. Și în ultima secundă am fost sunat de Igli Tare, care era atunci director sportiv. ‘Giovanni, îmi pare rău să-ți spun, am decis să nu-l mai luăm. Nu te mai duce la Parma’. Deci știa că mă duc spre Parma. Era vorba să fie împrumutat tot așa, cu opțiune de cumpărare. Uite că după trei ani poate să se face chestia asta (n.r. transferul lui Man la Lazio)”, explică Becali. Man putea ajunge la Lazio și în septembrie 2026, însă mutarea a căzut pe ultima sută de metri din cauza timpului scurt. Giovanni mai spune, la FANATIK, că pentru fotbalistul român, o revenire în Italia, ar „fi o renaștere”.

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De ce are Dennis Man probleme la PSV

În primul său an în Olanda, Dennis Man a impresionat la PSV. În tricoul campioanei din Eredivisie, românul a adunat 35 de meciuri în toate competițiile și a marcat 11 goluri. Giovanni Becali a subliniat acest aspect și a ținut să explice care ar putea fi cauzele pentru care fotbalistul a dispărut de tot din vederile antrenorului Peter Bosz. În opinia agentului, revelația din Bosnia, puștiul Esmir Bajraktarevic (21 de ani) și veteranul Ivan Perisic (37 de ani) îl „scot” pe Man din echipă.

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Probabil că rezerva asta, Bajraktarevic, care ne-a dat un gol la colțul lung (n.r. în meciul Bosnia – România, scor 3-1, din preliminariile trecute de Cupă Mondială). Am zis, de atunci, că lui Man trebuie să-i fie frică de acesta. Și, culmea, îl mai ai și pe celălalt, căpitanul echipei, vicecampion mondial, care a jucat și la Inter (n.r. Perisic). Ăsta e ghinionul lui Man”, spune Ioan Becali.

Ce avantaje ar fi pentru Dennis Man să revină în Italia

Au existat, recent, și zvonuri legate de faptul că Dennis Man ar fi dorit în Spania, la Valencia, dublă finalistă de UEFA Champions League. În opinia lui Giovanni Becali, Italia i se potrivește mult mai bine jucătorului. În plus, impresarul lui Man, Beppe Riso, are o relație bună cu cei de la Lazio.

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„(n.r. Italia l-ar ajuta ma mult decât Spania?) Indubitabil! În Italia e altceva. Cunoaște limba, cunoaște fotbalul, cunoaște echipele. Văd că și agentul lui Man, Beppe Riso, are o relație bună cu clubul Lazio. Sper să se rezolve. În septembrie nu a mai fost timp. A fost ultima zi de mercato. Bineînțeles că PSV vrea să recupereze ceva bani. Joacă bine, poate va fi cu opțiune de cumpărare. Și se rezolvă”, mai punctează Ioan Becali.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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