Giovanni Becali anunță un play-off exploziv! Care este singura condiție: „6 meciuri și 200.000 de spectatori minimum”

Giovanni Becali anunță cel mai spectaculos play-off din ultimii an. Condiția este însă ca FCSB și CFR Cluj să termine în top 6 la finalul sezonului regulat. Cele două sunt campioana și vicecampioana din stagiunea precedentă.

Giovanni Becali așteaptă un play-off exploziv. Le vrea acolo pe FCSB și pe CFR Cluj

Au mai rămas patru etape până la finalul sezonului regulat, iar Înainte de startul rundei, ardelenii ocupau poziția a 7-a, cu 41 de puncte, la o lungime de U Cluj, echipa de pe locul 6. În schimb, FCSB este pe 8, cu 40 de puncte.

„Dinamo și Rapid sunt două surprize pentru mine. Câștigă în continuare. Rapid are meci cu Dinamo etapa următoare. Și mai are un meci greu, în ultima etapă, cu Universitatea Craiova. O să avem cel mai interesant play-off din ultimii ani de când se joacă cu play-off. Dacă intră și FCSB și CFR Cluj. Vom avea creme de la creme”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Cine se luptă la titlu în SuperLiga

FCSB, campioana ultimelor două sezoane, ar putea rata în premieră play-off-ul. SuperLiga se dispută după acest sistem, cu play-off și play-out, începând cu anul 2016. De când se joacă în acest format,

„Dacă intră și FCSB și CFR se reconfigurează play-off-ul. Pentru că joacă 1-6, 2-5 și 3-4. Și diferența o să fie de maxim 5 puncte. Hai, zi 6. Problema e că va fi mult mai ușor pentru primele 3. Cu tot respectul, dar cu Argeș și Botoșani, primele 3 o să aibă un play-off mai liniștit. Dar un play-off mai neinteresant și din punct de vedere al fanilor.

Păi pune la socoteală, două derby-uri FCSB-Dinamo-Rapid. Păi o să ai 6 meciuri și minimul 200.000 de spectatori!”, a adăugat reputatul agent FIFA.