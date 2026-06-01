Giovanni Becali, despre cum sărbătorea Ziua Copilului pe vremuri: “Ne făcea mama un orez cu lapte!”

ADVERTISEMENT

Data de 1 iunie are o însemnătate specială, fiind vorba de Ziua Copilului. Este o zi dedicată celor mici, în care toată atenția și cele mai bune gânduri sunt îndreptate către aceștia. Giovanni Becali și-a amintit de copilăria sa și a povestit în direct cum obișnuia să petreacă 1 iunie. Ce jocuri practica impresarul pe vremuri.

Amintirile lui Giovanni Becali de Ziua Copilului

A venit 1 iunie, Ziua Națională a Copilului, iar toată lumea îi celebrează pe cei mici. și-a amintit de perioada în care a fost și el la rândul său doar un copil. Celebrul impresar a povestit cum obișnuia să sărbătorească această dată din calendar. „Când eram eu copil nu aveam mall. De 1 iunie se sărbătorea și pe timpurile alea. Se sărbătoreau Ziua Mamei, Ziua Copilului.

ADVERTISEMENT

Ne făcea mama câte un orez cu lapte, ne urcam în pom, mai luam cireșe, că erau făcute. Strada era neasfaltată, erau doar gropi. Aveam 8 ani când au turnat pentru prima dată asfalt. Când au băgat nisip, ne tăvăleam de parcă eram în zăpadă. Ne tăvăleam în nisipul ăla!”, a spus inițial Giovanni Becali.

Cu ce jocuri se distra Giovanni Becali în copilărie

În prezent, copiii și tinerii beneficiază încă de la vârste extrem de fragede de tehnologie, de la telefoane inteligente până la tot felul de alte gadget-uri. Giovanni Becali a povestit despre jocurile pe care le practica, având un „repertoriu” vast chiar și pentru timpurile sale. „Jucam fotbal 3-4 ore direct pe șosea, nu ne deranja nimeni.

ADVERTISEMENT

Noi ne mai jucam cu un fel de zar pe care scria câți lei iei, rom se numea. Barbut jucam de mici, 14-31 cu cărțile, tabinet, șeptică, orice… le știam pe toate. Se făcea școală pe vremuri, aveai uniforme…”, a mai spus Giovanni Becali în exclusivitate la Giovanni Show.

ADVERTISEMENT