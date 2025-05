Giovanni Becali aruncă bomba în cazul transferului lui Ștefan Târnovanu: „Gigi mi-a promis că-i scade clauza la 5 milioane!”. Exclusiv

FCSB este noua și vechea campioană din SuperLigă, iar Ștefan Târnovanu (25 ani) a fost protagonist în ambele eventuri. Portarul îi poate părăsi pe roș-albaștri în următoarea perioadă de transferuri, iar Giovanni Becali a transmis care este prețul acestuia.

Giovanni Becali aruncă bomba în cazul transferului lui Ștefan Târnovanu

, iar cota portarului a explodat. Atât în SuperLigă, dar și în cupele europene Târnovanu a demonstrat că are o valoare aparte și că poate evolua în orice campionat de top.

Gigi Becali a declarat că nu dorește să vândă jucători în perioada imediat următoare, obiectivul patronului fiind grupele UEFA Champions League, însă anumiți fotbaliști au clauze de reziliere, .

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Giovanni Becali a anunțat că Ștefan Târnovanu poate pleca pe 5 milioane de euro, ci nu pe 10 așa cum este clauza din contract. Impresarul se bazează pe o discuție avută cu Gigi Becali, patronul FCSB-ului fiind de acord ca portarul să părăsească echipa pe mai puțini bani.

„Vom vedea ce se va întâmpla cu Târnovanu! Ne-am pus de acord pentru un transfer de 5 milioane”

„Vom vedea ce se va întâmpla cu Târnovanu. E devreme încă, nu s-a deschis mercato. S-a vorbit de un transfer mare de fundaș dreapta pentru Real Madrid, care deja a semnat. Nu știu dacă poate juca în Turneul Campionilor. Sunt multe competiții care se joacă la începutul lunii iunie, așa că s-ar putea să joace cu Madridul în acel turneu. Vorbesc de Arnold.

(n.r. – Gigi Becali a anunțat că Târnovanu va pleca dacă va achita cineva clauza de 10 milioane de euro) Corect, corect. Bine, Târnovanu are o clauză, dar după discuțiile mele cu Gigi din ultimele 4-5 luni, ne pusesem de acord la 5 milioane pentru Târnovanu și nu cred că Gigi poate refuza o asemenea ofertă.

În ceea ce privește faptul că ei vor să meargă în Champions League, ar fi o chestie extraordinară și Târnovanu ar putea deveni și mai important în momentul în care echipa joacă în grupele Champions League.

„Galatasaray caută un înlocuitor pentru Muslera”

(n.r. – Mai există un interes de la Galatasaray pentru Târnovanu?) Galatasaray are un portar bun, Muslera, care încă joacă. Cred că mai are un an de contract. Atât clubul, cât și el sunt interesați de un înlocuitor al lui.

Are niște apucături uneori și el, Muslera. E Dumnezeu acolo, are 12 ani de când apără acolo. Este un băiat extraordinar, eu îl cunosc bine. Este un băiat care glumește tot timpul, e cu zâmbetul pe buze.

A făcut și greșeli copilărești, dar câte campionate a câștigat? Ce traiectorii a avut în toate cupele europene? Ce picior are?”, a declarat Giovanni Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ștefan Târnovanu