Giovanni Becali știe cine poate fi selecționer în locul lui Mirel Rădoi. „Am vorbit cu el, vine, dar vrea 25.000 de euro pe lună” Exclusiv

, 40 de ani, și-a anunțat plecarea de la echipa națională după terminarea actualei grupe preliminare pentru Mondial. Deși există încă o incertitudine în privința deciziei lui Rădoi, sunt destui oameni de fotbal care cred că Mirel se va ține de cuvânt și va renunța după deplasarea de duminică, 14 noiembrie, din Liechtenstein.

Printre cei care consideră că Rădoi nu va mai sta pentru eventualul baraj din martie se numără și Giovanni Becali.

Acesta a acordat un mega-interviu pentru al revistei premium FANATIK, vorbind printre altele și de banca naționalei României. Giovanni Becali face o analiză a celor care l-ar putea înlocui pe Rădoi și dezvăluie că a discutat personal cu Ladislau Boloni pe această temă.

ADVERTISEMENT

Ladislau Boloni, după cum spune Becali, este dispus să redevină selecționerul României după 20 de ani, dar are anumite pretenții financiare, nici pe departe exagerate, care depind de administrația condusă de Răzvan Burleanu.

Giovanni Becali: „Am vorbit cu Boloni și vrea să vină la națională, dar nu poate pe 15.000 de euro pe lună”

Ce facem cu naționala? Pleacă Rădoi?

– Eu cred că pleacă, pentru că îl știu un om de cuvânt, un om încăpățânat. Și nu e vorba de bani, plus că nu cred că are o ofertă în momentul ăsta. , să fie 8-10 ore pe zi cu jucătorii, ca să implementeze ce are el în cap. Și are în cap! Discursul lui Rădoi e fabulos din punctul ăsta de vedere și de aceea a avut și presa lângă el atâta timp. Nu-și poate pune în practică ideile la națională, unde are 6 meciuri pe an.

ADVERTISEMENT

Cine vine în locul lui Rădoi?

– Pe Lucescu să-l uităm. Hagi e cea mai bună variantă, dar nu poate lăsa Farul în situația asta niciodată! s-a băgat iar la CFR. Nu cred că Olăroiu se sacrifică să vină la națională pe 15.000 de euro, îi cad tresele! Probabil tot dintre cei tineri. Mutu poate fi o variantă. Oricum Burleanu a jucat la loterie cu naționala până acum.

Boloni?

– Și Boloni ar fi o soluție, chiar am vorbit cu el. Vrea să vină la națională, dar nu poate pe 15.000 de euro. E nevoie de măcar 25.000 pe lună și mi-e greu să cred că federația vrea și poate face efortul ăsta financiar. Deci, Boloni sigur ar veni!

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a anunțat după victoria cu Armenia că pleacă de la echipa națională. Anunțul oficial va veni săptămâna viitoare

Mirel Rădoi termină contractul la prima reprezentativă la finalul grupei preliminare. El a venit cu „marele anunț” al renunțării la banca naționalei după România – Armenia 1-0. Pe entuziasmul rezultatelor din lunile septembrie și octombrie, Mirel a crezut că a urcat sacii naționalei în căruța barajului și e momentul să iasă la rampă.

Eu am contract până în noiembrie, mai departe este treaba Federației. Oferte au fost până acum și le-am refuzat. Din punctul ăsta de vedere vă dau cuvântul meu că nu am niciun contact, nicio ofertă. Nu mă poate întoarce nimic, nici măcar soția. Și dacă Federația ar face o ofertă, nu aș accepta. E un ciclu care s-a terminat” – Mirel Rădoi după România – Armenia 1-0

Mai avem două meciuri de disputat, cu Islanda și în Liechtenstein, pentru a termina grupa pe locul 2 și a juca barajul qatariot. Teoretic, avem șanse mari la două victorii, dar asta nu scuză graba de amator a lui Rădoi de a destabiliza, măcar emoțional, vestiarul.

ADVERTISEMENT

Au fost destui care au criticat decizia lui Rădoi de a-și face publică intenția, dar și alții care au văzut gestul ca o lui Burleanu. În luna trecută de la anunțul lui Rădoi, între acesta, Stoichiță și Burleanu au avut loc mai multe discuții pe această temă.

S-a discutat și prelungirea contractului cu Mirel Rădoi. În toată această relație, începută în 2018, a existat respect și încredere. Vom lua o decizie, împreună, după aceste două meciuri, care sunt extrem de importante pentru noi. În momentul de față, toate variantele sunt pe masă” – Răzvan Burleanu, după ședința CEx din 3 noiembrie

, indiferent care va fi acesta, va veni săptămâna viitoare, după meciul de la Vaduz.

ADVERTISEMENT