Sport

Giovanni Becali, despre transferul unuia dintre cei mai talentaţi jucători români: “Pe Mutu îl promisesem la Inter! A trebuit să le dau altceva”

Giovanni Becali a vorbit despre culisele transferului unuia dintre cei mai talentați jucători români. Cum a reușit celebrul impresar să-i lanseze cariera
Ciprian Păvăleanu
28.08.2025 | 20:11
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali a dezvăluit cum a ajuns Florin Cernat la DInamo Kiev! Ucrainenii veniseră pentru Adrian Mutu. Foto: Colaj FANATIK

Giovanni Becali a fost în spatele celor mai multe transferuri ale românilor în străinătate. Printre sutele de jucători care au colaborat cu legendarul impresar, se numără și Florin Cernat. La podcastul „DON Giovanni”, unul dintre cei mai mari agenți ai lumii a dezvăluit cum l-a transferat pe talentatul mijlocaș la Dinamo Kiev.

Cum a ajuns Florin Cernat la Dinamo Kiev. Ucrainenii veniseră pentru Adrian Mutu: „Îl promisesem la Inter”

Florin Cernat a fost unul dintre cei mai înzestrați mijlocași pe care i-a oferit România de-a lungul timpului. Giovanni Becali a povestit, în cadrul emisiunii „DON Giovanni”, cum a reușit să-l transfere la Dinamo Kiev, deși ucrainenii se aflau în România pentru a-l vedea pe Adrian Mutu.

„Dinamo Kiev îl dorea pe Mutu. Scouter-ul principal a dormit 4 zile la București să-l ia pe Mutu, dar eu aveam vorbă cu Inter. El vedea tot timpul Dinamo, iar Cernat debutase și el atunci. I-am zis să se uite la Cernat. Nu e tipul lui Mutu, dar joacă la mijloc, el creează goluri.

«Cu Mutu nu mai e nicio șansă?» Nu mai e. Până la urmă s-au convins de Florin Cernat, l-au luat și a făcut o carieră frumoasă. Apoi a venit și Ghioane. El a avut o problemă, își căuta tatăl care a plecat. A fost o chestie pentru care a suferit, iar Dinamo Kiev l-a ajutat în toate căutările. Sper că e ok băiatul.

Primii pași în Ucraina i-a făcut sub privirea lui Cernat, care era acolo. Când l-am dus pe Florin la Hajduk el se înțelegea cu croații. I-a fost ușor să învețe limba. El terminase contractul cu Dinamo Kiev, iar echipa începuse să cumpere jucători mai scumpi. În Croația l-au impresionat suporterii, care sunt extrem de fanatici. Ce jucători și antrenori au plecat de acolo… Ultima dată a fost Gattuso, iar la Dinamo Zagreb era Cannavaro”, a dezvăluit Giovanni Becali, în cadrul podcastului „DON Giovanni”

Valentin Mihăilă, transfer iminent în Turcia

Revenind la mutările de actualitate, Giovanni Becali a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că Valentin Mihăilă este foarte aproape să semneze contractul din Turcia, cu Rizespor, pe o perioadă de 4 ani:

„La ora asta se află la Istanbul, unde cred că după vizita medicală Mihăilă va semna pe 4 ani cu Rizespor. A fost un transfer definitiv. Parma și-a lăsat și niște procente, a redus prețul. Jucătorul a făcut un contract favorabil. Mihăilă câștigă cu 20-25% peste cât câștiga în Italia. Sper să fie fericit, este a doua posibilitate ca să iasă în fotbalul mare”, a spus Giovanni Becali, printre altele, la podcastul „DON Giovanni”.

DEZVALURILE lui Ioan Becali | Mutu, DORIT INSISTENT de Dinamo Kiev, dar ALT ROMAN a ajuns in Ucraina

