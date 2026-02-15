Sport

Giovanni Becali anunță un titular surpriză la FCSB pentru derby-ul cu Universitatea Craiova: „E un meci prea important"

FCSB se pregătește de un nou meci în deplasare cu Universitatea Craiova, dar de data aceasta în campionat. Giovanni Becali știe numele titularului surpriză din echipa bucureștenilor.
15.02.2026 | 02:08
Giovanni Becali a anunțat titularul surpriză de la FCSB pentru meciul din campionat cu Universitatea Craiova.
FCSB joacă din nou cu Universitatea Craiova, în deplasare, dar de această dată în campionat. Giovanni Becali știe cine sunt jucătorii care vor fi utilizați acum, dar mai ales numele titularului surpriză din tabăra campioanei României.

Giovanni Becali anunță că Ștefan Târnovanu va fi titularul surpriză la meciul de campionat Universitatea Craiova – FCSB

Universitatea Craiova – FCSB se va juca din nou duminică, în campionat, după ce joi seară meciul s-a disputat în Cupă și s-a încheiat cu scorul de 2-2. Oltenii s-au calificat mai departe în competiție, însă de data aceasta miza va fi și mai importantă, cel puțin pentru bucureșteni.

Giovanni Becali a spus ce crede despre această nouă confruntare. Ba mai mult, impresarul, care a dezvăluit în exclusivitate la „Giovanni Show” că Ștefan Târnovanu vrea să plece, aspect confirmat de Gigi Becali pentru FANATIK, a spus că tocmai el are să fie titularul din poartă la acest meci.

„Va fi un alt meci. FCSB va juca cu toți titularii. Eu cred că, după felul în care Tănase a stat jos și a cerut schimbarea, a făcut-o pentru a se reface și să joace meciul următor. (n.r. – are ruptură) Atunci e grav. El ieșise preventiv.

Olaru va juca și mai cred că poate să joace Târnovanu. E un meci prea important. Toma e un jucător crescut de ei, cu tot viitorul în față, dar eu îl aleg pe Stoian. Între David Popa și Stoian, tot pe Stoian îl aleg. 

Stoian e jucător de viitor și nu lasă niciodată un fundaș în liniște. Are viteză, are și fizic bun. Nu mai are părul mare să îl incomodeze. FCSB este pasărea Pheonix. Eu spun că și Craiova, și FCSB au avut mulți absenți la meciul de joi. Până duminică vor avea aproape, aproape echipele de bază””, a spus Giovanni Becali.

Giovanni Becali știe ce vrea FCSB de la meciul de campionat cu Universitatea Craiova. „S-ar mulțumi!”

Ulterior, Giovanni Becali a spus că FCSB nu se va mulțumi cu un egal și în cazul acestei partide, mai ales că echipa trage din greu acum să prindă play-off-ul.

„FCSB nu se mulțumește cu egalul duminică. S-ar mulțumi cu un egal dacă ar da un gol în prelungiri după ce au fost conduși, și nici atunci. Ar încerca imposibilul, ei trebuie să ia 3 puncte. Craiova ar fi mulțumiți, pentru ei, dar FCSB nu cred. FCSB are obiectiv să intre în play-off”, a mai spus impresarul la „Giovanni Show”.

