Giovanni Becali, despre cel mai tare transfer pe care l-a făcut ca impresar: “Vreau să mă sune Capello şi să îmi spună că are nevoie de el!”. Video exclusiv

unora dintre cele mai tari transferuri din istoria fotbalului românesc. Cu o activitate de peste 35 de ani în domeniu, agentul a dezvăluit pentru FANATIK care transfer i-a rămas cel mai aproape de suflet.

Giovanni Becali, despre cel mai tare transfer pe care l-a făcut ca impresar

Este vorba de transferul lui Cristi Chivu de la Ajax Amsterdam la AS Roma. În vara anului 2003, italienii au plătit 18 milioane de euro pentru transferul fundaşului român care era titular incontestbil la Ajax. Cum s-a realizat mutarea:

ADVERTISEMENT

“Sunt multe transferuri care mi-au rămas dragi: Hagi, Popescu, Mutu… . M-a chemat directorul sportiv Franco Baldini că îl interesează Chivu. Am fost să merg la Amsterdam.

I-am zis că are clauză de 25 de milioane, dar i-am zis: «Franco, situaţia să aşa. El joacă titular, e campion cu Ajax. Vine la Roma… Vreau să mă sune şi Capello să îmi spună că are nevoie de el!».

ADVERTISEMENT

Şi el: «Cum să-mi faci mie aşa…». Într-o jumătate de oră m-a sunat Fabio Capello şi mi-a spus: «Da, Giovanni, mă interesează şi vreau să fie titularul meu».

Sunt plăceri enorme, dar şi momente când aveam butonul de conducere la mine. Acum nu mai îmi permit aşa ceva, atunci îmi permiteam”, a spus Chivu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

“Rezist de atâta timp pentru că am colaboratori foarte buni, am scouteri buni”

Giovanni Becali reuşeşte şi în ziua de azi transferuri spectaculoase, deşi, spre deosebire de anii 90, România nu mai are aceiaşi jucători de valoare. Impresarul a povestit cum rezistă la cel mai înalt nivel de atâta timp:

“Rezist de atâta timp pentru că am colaboratori foarte buni, am scouteri buni, am oameni care cunosc regulamentele și rămân relațiile pe care le-am cules în decurs de 35 de ani. Relații în care am propus jucători buni, care au făcut istorie pe acolo.

ADVERTISEMENT

Acum e mai greu, dar sper să revenim la timpurile bune din fotbalul românesc. Această participare la Euro ne-a dat un elan pentru a putea participa și la viitorul Campionat Mondial”, a spus Giovanni Becali pentru FANATIK.

Giovanni Becali, despre cel mai tare transfer pe care l-a făcut ca impresar