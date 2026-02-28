Giovanni Becali, dezamăgit de eşecul lui Chivu în Champions League: “Nu credeam niciodată!”. Dezvăluiri despre venirea lui Diego Simeone la Inter. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la Giovanni Show, Ioan Becali a analizat eliminarea suferită de Interul lui Cristi Chivu în fața lui Bodo/Glimt în play-off-ul pentru accederea în optimile de finală din UEFA Champions League.

Dezamăgirea lui Giovanni Becali după eliminarea Interului lui Cristi Chivu din Champions League în fața lui Bodo/Glimt

Cunoscutul impresar de fotbaliști a spus că nu se aștepta sub nicio formă la un astfel de deznodământ, cu atât mai mult cu cât în acest scenariu s-a ajuns după ce norvegienii au câștigat ambele manșe disputate împotriva formației din Serie A.

De asemenea, Giovanni Becali a apreciat cu această ocazie și că acest eșec al lui Cristi Chivu reprezintă o dezamăgire pentru toți românii interesați în principal de rezultatele obținute de conaționali în fotbalul internațional.

„E o dezamăgire pentru toți oamenii care țin cu românii de afară. El fiind încă un român de-al nostru, chiar dacă e de atâta timp în Italia. Nu credeam niciodată. Să nu se califice mai exista un risc, dar să și pierzi acasă… Bodo/Gimt, echipa de senzație din ultimii trei ani a fotbalului norvegian”, a spus Ioan Becali la Giovanni Show.

Giovanni Becali crede că este nevoie de o revoluție la nivel de lot la Inter Milano în această vară

De asemenea, cu aceeași ocazie, Giovanni Becali a mai transmis și că în viziunea sa nu are vreo vină la acest parcurs sub așteptări din Champions League. El a opinat că la Inter este nevoie ca la finalul acestui sezon să se pună în scenă o reconstrucție masivă a lotului de jucători:

„El are contract în continuare. El a prelungit, mai are. Eu nu cred că va pleca, va rămâne la Inter. Are contract, se simte bine acolo. Și Marotta (n.r. președintele clubului), și Ausilio (n.r. directorul sportiv), i-au dat mână liberă. Problema nu cred că e a lui, lăsând toate la o parte.

Cred că acolo jumătate de echipă trebuie schimbată. Sunt jucători de peste 35-36 de ani. Bastoni are ofertă acum de 80-90 de milioane de euro, dacă poate să plece la Barcelona. Dar Inter nu-l dă.

O revoluție, da. Pe lângă atacanți, hai să spun că au încă, și Thuram, și argentinianul (n.r. Lautaro Martinez), și băiatul lui Chivu de la Inter (n.r. Pio Esposito), au atacanți. Fundașii laterali, în stânga poate Dimarco merge în continuare. La mijlocul terenului are nevoie în fața apărării de un stâlp adevărat. E greu să mai găsești azi. Titlul îl iau, titlul e câștigat, nu mai e o problemă”.

Cum vede Giovanni Becali subiectul Diego Simeone la Inter Milano în locul lui Cristi Chivu în vară

Impresarul de fotbaliști nu crede în Pe de altă parte însă, el a transmis și că nu ar fi chiar imposibil ca gruparea din La Liga să își dorească despărțirea de Simeone la finalul acestui sezon.

„Precontract nu știu, dar știu că se vorbește și în Spania, și în Italia, că Simeone termină cu Atletico Madrid. Nu că nu îl vor în continuare, dar trebuie să schimbe și Atletico ceva, s-au plictisit. Și el la fel. Merg în primele 4, ei vor merge în Champions League.

Dar neparticiparea la titlu cu Barcelona și cu Real, în primii ani au fost acolo, acum nu mai sunt acolo. Sunt la 7, 8, 10 puncte de primele două. Și atunci intervine o uzură, 14 ani, îți dai seama? Aceeași tactică, același comportament”, a mai spus Ioan Becali.

Giovanni Becali îl cunoaște pe Diego Simeone de când argentinianul avea doar 20 ani

Momentul s-a produs în vara anului 1990, atunci când fostul mijlocaș s-a transferat din țara natală, de la Velez Sarsfield, în Italia, la Pisa: „Da, da, îl cunosc de când avea 19 ani (n.r. împlinise 20 de ani de doar câteva luni). De atunci, când a venit în Italia, la Pisa, cu Mircea Lucescu antrenor și președinte Anconetani”.