Giovanni Becali, anunț despre transferul lui Olimpiu Moruțan, după ce românul a marcat la Pisa: „Este respectat de toată lumea”

Împrumutat la Pisa și în acest sezon, Olimpiu Moruțan a revenit recent pe terenul de fotbal, iar fotbalistul român , contra celor de la Juve Stabia. Giovanni Becali crede că acesta poate prinde un transfer important dacă va continua să evolueze așa.

Giovanni Becali, fericit că Olimpiu Moruțan a reușit să marcheze

Olimpiu Moruțan este împrumutat de Pisa până la finalul acestui sezon, iar echipa antrenată de Filippo Inzaghi se luptă cu șanse reale la promovarea în Serie A. Românul a punctat la ultima victoria, 3-1 cu Juve Stabia, acesta fiind primul gol al lui Moruțan de la revenirea pe gazon.

Într-un interviu acordat pentru presa din Italia, Giovanni Becali a vorbit despre , a comentat și situația celor doi conaționali ai lui Moruțan și a vorbit inclusiv despre varianta ca Olimpiu să rămână și din vară la Pisa.

„Suntem cu toții fericiți. A marcat după aproape un an, e incredibil. Se recuperează şi va ajunge la forma lui cea mai bună. Echipa câștigă, au șapte puncte în fața urmăritorilor, dar trebuie să continue pe acest drum. Este un băiat bun Olimpiu, bine plăcut de coechipieri și de societate.

Toți au fost foarte apropiați de el și Moruțan vrea să răsplătească această afecțiune în cel mai bun mod posibil. Au fost câteva luni grele, dar a fost urmat pas cu pas în recuperare, era de așteptat și este într-adevăr o satisfacție bună să-l vedem din nou decisiv într-un meci. Marin joacă foarte bine, iar Rus își face și el rolul. Toți trei sunt tipi care dau echipei atât de mult și cresc împreună cu întregul grup”.

Giovanni Becali, despre transferul definitiv al lui Moruțan la Pisa: „Dacă mai înscrie încă 3-4 goluri, cred că va fi cumpărat definitiv”

„(n. r. despre Inzaghi) Este un tehnician care s-a putut dedica interesului echipei şi lucrează bine împreună cu preşedintele şi proprietarul. Sper să poată aduce Pisa în Serie A, se vede că știe cum să-și cultive jucătorii și să-i facă să se simtă importanți. Inzaghi a fost de acord cu totul. Da, au crescut și puțin salariile. Înainte erau contracte de mijlocul clasamentului, acum au o echipă cu angajamente de Serie A.

(n. r. dacă vor rămâne cei trei români din sezonul următor) Vom vedea. Marin mai are un an de contract. Moruțan ar putea fi cumpărat permanent, iar Rus are și un alt an. Important este că Pisa poate aduce acasă sezonul așa cum sperăm, apoi vom sta la masă.

(n. r. ce se întâmplă cu clauza lui Moruțan) Va depinde de modul în care joacă. Dacă mai înscrie încă 3-4 goluri, cred că Pisa îl va cumpăra definitiv. Este un băiat bun, umil, respectat de toată lumea. Se descurcă bine.

Fanii trebuie să continue să susțină echipa și să umple mereu stadionul. Sprijinul lor este esențial. Acum au nevoie de un ultim efort pentru a atinge obiectivul”, a declarat Giovanni Becali, potrivit .