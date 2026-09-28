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România a debutat cu un eșec, scor 1-2, în primul meci din Liga B – Grupa 4 de Nations League. La Stockholm, în ciuda optimismului uriaș, elevii lui Gică Hagi nu au arătat deloc bine. Prima repriză a fost acceptabilă, însă după pauză ne-am ”stins” total. Nici viitorul nu pare unul dătător de speranțe. Giovanni Becali (74 de ani), om cu mare experiență în fotbal, trage un semnal de alarmă înainte de meciul cu Bosnia.

Avertismentul lui Giovanni Becali înainte de România – Bosnia: ”E pericol mare! S-ar putea să nu facem 5 puncte”

Luni, 28 septembrie, de la ora 21:45, România își continuă parcursul oficial în Liga B a Nations League. Elevii lui Gheorghe Hagi (61 de ani) dau piept, pe Arena Națională, cu mai vechea cunoștință Bosnia & Herțegovina. Echipa lui Sergej Barbarez (51 de ani) ne-a chinuit în preliminariile trecute, pentru Cupa Mondială, când ne-a învins tur – retur.

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În emisiunea „Giovanni SHOW”, cel mai cunoscut și important agent de jucători de după Revoluție, Ioan Becali, a avertizat asupra faptului că, la cum se văd lucrurile, , Polonia și Suedia (returul) extrem de complicate, de unde s-ar putea să nu scoată prea multe puncte.

„E pericol mare. Am auzit mulți cu care am discutat eu care spun că s-ar putea să nu facem 5 puncte. Oamenii poate au dreptate. Eu am spus că poate facem 10, 9, 8… Păi, dacă nu câștigi acasă două meciuri? Hai să zic acest meci măcar, cu Bosnia acasă, să trecem de blestemul ăsta. Să facem primele 3 puncte. Vom vedea apoi ce face cu celelalte două.

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Dacă faci 6 din aceste meciuri acasă, e un punctaj bun. E deja un pas înainte. Cei cu care am vorbit, oameni care se pricep, mi-au spus de cele 5 puncte nu doar în aceste 4 dueluri (n.r. dubla Suedia, Bosnia și Polonia) ci la general, în toate cele 6 meciuri din grupă”, punctează Becali, în emisiunea de la FANATIK.

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Câte puncte credea Giovanni Becali că poate face România după cele 6 meciuri din grupă, varianta optimistă

În ceea ce-l privește, Giovanni Becali spune că, în opinia sa, în toate cele 6 meciuri care se joacă în Grupa B4 a Ligii Națiunilor, România ar putea să facă, în varianta optimistă, minim 8 – 10 puncte. ”Eu, ca un fan optimist al echipei naționale, am spus că facem minim 8 puncte, poate 10. Sunt 6 meciuri, asta înseamnă 18 puncte. Eu am zis 10”.

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Edi Iordănescu (48 de ani) pe banca României în Liga Națiunilor. În schimb, au urmat calificările pentru EURO 2024, unde „tricolorii” au impresionat și au câștigat o grupă unde Elveția era mare favorită. Giovanni Becali spune că și Hagi ar avea același obiectiv: ”La fel a făcut și Edi. Slab în Liga Națiunilor, apoi și-a făcut echipă pentru preliminarii către Euro”.