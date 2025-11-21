Giovanni Becali crede că “legea Novak” nu se poate aplica în România: “Suntem în Comunitatea Europeană, dar facem ca în Balcani”

ADVERTISEMENT

Impresarul de fotbaliști nu e de acord cu noile reguli pe care propunerea legislativă făcută de Eduard Novak urmează să le impună.

Giovanni Becali nu vede cu ochi buni „legea Novak”. Care este motivul

Giovanni Becali spune că ‘legea Novak’, în forma actuală, nu poate fi aplicată în fotbalul românesc, pentru că contravine principiilor europene, comunitate din care și România face parte. Fostul agent propune însă ca numărul maxim de jucători români să fie redus, de la 5, la 3, iar astfel s-ar putea ca formațiile din SuperLiga să aibă de câștigat.

„Pentru mine este inaplicabilă, da. Suntem în Uniunea Europeană și sunt echipe cum se întâmplă și la noi și din 11 jucători au 9 străini. Te duci în Belgia, în Franța, vezi acolo. Inter, se cheamă așa pentru că e internaționale, unde sunt 1, 2 sau 3 italieni în echipă. Restul sunt numai străini. Sau la Real Madrid, la fel. Cel mai echilibrat ar fi fost să fie 3 jucători români obligat.

În care să fie inclus și underul. Era situația cea mai bună. Dar să pui 5 români, nu știi care e situația cu underul. Acum trebuie să treacă prin Camera Deputaților, prin senat. Nu e rea dacă nu eram în comunitatea europeană. Noi spunem că suntem în Comunitatea Europeană, dar facem ca în Balcani”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show.

Ce înseamnă „legea Novak”

reprezintă o schimbare semnificativă în reglementarea sportului de echipă din România, prin obligativitatea ca cel puțin 40% dintre sportivii aflați pe teren să fie români. Această prevedere, inițial introdusă prin Ordinul Ministerului Sportului 500/2022 de fostul ministru Eduard Novak, a fost recent transformată în lege, devenind parte integrantă din Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000. Legea devine astfel obligatorie pentru toate cluburile de sport, indiferent de disciplina practicată, iar nerespectarea ei este sancționată cu amenzi foarte mari, între 500.000 și 1.000.000 de lei.

Aplicarea legii a fost confirmată definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), care a decis că restricția privind ponderea jucătorilor români nu încalcă libertatea de circulație a forței de muncă prevăzută în tratatele europene, considerând că măsura este justificată de un „interes public major”

Conducătorul Rapidului nu e de acord cu ‘legea Novak’

cu privire la noua lege. Acționarul de la Rapid dezvăluie că urmează o ședință la clubul giuleștean.

„Și mie mi se pare la fel, nu mă pricep să spun dacă e neconstituțională, am vorbit cu avocatul clubului. Noi avem un proces cu FRF la TAS. Nu mi se pare corect, nu cred că e ceva care ajută fotbalul. În primul rând va fi mai puțină calitate. Ești obligat să bagi români care nu au calitate.

Nu asta e problema noastră, noi trebuie să investim în infrastructură, în juniori. Nu am vorbit încă, de abia a apărut știrea, trebuie să ne întâlnim cei din club și să vedem. Per total nu mi se pare normal. E o lege la nivel european care vorbește despre dreptul la muncă”, a spus Victor Angelescu.