Giovanni Becali anunţă că Dinamo se bate la titlu: “E cireaşa de pe tort!”. Kopic, în cărţi pentru a fi noul selecţioner?! “Are personalitate!”

Calificată în play-off în sezonul precedent, Dinamo are un start excelent în noua stagiune, fiind pe locul 3 după 9 etape. Giovanni Becali e de părere că formația „roș-albă” ar putea fi implicată în lupta pentru titlu. Impresarul a vorbit la emisiunea Don Giovanni și despre posibilitatea ca Zeljko Kopic să devină selecționerul României.

ADVERTISEMENT

Se va lupta Dinamo pentru titlu? Giovanni Becali a analizat șansele „câinilor”

Cu 18 puncte strânse în primele 9 runde, Dinamo se află locurile fruntașe ale Superligii, la 5 puncte distanță de liderul Universitatea Craiova. În acest context, „câinii” ar putea fi implicați în lupta pentru titlu, iar Giovanni Becali e de părere că formația lui Zeljko Kopic are calitatea necesară, în special după . „Dinamo e cireașa de pe tort, va încurca multe echipe. Nu va fi mai jos de locul 6. Dacă Mazilu se recuperează total și revine la forma lui, Dinamo va avea un atac de patru stele. Se va bate la titlu, da.

Cu Mazilu în dreapta, Musi în stânga și ceilalți jucători pe care îi are, Dinamo se va bate la primele 3 locuri. Pentru Dinamo, o participare în cupele europene nu e un obiectiv clar, dar cu revenirea lui Mazilu, se bate cu șanse mari la primele 3, gândindu-mă la locurile 2 și 3 și, de ce nu, în Cupă”, a spus impresarul.

ADVERTISEMENT

Unde l-ar fi transferat Giovanni Becali pe Adrian Mazilu

Adrian Mazilu a semnat cu Brighton în 2023, unde a avut însă o perioadă nefastă. Giovanni Becali a dezvăluit unde l-ar fi transferat pe fotbalist în cazul în care acesta ar fi fost reprezentat de firma sa. „Mazilu a demonstrat la Farul. Eu l-am căutat, ai mei l-au căutat, ne-am zbătut mult ca să îl avem, dar a ales un alt impresar.

Noi îl duceam la o echipă importantă, Bologna. S-a dus în Anglia, la Brighton, unde echipa era deja în primele 5-6 și bătuse echipele mari. A fost și împrumutat la o echipă din Olanda, Vitesse, care a căzut în liga a doua”, a afirmat celebrul agent la podcastul Don Giovanni.

ADVERTISEMENT

Zeljko Kopic, candidat pentru postul de selecționer al României? Giovanni Becali: „Un antrenor foarte interesant”

, însă postul legendarului tehnician ar putea fi în pericol în cazul în care rezultatele primei reprezentative nu se vor îmbunătăți. Întrebat dacă antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, ar fi o variantă bună pentru postul de selecționer, Giovanni Becali a declarat că acesta are calitățile necesare, barajul lingvistic fiind principalul impediment.

ADVERTISEMENT

„Nu vorbește limba. Eu am fost la masă cu el de mai multe ori, m-a rugat, în cazul în care am o ofertă excepțională… Am o relație superbă cu el. (n.r. dăm la o parte barajul lingvistic, ca antrenor, are calitățile necesare pentru a pregăti naționala României?) Da, este unul dintre cei mai buni din țară. Ar fi un selecționer foarte interesant, cu poftă de a munci.

La Dinamo el are un contract bun. El putea să plece, mi-a zis ‘Dacă Dinamo îmi acceptă cerințele, rămân’. Dacă face o surpriză, să intre în cupele europene cu Dinamo, va avea oferte, poate să vină Dinamo Zagreb. Sunt echipe din străinătate care caută antrenori. E un antrenor foarte interesant, are personalitate”, a declarat impresarul în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT