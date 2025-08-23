Giovanni Becali, artizanul transferului lui Hristo Stoicikov la Barcelona: „Am negociat cu generalii Armatei! Nici acum nu ştiu ce au făcut cu banii”

Giovanni Becali rămâne unul dintre cei mai cunoscuți agenți de jucători din România și omul care Însă, impresarul a fost implicat și în mutări care nu implicau români, cum e cazul bulgarului Hristo Stoicikov.

Giovanni Becali, despre transferul lui Hristo Stoicikov: „Cruyff a zis ‘P-ăsta mi-l aduceți’ și i l-am adus!”

Hristo Stoicikov, asemeni multor fotbaliști din blocul comunist, a prins un transfer în străinătate la scurt timp după căderea regimului. a ajuns la FC Barcelona în 1990, după 5 ani petrecuți în tricoul lui ȚSKA Sofia, echipa Armatei din Bulgaria.

Deși nu avea încă licență de impresar (pe care avea să o obțină în 1994, după cum însuși mărturisește), Giovanni Becali a fost un pion important în realizarea mutării. Cum s-au petrecut evenimentele în vara lui 1990, a povestit chiar impresarul, în emisiunea DON GIOVANNI:

„România juca un meci amical și Jose Maria Minguella vine și vrea să mă cunoască pe mine. Ne-am cunoscut și zice ‘Giovanni, vreau să merg în Bulgaria să îl luăm pe ăsta (n.r. – Hristo Stoicikov). Îl vrea Cruyff!’ Minguella era al treilea lui antrenor. După aia s-a făcut manager (n.r. – agent de jucători).

Am mers la Sofia… Cum era și la noi, cu Ianul, cu coloneii, cu Steaua, cu Oțelea, cu nea Ion Alexandrescu, cu militarii… S-a speriat (n.r. – Jose Maria Minguella). Eu vorbeam bulgărește. A venit pe 3 milioane de dolari la Barcelona. Cu trei luni înainte jucase, pe Nou Camp, Barcelona cu ȚSKA Sofia. Trei goluri ale lui Stoicikov. Și Cruyff a zis ‘P-ăsta mi-l aduceți!’. Și am fost cu Minguella, i l-am adus”, a povestit Ioan Becali la DON GIOVANNI.

Giovanni Becali a dezvăluit cât a costat-o Hristo Stoicikov pe Barcelona

„Ne-am dus la Sofia, a venit un colonel, un general. S-a speriat Minguella, voia să plece înapoi, el nu știa așa ceva. Era după căderea lui Jivkov (n.r. – Todor Jivkov, echivalentul bulgăresc al lui Nicolae Ceaușescu). Stoicikov voia să vină la Barcelona, dar nu-i dădeau drumul coloneii. Minguella dădea două milioane maximum… Până la urmă a dat trei milioane. Generalii ce-au făcut, ce n-au făcut, că ȚSKA-ul s-a divizat, s-a destrămat…

(n.r. – ce cereau generalii?) Trei milioane, după aia am făcut și un meci amical cu Barcelona la Sofia, turneul Gamper… Invitați la Prințesa Sofia (n.r. – soția regelui Juan Carlos I al Spaniei), două săptămâni… Generalii, niște țărănoi! A plătit tot Barcelona.

Ei știu ce au făcut cu banii. Ei au dat cont unde a plătit Barcelona. Au ajuns sau n-au ajuns banii la echipă, nu se știe. Erau alte timpuri atunci…”, a dezvăluit Ioan Becali, în cadrul emisiunii DON GIOVANNI.

