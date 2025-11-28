Bombă în direct: a vorbit la Istanbul pentru transferul lui Baiaram la Galatasaray! „Aștept un răspuns”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram este jucătorul pe care mizează Giovanni Becali. Impresarul a mărturisit că a avut discuții cu Galatasaray, dar și cu alte echipe din Serie A, pentru transferul jucătorului de la Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram, propus de Giovanni Becali la Galatasaray

Giovanni Becali nu este încrezător că piața din România poate să transfere un jucător pe o sumă mai mare de 6 milioane de euro în viitorul apropiat. Mai mult, pentru a-și întări ideea, .

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, cunoscutul impresar mizează pe fotbalist din România: Ștefan Baiaram. În acest sen, Giovanni Becali a dezvăluit că l-a propus pe mijlocașul ofensiv de la Universitatea Craiova la mai multe cluburi din Europa, printre care și Galatasaray.

„La Baiaram pentru că e tânăr, îl poți da cu 5-6 milioane de euro, plus bonusuri. La Wirtz, la 130 de milioane, au pus bonusuri încă 14 milioane dacă o să câștige Champions League. În următorii 2-3 ani dacă se va vinde un jucător de la noi peste 6 milioane de euro fac ce vrei tu. Vin îmbrăcat aici în sutien, în chiloți. Nu avem, eu nu cunosc. Eu seara vorbesc ba cu Mourinho, ba cu Francesco Farioli, antrenorul lui Porto, care câștigă încontinuu și va pleca la o echipă cu buget de sute de milioane de euro. Tatotez mereu.

ADVERTISEMENT

Ieri am vorbit cu directorul sportiv de la Galatasaray. I-am zis: ‘Bă, vezi că a ieșit în presă pe la noi, tu știi de Baiaram?’. Mi-a zis: ‘Giovanni, l-am văzut pe jucătorul ăsta cu Başakşehir’. E un jucător interesant, tânăr, 22-23 ani, aștept un răspuns. Și Rotaru e un om cu care te poți înțelege. Nu o să fie 7 milioane, cât zice el, dar îl dai cu 5 milioane, mai pui bonusuri”, a declarat Giovanni Becali, în direct la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, pe radarul echipelor din Serie A

Galatasaray nu este singura pista pe care Giovanni Becali a încercat-o pentru viitorul lui Ștefan Baiaram. Agentul FIFA a mărturisit că l-a adus în discuție pe fotbalistul oltean și în dialogul cu unele cluburi din Serie A, dar și din Arabia Saudită.

„Am vorbit și în Italia pentru el, la mai multe cluburi din Serie A, cluburi interesante. L-am propus și în Arabia Saudită, să vedem”, a mai spus Ioan Becali.

ADVERTISEMENT

Galatasaray, colecție de vedete în ultimii ani

Galatasaray s-a încoronat regina fotbalului din Turcia. În ultimii ani, numeroase vedete precum Osimhen, pentru care a plătit 75 de milioane de euro către Napoli, Mauro Icardi, Leroy Sane sau Lucas Torreira .

Investițiile masive și-au spus cuvântul. Galatasaray a învins-o în acest sezon de Champions League pe Liverpool, 1-0, și ocupă locul 14 în clasamentul general al competiției, cu 9 puncte după 5 meciuri. Deasupra lui Tottenham, FC Barcelona, Napoli sau Juventus.