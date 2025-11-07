Giovanni Becali, detalii sfâșietoare despre situația lui Dan Petrescu: ”Vreau să aud niște vești că e mai bine. Dar nu le aud!”

ADVERTISEMENT

În direct la emisiunea ”Giovanni Show”, impresarul Ioan Becali a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Veștile nu sunt deloc îmbucurătoare în ceea ce-l privește pe fostul mare internațional român.

Giovanni Becali, ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu

Giovanni Becali a mărturisit că are o relație foarte bună cu Dan Petrescu și a vorbit despre situația delicată prin care acesta trece. El a precizat că veștile nu este deloc bune și din această cauză nu s-a întors la CFR Cluj.

”Am auzit că a slăbit 30 de kilograme. Nu-l chem, îl las, vreau să vorbesc când e bine. Aștept să se facă bine. Am o relație prea bună cu el, e cumătrul meu, a fost jucătorul meu. Știu că e într-o situație mai dificilă, dar poate tratamentul merge mai bine și să-l văd că e sănătos.

Dacă era sănătos accepta CFR Cluj din nou. Dar totul a depins că nu e el pregătit încă și mai important decât orice, el are bani. Situație are cât vrei, dar sănătatea e pe primul loc. Sănătatea, fetele lui”, a declarat el, la .

Motivul pentru care Dan Petrescu a slăbit foarte mult

Impresarul este îngrijorat din cauza faptului că veștile bune despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu se lasă așteptate. ”Vreau să aud și eu niște vești că e mai bine, dar nu aud veștile astea. Să dea Dumnezeu să fie bine. Sunt convins că va fi bine, dar să pierzi 30 de kilograme înseamnă că e ceva mai deosebit.

Ori le-a pierdut ca să slăbească, că era gras, el întotdeauna a avut probleme cu șoldul. Îmi aduc aminte cât stretching a făcut el cu Gică Popescu, erau campioni când erau la echipa națională”, a afirmat Ioan Becali, la ”Giovanni Show”.

Care este situația medicală a lui Dan Petrescu

Dan Petrescu se confruntă cu mari probleme medicale și urmează un tratament prin care speră să se poată face bine. Jurnalistul Cristi Coste a anunțat în urmă cu trei săptămâni la ”Giovanni Show” că .

”Din ce știu eu, Dan Petrescu mai are de făcut încă două ședințe de tratament, ceea ce mai durează, pentru că ședințele se fac o dată la trei săptămâni. Analizele erau ok, dar nu și-a terminat tratamentul”, a spus Cristi Coste.

De ce nu a revenit Dan Petrescu la CFR Cluj după demiterea lui Mandorlini

Plecat de la CFR Cluj în vară, după eliminarea rușinoasă din Europa League, Dan Petrescu a fost dorit din nou pe banca ardelenilor după demiterea lui Andrea Mandorlini. Patronul .

Însă, mutarea nu s-a mai realizat din cauza problemele medicale pe care le are Petrescu. Acesta se află în continuare sub tratament și nu ar fi putut reveni imediat, iar conducerea lui CFR Cluj nu a mai așteptat și l-a numit pe Daniel Pancu.