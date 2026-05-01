Sport

Giovanni Becali, apariţie de “mafiot” în studio! Antrenorul din Champions League care l-a uimit pe impresar

Giovanni Becali a analizat semifinalele UEFA Champions League și a dezvăluit favorita la trofeu. Impresarul a ținut să îl laude pe antrenorul unui gigant din Europa.
Alex Bodnariu
01.05.2026 | 13:18
EXCLUSIV FANATIK
Care este favorita lui Giovanni Becali la câștigarea UCL
ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar român, a urmărit cu maximă atenție duelurile din semifinalele UEFA Champions League. Agentul FIFA a recunoscut că are o favorită la câștigarea trofeului și spune că unul dintre antrenori l-a impresionat profund în acest sezon.

Giovanni Becali, dat pe spate de antrenorul de la Bayern. Ce spune impresarul despre Vincent Kompany

Ioan Becali a surprins pe toată lumea cu apariția sa în emisiunea Giovanni Show. Agentul FIFA a purtat o pereche de ochelari premium. Nu a vrut însă să fure privirile cu look-ul său, ci a purtat acest accesoriu întrucât are o problemă la ochi. „Am o problemă la un ochi. Pot sta și fără ochelari, dar mă deranjează lumina. Se rezolvă”, a declarat impresarul în debutul emisiunii.

ADVERTISEMENT

Antrenorul care l-a impresionat cel mai mult în acest sezon este Vincent Kompany. Giovanni Becali îl laudă pe belgian pentru proiectul său de la Bayern Munchen. Totuși, spune că bavarezilor le va fi greu să întoarcă scorul din tur, 4-5, din dubla cu PSG.

„Singurul care a criticat rezultatul a fost Diego Simeone. A fost frumos pentru public. Antrenorii se pregătesc să nu ia bătaie. S-a jucat pe goluri. Kompany și Mikel Arteta s-au salutat la final. S-au întâlnit doi mari antrenori. Lui Kompany nimeni nu îi dădea șanse. A devenit un antrenor mare. El retrogradase în Championship cu Bayern. Ce studiu au făcut la Bayern. Au adus un om care a retrogradat din Premier League. El vorbește și germană, are o germană fluentă. Uite și ce jucători a adus. L-a adus pe Michael Olise. Ce jucător! Are doar 23 de ani. Kompany a fost și un mare jucător. L-a luat cu Roberto Mancini antrenor”, a declarat Ioan Becali.

ADVERTISEMENT
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul...
Digi24.ro
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după ce Parlamentul European i-a ridicat imunitatea
Impresarul este de părere că PSG este marea favorită la câștigarea trofeului UEFA Champions League. Campioana din ediția precedentă are o echipă stelară și poate scrie istorie. Agentul FIFA se așteaptă ca șeicii să facă și mai multe investiții în vară.

ADVERTISEMENT
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva?...
Digisport.ro
Răsturnare spectaculoasă de situație! Donald Trump s-a răzgândit în privința Iranului: ”Știți ceva? Lăsați-i”

„Luis Enrique a construit o echipă. Este o a doua La Masia. Dacă PSG va fi eliminată de Bayern, va fi o lovitură infernală. PSG, dacă ia un nou trofeu Champions League, devine candidată să câștige și în următorii doi-trei ani. E important să câștige această finală și să facă mari investiții. O să cumpere tot tineretul.

ADVERTISEMENT

Au fost și greșeli. Fundașul central Pacho, de la PSG, a greșit mult. L-am mai văzut, e încă tânăr. Mai au nevoie de un stoper. PSG e cea mai completă echipă, mai ales din punct de vedere ofensiv. Și Bayern e o echipă care, chiar dacă riscă și se deschide, poate să fie pedepsită de PSG. Îți spun sincer, favorita mea la Champions League e PSG”, a mai spus impresarul în emisiunea Giovanni Show.

Play-out SuperLiga, live blog etapa 7. Ce au făcut jucătorii FCSB în ziua...
Fanatik
Play-out SuperLiga, live blog etapa 7. Ce au făcut jucătorii FCSB în ziua meciului cu Csikszereda
„Să arătăm lumii că Ucraina are probleme!” Miliardarul Rinat Ahmetov s-a dus „glonț”...
Fanatik
„Să arătăm lumii că Ucraina are probleme!” Miliardarul Rinat Ahmetov s-a dus „glonț” în vestiar după semifinala pierdută din Conference League
Cristi Balaj analizează arbitrajul din semifinalele Champions League. Care penalty-uri dintre cele 5...
Fanatik
Cristi Balaj analizează arbitrajul din semifinalele Champions League. Care penalty-uri dintre cele 5 le-ar fi acordat el dacă era la centru. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Prunea l-a luat în colimator pe Radu Miruță, după discursul dur la adresa...
iamsport.ro
Prunea l-a luat în colimator pe Radu Miruță, după discursul dur la adresa Stelei '86
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!