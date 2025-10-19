Giovanni Becali: “Dan Şucu a băgat la Rapid mai mulţi bani! Gigi Becali a mai şi scos de la FCSB!”

Dan Şucu a intrat în acţionariatul Rapidului în vara anului 2022, iar de atunci echipa giuleşteană s-a transformat într-una cu pretenţii de titlu. Dar în ciuda sumelor investite, giuleştenii au ratat obiectivul de calificare în cupele europene, în ultimele două sezoane.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, comparaţie între investiţiile lui Dan Şucu la Rapid şi Gigi Becali la FCSB!

de când a preluat clubul. Giovanni Becali a dezvăluit că este o sumă importantă şi a făcut comparaţia cu investiţiile lui Gigi Becali la FCSB:

„Este posibil să fi băgat 40 de milioane de euro! În patru ani, 10 milioane în fiecare an plus ce mai produce Rapidul… Este mult. Şi Gigi a băgat la FCSB. Nu ştiu dacă e pe plus, poate are o gaură de 10-15 milioane, dar are 15 ani.

ADVERTISEMENT

Cine vine să cumpere la noi dacă nu români? Cu câţi străini am vorbit eu pentru o singură echipă, pentru Farul… Şi din puşcărie vorbeam. Cu miliardari, cu oameni, cutare. Ei îmi spuneau: „România…”

Aşa şi cu jucători. Până îi aduc eu cu japca… . Dar Şucu a băgat mult şi probabil va mai băga. Este unul dintre acţionarii care tace şi face.

ADVERTISEMENT

Îşi vede de treabă. Are bani. Sunt mulţi români cu bani mulţi şi nu ştii cine sunt. Vă spune Giovanni Becali. Bani mulţi şi nu ştii de ei. De Gigi ştii, de Şucu ştii, de Mititelu, Nelu Varga ştii”, a spus Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Dan Şucu a băgat 40 de milioane de euro la Rapid!

Dan Şucu a dezvăluit într-un că a investit 40 de milioane de euro la Rapid, din 2022 până în prezent. Deficitul clubului se ridică la aproximativ 3 milioane de euro anual, a dezvăluit omul de afaceri:

”Cu totul, până acum am investit la Rapid 40 de milioane de euro. O privesc ca pe o investiție, să rămână în patrimoniul familiei. Rapid are nevoie în continuare de infuzia de capital a acționarilor.

ADVERTISEMENT

Bugetul de cheltuieli, cele curente, e de 12-12,5 milioane de euro. Clubul generează venituri, iarăși cele curente, de 9-9,5 milioane euro. Deficitul e de 3 milioane, pe care trebuie să-l acoperim.

Efortul salarial al primei echipe, jucători, antrenori și partea administrativă care se ocupă de prima echipă e de 7,5-8 milioane de euro, ceea ce e mult. Înseamnă cam 66% din totalul cheltuielilor curente”, a spus Dan Șucu.