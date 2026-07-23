Giovanni Becali anunță transferul lui Andrei Borza în Turcia la Corumspor: „Pleacă în seara asta”. Ce salariu va avea. Exclusiv

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Andrei Borza se transferă în Turcia! Giovanni Becali, cunoscutul impresar al jucătorului de la Rapid, a anunțat pentru FANATIK că giuleștenii s-au înțeles în mare parte cu Corumspor, echipă nou-promovată în SuperLiga Turciei. Echipa patronată de Dan Șucu și Victor Angelescu va încasa 2,2 milioane de euro de pe urma transferului. FANATIK are toate cifrele din noul contract al lui Andrei Borza în Turcia.

Andrei Borza se transferă de la Rapid în Turcia! Giovanni Becali a reacționat: „Va pleca în seara asta”

. Internaționalul român în vârstă de 20 de ani, care evoluează pe postul de fundaș stânga, a bătut palma cu Corumspor, echipă care a terminat pe locul 4 în sezonul trecut al ligii secunde din Turcia. Noua echipă a lui Andrei Borza a urcat pe prima scenă după ce a reușit să câștige play-off-ul pentru promovare. Giuleștenii vor încasa 2,2 milioane de euro. Despre acest transfer a scris în premieră .

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Din informațiile FANATIK, și va avea un salariu de 500.000 de euro pe an la Corumspor. Giovanni Becali a confirmat mutarea momentului în România printr-o reacție oferită în exclusivitate pentru FANATIK. „Cluburile sunt aproape înțelese, iar Andrei va pleca în mod normal în seara asta să facă vizita medicală”, a declarat Giovanni Becali, pentru FANATIK.

Cotat la 2,5 milioane de euro de Transfermarkt.com, Andrei Borza mai avea contract cu Rapid până în vara anului 2028. Va fi prima experiență pentru fundașul stânga format la Academia „Gheorghe Hagi” în afara granițelor României. În vara anului 2023, Rapid le-a plătit celor de la Farul suma de 800.000 de euro pentru transferul lui Andrei Borza.

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Cine este Corumspor, viitoarea echipă a lui Andrei Borza

Corumspor are o valoare curentă a lotului de 16,38 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.com. Echipa situată lângă Ankara evoluează în meciurile de pe teren propriu pe „Çorum Şehir Stadyumu”, o arenă de aproximativ 15.000 de locuri. Pe postul de fundaș stânga, Borza îl va avea concurent pe turcul Cemali Sertel, care este cotat de site-urile de specialitate la 500.000 de euro.

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Dacă totul va decurge conform planului, iar Andrei Borza va semna contractul cu noua echipă, atunci românul va avea parte de un debut de foc în Turcia. Corumspor va debuta în noul sezon din SuperLiga Turciei în deplasare contra celor de la Galatasaray pe 14 august.