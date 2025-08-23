Sport

Giovanni Becali, artizanul transferului lui Hristo Stoicikov la Barcelona: „Am negociat cu generalii Armatei! Nici acum nu ştiu ce au făcut cu banii”

Ioan Becali a dezvăluit, în direct la emisiunea DON GIOVANNI, cum au decurs negocierile pentru transferul lui Hristo Stoicikov de la ȚSKA Sofia la Barcelona.
Andrei David
23.08.2025 | 09:00
Cum l-a transferat Giovanni Becali pe Hristo Stoicikov la Barcelona. Foto: colaj Fanatik

Giovanni Becali rămâne unul dintre cei mai cunoscuți agenți de jucători din România și omul care i-a transferat pe cei mai buni fotbaliști români. Însă, impresarul a fost implicat și în mutări care nu implicau români, cum e cazul bulgarului Hristo Stoicikov.

Giovanni Becali, despre transferul lui Hristo Stoicikov: „Cruyff a zis ‘P-ăsta mi-l aduceți’ și i l-am adus!”

Hristo Stoicikov, asemeni multor fotbaliști din blocul comunist, a prins un transfer în străinătate la scurt timp după căderea regimului. Viitorul Balon de Aur din 1994 a ajuns la FC Barcelona în 1990, după 5 ani petrecuți în tricoul lui ȚSKA Sofia, echipa Armatei din Bulgaria.

Deși nu avea încă licență de impresar (pe care avea să o obțină în 1994, după cum însuși mărturisește), Giovanni Becali a fost un pion important în realizarea mutării. Cum s-au petrecut evenimentele în vara lui 1990, a povestit chiar impresarul, în emisiunea DON GIOVANNI:

„România juca un meci amical și Jose Maria Minguella vine și vrea să mă cunoască pe mine. Ne-am cunoscut și zice ‘Giovanni, vreau să merg în Bulgaria să îl luăm pe ăsta (n.r. – Hristo Stoicikov). Îl vrea Cruyff!’ Minguella era al treilea lui antrenor. După aia s-a făcut manager (n.r. – agent de jucători). 

Am mers la Sofia… Cum era și la noi, cu Ianul, cu coloneii, cu Steaua, cu Oțelea, cu nea Ion Alexandrescu, cu militarii… S-a speriat (n.r. – Jose Maria Minguella). Eu vorbeam bulgărește. A venit pe 3 milioane de dolari la Barcelona. Cu trei luni înainte jucase, pe Nou Camp, Barcelona cu ȚSKA Sofia. Trei goluri ale lui Stoicikov. Și Cruyff a zis ‘P-ăsta mi-l aduceți!’. Și am fost cu Minguella, i l-am adus”, a povestit Ioan Becali la DON GIOVANNI.

Giovanni Becali a dezvăluit cât a costat-o Hristo Stoicikov pe Barcelona

„Ne-am dus la Sofia, a venit un colonel, un general. S-a speriat Minguella, voia să plece înapoi, el nu știa așa ceva. Era după căderea lui Jivkov (n.r. – Todor Jivkov, echivalentul bulgăresc al lui Nicolae Ceaușescu). Stoicikov voia să vină la Barcelona, dar nu-i dădeau drumul coloneii. Minguella dădea două milioane maximum… Până la urmă a dat trei milioane. Generalii ce-au făcut, ce n-au făcut, că ȚSKA-ul s-a divizat, s-a destrămat…

(n.r. – ce cereau generalii?) Trei milioane, după aia am făcut și un meci amical cu Barcelona la Sofia, turneul Gamper… Invitați la Prințesa Sofia (n.r. – soția regelui Juan Carlos I al Spaniei), două săptămâni… Generalii, niște țărănoi! A plătit tot Barcelona.

Ei știu ce au făcut cu banii. Ei au dat cont unde a plătit Barcelona. Au ajuns sau n-au ajuns banii la echipă, nu se știe. Erau alte timpuri atunci…”, a dezvăluit Ioan Becali, în cadrul emisiunii DON GIOVANNI.

Giovanni Becali, artizanul transferului lui Hristo Stoicikov la Barcelona

