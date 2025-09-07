Giovanni Becali, caracterizare fantastică pentru Mirel Rădoi: „Surpriza fotbalului românesc. E un fel de Mourinho când antrena Chelsea”

Mirel Rădoi, , este cel mai mediatizat antrenor din fotbalul românesc în acest moment. Giovanni Becali l-a comparat cu marele Jose Mourinho.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, asemănat cu Jose Mourinho de către Giovanni Becali. Ce a spus impresarul despre antrenorul Universității Craiova

Mirel Rădoi are un start foarte bun în mandatul secund la Universitatea Craiova. Antrenorul, care a obținut rezultate excelente și în campionat și în preliminariile Conference League, este nerăbdător să joace meciurile europene și .

Giovanni Becali a vorbit de asemenea despre cât de bine arată Universitatea Craiova sub comanda lui Mirel Rădoi și a comparat acest scenariu cu cel al lui Jose Mourinho din primul său mandat la Chelsea.

ADVERTISEMENT

„Rădoi este un fel de Mourinho când antrena Chelsea!”

„Rădoi este surpriza fotbalului românesc în ultimul timp, de când a venit la Craiova. Începând, de fapt, după discuția cu patronul, când și-au reglat problemele. Nimeni nu mai are voie să spună, în afara lui Rădoi, despre situația echipei. Ceilalți comentează, și Cârțu, și președintele, și proprietarii.

Rădoi este un fel de Mourinho când antrena Chelsea. Păstrând proporțiile, ce spune Mirel, aia se face. L-a adus pe Adrian Rus, fundaș central pe care îl cunoaște, pe Florin Ștefan, pe care îl știa de la U21 și niște copii pe care îi știa de la 19-20 de ani.

ADVERTISEMENT

„Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram, antrenorul și jucătorul lunilor de până acum!”

Încă sunt tineri, plus că a mai luat tineri precum cel de la Ploiești (n.r. – Mihnea Rădulescu), Luca Băsceanu, David Matei. Atunci au clarificat lucrurile (n.r. – După turul cu FK Sarajevo), și-au văzut fiecare de treabă. Și echipa a contribuit.

ADVERTISEMENT

Aveam frică că nu va juca Baiaram, că era accidentat. A vrut să joace și a riscat, așa cum riscă puțini, și a dat și gol. A făcut diferența. Antrenorul și jucătorul lunilor de până acum, Mirel Rădoi și Ștefan Baiaram!”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.