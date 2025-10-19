Sport

Giovanni Becali: “Dan Şucu a băgat la Rapid mai mulţi bani! Gigi Becali a mai şi scos de la FCSB!”

Dan Şucu a dezvăluit că a investit 40 de milioane de euro la Rapid de când a intrat în acţionariat. Giovanni Becali a vorbit despre investiţiile patronului giuleştenilor în club.
Marian Popovici
19.10.2025 | 10:31
Giovanni Becali Dan Sucu a bagat la Rapid mai multi bani Gigi Becali a mai si scos de la FCSB
Giovanni Becali: “Dan Şucu a băgat la Rapid mai mulţi bani! Gigi Becali a mai şi scos de la FCSB!”. Sursa: colaj Fanatik

Dan Şucu a intrat în acţionariatul Rapidului în vara anului 2022, iar de atunci echipa giuleşteană s-a transformat într-una cu pretenţii de titlu. Dar în ciuda sumelor investite, giuleştenii au ratat obiectivul de calificare în cupele europene, în ultimele două sezoane.

Giovanni Becali, comparaţie între investiţiile lui Dan Şucu la Rapid şi Gigi Becali la FCSB!

Omul de afaceri a dezvăluit că a investit la Rapid nu mai puţin de 40 de milioane de euro de când a preluat clubul. Giovanni Becali a dezvăluit că este o sumă importantă şi a făcut comparaţia cu investiţiile lui Gigi Becali la FCSB:

Este posibil să fi băgat 40 de milioane de euro! În patru ani, 10 milioane în fiecare an plus ce mai produce Rapidul… Este mult. Şi Gigi a băgat la FCSB. Nu ştiu dacă e pe plus, poate are o gaură de 10-15 milioane, dar are 15 ani.

Cine vine să cumpere la noi dacă nu români? Cu câţi străini am vorbit eu pentru o singură echipă, pentru Farul… Şi din puşcărie vorbeam. Cu miliardari, cu oameni, cutare. Ei îmi spuneau: „România…”

Aşa şi cu jucători. Până îi aduc eu cu japca… Să îl vadă pe Baiaram, pe cutare. Dar Şucu a băgat mult şi probabil va mai băga. Este unul dintre acţionarii care tace şi face.

Îşi vede de treabă. Are bani. Sunt mulţi români cu bani mulţi şi nu ştii cine sunt. Vă spune Giovanni Becali. Bani mulţi şi nu ştii de ei. De Gigi ştii, de Şucu ştii, de Mititelu, Nelu Varga ştii”, a spus Giovanni Becali.

Dan Şucu a băgat 40 de milioane de euro la Rapid!

Dan Şucu a dezvăluit într-un interviu acordat pentru Ziarul Financiar că a investit 40 de milioane de euro la Rapid, din 2022 până în prezent. Deficitul clubului se ridică la aproximativ 3 milioane de euro anual, a dezvăluit omul de afaceri:

”Cu totul, până acum am investit la Rapid 40 de milioane de euro. O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei. Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor.

Bugetul de cheltuieli, cele curente, e de 12-12,5 milioane de euro. Clubul generează venituri, iarăși cele curente, de 9-9,5 milioane euro. Deficitul e de 3 milioane, pe care trebuie să-l acoperim.

Efortul salarial al primei echipe, jucători, antrenori și partea administrativă care se ocupă de prima echipă e de 7,5-8 milioane de euro, ceea ce e mult. Înseamnă cam 66% din totalul cheltuielilor curente”, a spus Dan Șucu.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
