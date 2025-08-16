Sport

Giovanni Becali – Cornel Dinu, dezvăluiri peste ani. ”L-am sunat și i-am zis ‘Băi, jigodie’!”. Ce a făcut impresarul după accidentul mortal cu Dan Alban

Ioan Becali a vorbit la emisiunea ”DON Giovanni” despre relația zbuciumată pe care a avut-o de-a lungul timpului cu Cornel Dinu.
Traian Terzian
16.08.2025 | 08:45
Giovanni Becali, amintiri despre contrele avute cu Cornel Dinu. Sursă foto: colaj Fanatik

Legendă a clubului Dinamo, Cornel Dinu a mărturisit la emisiunea ”Fanatik Dinamo”se confruntă cu o depresie, iar Giovanni Becali a precizat că nu a mai ținut legătura cu el în ultimii ani.

Giovanni Becali, relație agitată cu Cornel Dinu

În cea mai recentă ediție a emisiunii ”DON Giovanni”, impresarul Ioan Becali și-a amintit de un moment în care i-a răspuns foarte dur lui Cornel Dinu, atunci când fostul fotbalist l-a atacat.

”Nu mai știu nimic de Cornel Dinu, nu am mai vorbit de câțiva ani. Cred că sunt 4-5 ani, e retras. Nu știu de ce s-a rupt relația, eram mereu în contradictoriu. El e băiat bun până la un anumit punct, dar niște ieșiri, niște derapaje, la care a primit răspunsuri de la mine. Dar nu am avut niciodată dușmănie, din contră. Ne-am supărat, am mâncat împreună. Eram supărați, am lucrat împreună la Dinamo.

Nu mai știu de ce ne-am certat, el are niște chestii când te înțeapă. Pe mine astea mă dor când mă înțeapă puțin, când mă înțeapă tare le suport. Când a făcut de-astea l-am sunat și i-am zis ‘Băi, jigodie!’. Altfel cum să-i zic? Ce îmi era frică de Cornel?”, a declarat Becali.

Amintiri de groază de la accidentul în care a murit Dan Alban

Agentul a povestit că, imediat după teribilul accident rutier în care și-a pierdut viața impresarul Dan Alban, a preferat să meargă la spital pentru a-i fi alături lui Cornel Dinu, care a scăpat cu viață atunci.

”O relație mai bună decât a mea a avut cu Dan Alban, erau amândoi din Târgoviște, dar și eu am avut o relație de respect cu Dinu. Eu n-am fost la Dan Alban când a murit și m-am dus în spital la Dinu. Ziceam ‘măcar să trăiască ăsta dacă unul a murit’.

Și era complet pansat, avea tot capul acoperit după accidentul ăla de mașină, nasul lui e refăcut. El stătea în dreapta și mașina a fost lovită la șofer, de aia a murit Alban. Se poate spune că a fost un miracol că Dinu a rămas în viață. Dacă intra frontal era altceva, așa mi s-a spus la poliție, așa am văzut eu mașina.

După aia am avut o relație bună, el a avut o relație extraordinară cu fratele meu Victor. Cu mine nu era niciodată arogant. De multe ori nu știa ce face. Mie îmi spunea mereu că îl lua valul”, a afirmat Ioan Becali, la emisiunea ”DON Giovanni”.

Relație tumultoasă între Giovanni Becali și Cornel Dinu

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
