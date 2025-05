Giovanni Becali, detalii de ultimă oră despre situațiile lui Man și Mihăilă la Parma: „Putem să-l aranjăm ca lumea!”

Parma are nevoie de doar un punct în ultimele două etape din Serie A pentru a-și asigura matematic menținerea în prima divizie. Giovanni Becali a analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA situația celor doi fotbaliști români care evoluează pentru formația gialloblu, Dennis Man și Valentin Mihăilă.

Giovanni Becali: „Mihăilă era titular la Parma dacă nu era accidentat”

Giovanni Becali a dezvăluit că Valentin Mihăilă și-ar putea prelungi contractul cu Parma, însă totul depinde de situația echipei din Serie A, care încă nu și-a asigurat menținerea din punct de vedere matematic. Agentul a vorbit despre situația fostului jucător de la Universitatea Craiova, dar și despre .

„Mihăilă mai are contract cu noi până la sfârșitul lui septembrie, dacă cumva clubul are o intenție, poate are șansa să îl aranjăm ca lumea. Important e că el a avut problemele acestea cu accidentările, cred că era titular la Parma dacă nu era accidentat.

Să vedem ce se va întâmpla cu Parma în primul rând, Parma are două meciuri în care își joacă existența, are 85-90% șanse să se salveze, are nevoie de doar un punct, pe care nu știu dacă îl ia cu Napoli.

Giovanni Becali a vorbit despre situația lui Dennis Man: „Fără probleme”

Dar, în ultimul meci, chiar dacă se joacă pe terenul Atalantei, aceştia au locul 3 asigurat, mai ales după victoria cu Genoa. Parma a luat trei puncte cu Juventus, a luat cu Inter de la 0-2 și când trebuiau să ia cu Como, sau la Empoli… Atalanta nu are nicio grijă, ar putea să nu joace cu titularii contra Parmei.

(n.r. cu Mihăilă s-ar putea să prelungiți dacă va fi interes din partea Parmei) Nu știu ce are Parma de făcut, poate să apară orice, nu e vorba de despărțire, suntem în relații extraordinare cu toți, să vedem ce se întâmplă.

(n.r. cu Man ați mai vorbit de când s-a terminat contractul?) Am vorbit cu tatăl lui, e totul bine, totul relax, fără probleme”, a afirmat Giovanni Becali într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. .

