Giovanni Becali aruncă bomba: „Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României!”. Exclusiv

Naționala României se va duela în luna martie cu Turcia, la Istanbul, pentru calificarea la Campionatul Mondial. Mircea Lucescu, selecționerul primei reprezentative, a decis să rămână la cârma tricolorilor și pentru baraj, însă deja de câteva luni bune se vorbește despre posibilitatea ca Gică Hagi să îi ia locul, în cazul în care naționala va rata turneul final.

Preia Gică Hagi naționala de seniori a României!? Cum ar fi posibil acest scenariu

Mulți oameni din fotbalul românesc au vorbit despre posibilitatea ca Gică Hagi să fie succesorul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale a României. ”Regele” a renunțat deja la funcția de antrenor la Farul Constanța și ar putea face, în viitor, pasul către prima reprezentativă.

însă Gică Hagi nu a acceptat propunerea FRF, întrucât era acționar la Farul Constanța și ar fi existat un conflict de interese dacă ar fi preluat naționala de seniori. Totuși, fostul mare jucător de la Real Madrid și Barcelona și-ar putea ceda pachetul soției sale.

Gică Hagi, succesorul lui Mircea Lucescu!? Anunțul lui Giovanni Becali

este de părere că varianta Gică Hagi pe banca naționalei României ar fi una ideală pentru FRF. Agentul FIFA a spus clar că, dacă ”Regele” își va dori să facă acest pas în carieră, va discuta cu Răzvan Burleanu.

„Hagi a așteptat tot timpul oferte din toate părțile. Eu am vorbit pentru el. Probabil, în continuare vorbește și el. Toată lumea spune că a fost un jucător extraordinar, dar ca antrenor stau și se gândesc. Dacă vezi CV-ul ca jucător și ca antrenor… A luat și ca antrenor două campionate în România. Dacă Hagi, cu Farul, unde jucau niște copii, ia un campionat, așa îți dai seama că avem un campionat slab. Atunci îți dai seama. Hagi intră în cupele europene și iese în primele tururi. Aici e problema.

E plauzibil (n.r. – ca Gică Hagi să preia naționala de seniori). Cred în varianta cu Gică Hagi selecționer al României. O să vorbesc cu Gică despre chestiunea asta. El, dacă vrea, mă duc să vorbesc cinstit cu cei de la FRF pentru un contract pe doi ani, dar să fie condiții economice pentru talia lui Gică Hagi.

Eu cred că, dacă reușim la baraj, Mircea Lucescu va merge la Mondial. De asta a venit. Dacă, Doamne ferește, pierdem, Mircea Lucescu, la vârsta lui, nu ar mai insista la un alt mandat. FRF trebuie să se gândească bine cu cine va merge mai departe. Eu cred că ideal este Hagi. El este aici, vede ce se întâmplă în fotbalul românesc. Poate să mai dea un sfat pe ici, pe colo. O să rămână Gică Popescu președinte la Farul.

Poate să treacă acțiunile pe care le are la Farul pe numele soției. Eu zic că FRF nu numai că ar avea un alt drum cu Gică Hagi, dar l-ar și răsplăti pentru fotbalul românesc. El a venit prea devreme și a plecat prea devreme. El și-a dat demisia. Era o șansă pentru Gică să intre în lumea mare a antrenorilor. Era Mutu, Chivu atunci. A fost ghinionul cu Slovenia”, a declarat Giovanni Becali, în emisiunea „Giovanni Show”.