Giovanni Becali aruncă bomba: „Dacă nu bate Rapid, Rădoi probabil pleacă de la Craiova. E orgolios!”

Viitorul lui Mirel Rădoi la Universitatea Craiova depinde de partida pe care oltenii o vor juca în această etapă, contra celor de la Rapid, pe teren propriu.
Mihai Alecu
31.10.2025 | 12:11
Giovanni Becali arunca bomba Daca nu bate Rapid Radoi probabil pleaca de la Craiova E orgolios
Ce spune Giovanni Becali despre viitorul lui Mirel Rădoi
Tensiunea de la Universitatea Craiova pare că nu s-a stins nici după victoria din Cupa României, 4-1, cu Sănătatea Cluj.

Mirel Rădoi e gata să plece de la Universitatea Craiova

În cadrul emisiunii Giovanni Show, fostul agent, Giovanni Becali, a dezvăluit că tehnicianul oltenilor, Mirel Rădoi, își va decide viitorul în funcție de rezultatul partidei ce va avea loc în Bănie, duminică. Oltenii vor primi vizita celor de la Rapid, echipă care este pe primul loc, la egalitate de puncte cu FC Botoșani, iar un succes al giuleștenilor ar însemna o posibilă plecare a antrenorului de la trupa olteană.

„E un meci în care una dintre echipe își pune amprenta pentru titlu. Dacă Rapid câștigă devin 90% optimiști. E un meci de 6 puncte, dar este greu la Craiova. Nu știu dacă Rapid poate bate acolo. Au rezistat la meciuri unde nu era presiunea de la Craiova.

Dacă nu va câștiga Craiova se vor întâmpla altele, mai multe decât zici tu. Dacă nu va câștiga, pleacă el. Rădoi e un tip mândru, e și sigur pe situația financiară, are bani, stă bine, nu are probleme. E și asta o presiune. Sunt jucători care și-au pus ca lumea banii în afaceri și alții care nu mai au”, a declarat Giovanni Becali, la Giovanni Show.

Mirel Rădoi, conflicte peste conflicte la Universitatea Craiova

Mirel Rădoi este recunoscut ca fiind un om care spune lucrurilor pe nume, însă de multe ori asta i-a dăunat tehnicianului, care a avut probleme și conflicte, în special la Craiova. În primul său mandat, i-a certat public pe Jovan Markovic și Andrei Ivan, jucători care acum nu mai sunt în lotul grupării oltene și antrenorul pare că a avut dreptate când i-a criticat pe aceștia pentru atitudinea pe care o aveau pe teren.

Acum, după ce a dus echipa din Bănie, în premieră, în grupele Conference League, și părea de nebătut în campionat, a urmat o serie de rezultate nefaste. Rădoi s-a certat între timp cu Baiaram, pe care l-a lăsat în afara lotului la partida cu Noah, iar pe fondul acestor tensiuni au existat inclusiv informații că antrenorul e gata să plece de la echipă. Totul a culminat la partida cu Metaloglobus, din campionat, când au existat discuții aprinse cu fanii, iar viitorul lui Rădoi în Bănie pare că atârnă de un fir de ață,

Giovanni Becali, dezvăluire incendiară despre viitorul lui Rădoi la Craiova

