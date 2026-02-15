Giovanni Becali anunță un titular surpriză la FCSB pentru derby-ul cu Universitatea Craiova: „E un meci prea important”

ADVERTISEMENT

FCSB joacă din nou cu Universitatea Craiova, în deplasare, dar de această dată în campionat. Giovanni Becali știe cine sunt jucătorii care vor fi utilizați acum, dar mai ales numele titularului surpriză din tabăra campioanei României.

Giovanni Becali anunță că Ștefan Târnovanu va fi titularul surpriză la meciul de campionat Universitatea Craiova – FCSB

Universitatea Craiova – FCSB se va juca din nou duminică, în campionat, după ce joi seară meciul s-a disputat în Cupă și s-a încheiat cu scorul de 2-2. Oltenii s-au calificat mai departe în competiție, însă de data aceasta miza va fi și mai importantă, cel puțin pentru bucureșteni.

Giovanni Becali a spus ce crede despre această nouă confruntare. Ba mai mult, impresarul, aspect a spus că tocmai el are să fie titularul din poartă la acest meci.

„Va fi un alt meci. FCSB va juca cu toți titularii. Eu cred că, după felul în care Tănase a stat jos și a cerut schimbarea, a făcut-o pentru a se reface și să joace meciul următor. (n.r. – ) Atunci e grav. El ieșise preventiv.

Olaru va juca și mai cred că poate să joace Târnovanu. E un meci prea important. Toma e un jucător crescut de ei, cu tot viitorul în față, dar eu îl aleg pe Stoian. Între David Popa și Stoian, tot pe Stoian îl aleg.

Stoian e jucător de viitor și nu lasă niciodată un fundaș în liniște. Are viteză, are și fizic bun. Nu mai are părul mare să îl incomodeze. FCSB este pasărea Pheonix. Eu spun că și Craiova, și FCSB au avut mulți absenți la meciul de joi. Până duminică vor avea aproape, aproape echipele de bază””, a spus Giovanni Becali.

Giovanni Becali știe ce vrea FCSB de la meciul de campionat cu Universitatea Craiova. „S-ar mulțumi!”

Ulterior, Giovanni Becali a spus că FCSB nu se va mulțumi cu un egal și în cazul acestei partide, mai ales că echipa trage din greu acum să prindă play-off-ul.

„FCSB nu se mulțumește cu egalul duminică. S-ar mulțumi cu un egal dacă ar da un gol în prelungiri după ce au fost conduși, și nici atunci. Ar încerca imposibilul, ei trebuie să ia 3 puncte. Craiova ar fi mulțumiți, pentru ei, dar FCSB nu cred. FCSB are obiectiv să intre în play-off”, a mai spus impresarul la „Giovanni Show”.