Giovanni Becali, apariţie de “mafiot” în studio! Antrenorul din Champions League care l-a uimit pe impresar

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar român, a urmărit cu maximă atenție duelurile din semifinalele UEFA Champions League. Agentul FIFA a recunoscut că are o favorită la câștigarea trofeului și spune că unul dintre antrenori l-a impresionat profund în acest sezon.

Giovanni Becali, dat pe spate de antrenorul de la Bayern. Ce spune impresarul despre Vincent Kompany

Ioan Becali a surprins pe toată lumea cu apariția sa în emisiunea Giovanni Show. Agentul FIFA a purtat o pereche de ochelari premium. Nu a vrut însă să fure privirile cu look-ul său, ci a purtat acest accesoriu întrucât are o problemă la ochi. „Am o problemă la un ochi. Pot sta și fără ochelari, dar mă deranjează lumina. Se rezolvă”, a declarat impresarul în debutul emisiunii.

ADVERTISEMENT

Antrenorul care l-a impresionat cel mai mult în acest sezon este Vincent Kompany. Giovanni Becali îl laudă pe belgian pentru proiectul său de la Bayern Munchen.

„Singurul care a criticat rezultatul a fost Diego Simeone. A fost frumos pentru public. Antrenorii se pregătesc să nu ia bătaie. S-a jucat pe goluri. Kompany și Mikel Arteta s-au salutat la final. S-au întâlnit doi mari antrenori. Lui Kompany nimeni nu îi dădea șanse. A devenit un antrenor mare. El retrogradase în Championship cu Bayern. Ce studiu au făcut la Bayern. Au adus un om care a retrogradat din Premier League. El vorbește și germană, are o germană fluentă. Uite și ce jucători a adus. L-a adus pe Michael Olise. Ce jucător! Are doar 23 de ani. Kompany a fost și un mare jucător. L-a luat cu Roberto Mancini antrenor”, a declarat Ioan Becali.

ADVERTISEMENT

Care este favorita lui Giovanni Becali la câștigarea UCL

Impresarul este de părere că PSG este marea favorită la câștigarea . Campioana din ediția precedentă are o echipă stelară și poate scrie istorie. Agentul FIFA se așteaptă ca șeicii să facă și mai multe investiții în vară.

ADVERTISEMENT

„Luis Enrique a construit o echipă. Este o a doua La Masia. Dacă PSG va fi eliminată de Bayern, va fi o lovitură infernală. PSG, dacă ia un nou trofeu Champions League, devine candidată să câștige și în următorii doi-trei ani. E important să câștige această finală și să facă mari investiții. O să cumpere tot tineretul.

ADVERTISEMENT

Au fost și greșeli. Fundașul central Pacho, de la PSG, a greșit mult. L-am mai văzut, e încă tânăr. Mai au nevoie de un stoper. PSG e cea mai completă echipă, mai ales din punct de vedere ofensiv. Și Bayern e o echipă care, chiar dacă riscă și se deschide, poate să fie pedepsită de PSG. Îți spun sincer, favorita mea la Champions League e PSG”, a mai spus impresarul în emisiunea Giovanni Show.