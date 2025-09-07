Sport

Giovanni Becali, caracterizare fantastică pentru Mirel Rădoi: „Surpriza fotbalului românesc. E un fel de Mourinho când antrena Chelsea”

Mirel Rădoi, antrenorul momentului în fotbalul românesc. Comparație cu Jose Mourinho făcută de Giovanni Becali. Cum l-a caracterizat.
Mihai Dragomir
07.09.2025 | 23:26
Giovanni Becali caracterizare fantastica pentru Mirel Radoi Surpriza fotbalului romanesc E un fel de Mourinho cand antrena Chelsea
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali, fără ocolișuri la adresa lui Mirel Rădoi. Cum l-a caracterizat pe antrenorul Universității Craiova. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Mirel Rădoi, cel care a primit un cadou inedit din partea fanilor olteni după ce Universitatea Craiova s-a calificat în Conference League, este cel mai mediatizat antrenor din fotbalul românesc în acest moment. Giovanni Becali l-a comparat cu marele Jose Mourinho.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, asemănat cu Jose Mourinho de către Giovanni Becali. Ce a spus impresarul despre antrenorul Universității Craiova

Mirel Rădoi are un start foarte bun în mandatul secund la Universitatea Craiova. Antrenorul, care a obținut rezultate excelente și în campionat și în preliminariile Conference League, este nerăbdător să joace meciurile europene și a trimis deja lista cu jucători la UEFA.

Giovanni Becali a vorbit de asemenea despre cât de bine arată Universitatea Craiova sub comanda lui Mirel Rădoi și a comparat acest scenariu cu cel al lui Jose Mourinho din primul său mandat la Chelsea.

ADVERTISEMENT

„Rădoi este un fel de Mourinho când antrena Chelsea!”

„Rădoi este surpriza fotbalului românesc în ultimul timp, de când a venit la Craiova. Începând, de fapt, după discuția cu patronul, când și-au reglat problemele. Nimeni nu mai are voie să spună, în afara lui Rădoi, despre situația echipei. Ceilalți comentează, și Cârțu, și președintele, și proprietarii.

Rădoi este un fel de Mourinho când antrena Chelsea. Păstrând proporțiile, ce spune Mirel, aia se face. L-a adus pe Adrian Rus, fundaș central pe care îl cunoaște, pe Florin Ștefan, pe care îl știa de la U21 și niște copii pe care îi știa de la 19-20 de ani.

ADVERTISEMENT
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24.ro
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”

„Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, antrenorul și jucătorul lunilor de până acum!”

Încă sunt tineri, plus că a mai luat tineri precum cel de la Ploiești (n.r. – Mihnea Rădulescu), Luca Băsceanu, David Matei. Atunci au clarificat lucrurile (n.r. – După turul cu FK Sarajevo), și-au văzut fiecare de treabă. Și echipa a contribuit.

ADVERTISEMENT
Ce au făcut invitații în momentul în care mirele a aprins o torță...
Digisport.ro
Ce au făcut invitații în momentul în care mirele a aprins o torță la o nuntă din Cluj

Aveam frică că nu va juca Baiaram, că era accidentat. A vrut să joace și a riscat, așa cum riscă puțini, și a dat și gol. A făcut diferența. Antrenorul și jucătorul lunilor de până acum, Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram!”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.

Giovanni Becali, caracterizare fantastică pentru Mirel Rădoi

Finala US Open, 40 de minute întârziere și haos la porțile de acces...
Fanatik
Finala US Open, 40 de minute întârziere și haos la porțile de acces din cauza lui Donald Trump! Ce reacție au avut fanii din tribune la adresa președintelui SUA. Video
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Belgia, Germania, Polonia și...
Fanatik
Preliminarii CM 2026: Europa, etapa 5 – etapa 6. Belgia, Germania, Polonia și Spania joacă acum. Ibericii umilesc Turcia la ea acasă!
Cum a reacționat familia lui Adrian Mazilu când a aflat de transferul la...
Fanatik
Cum a reacționat familia lui Adrian Mazilu când a aflat de transferul la Dinamo: „O mare bucurie!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
E revoltat că fiul său e numit 'nepotul lui Ilie Balaci'. Tiradă uluitoare:...
iamsport.ro
E revoltat că fiul său e numit 'nepotul lui Ilie Balaci'. Tiradă uluitoare: 'E băiatul meu! Sunt lucruri foarte grave, mă dor'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!