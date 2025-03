Giovanni Becali anunță transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB. „Am vorbit cu Gigi! 5 milioane de euro!”

şi poate fi următorul jucător vândut pe milioane de euro de Gigi Becali. Portarul este dorit în Serie A, iar în vară ar putea face pasul în vestul Europei.

Giovanni Becali anunță transferul lui Ștefan Târnovanu de la FCSB: “Am fost contactat, dar Napoli are portar!”

Giovanni Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre . Şi chiar dacă nu se va transfera la fosta campioană a Italiei, agentul e sigur că portarul FCSB-ului poate face pasul în fotbalul mare la vară, pentru 5 milioane de euro:

ADVERTISEMENT

“Am fost contactat de cineva, dar Napoli are un portar cu care a câştigat campionatul şi speră să îl câştige şi pe ăsta. E greu să mergi şi să faci o greşeală cum a făcut cel care a plecat la Atletico Madrid, să stea rezervă un an de zile (n.r. Horaţiu Moldovan).

Bine că joacă la Sassuolo acum. Târnovanu vrea să meargă undeva, chiar dacă nu e Napoli, să fie o echipă de mijlocul clasamentului în cele cinci campionate tari, cu condiţia să joace meci de meci.

ADVERTISEMENT

“El va pleca pe 5 milioane de euro. Este suma la care ne-am pus de acord cu Gigi Becali”

A fost o discuţie (n.r. cu Napoli). Nici nu i-am spus băiatului, cred că refuza din start. Ce să faci? Să te duci să iei un milion şi ceva ca să fii rezervă un an sau doi? Să intri doar când se accidentează ăla (n.r. Meret).

Nici n-am vorbit de el cu Napoli. M-a chemat cineva de la firmă şi am spus să nu prelungească discuţia pentru că nu cred că se va face. În sfârşit, Târnovanu cred că va putea pleca în această vară la o echipă de top 6.

ADVERTISEMENT

El va pleca pe 5 milioane de euro. Este suma la care ne-am pus de acord cu Gigi Becali. Este un fel de clauză… Mi-a spus Gigi că dacă îi aduc 5 milioane de euro, pleacă”, a spus Giovanni Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT