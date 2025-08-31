Giovanni Becali, dezvăluiri cu iz mafiot din perioada petrecută în Germania și Sicilia: „Am o poveste ca din Scarface!”

Giovanni Becali are o viață ce ar putea fi oricând transformată într-un scenariu de film. Impresarul de fotbaliști a avut parte de multe momente deosebite, de la și până la . Recent, Giovanni Becali a povestit cum era viața acestuia în perioada petrecută în Germania și Sicilia.

Amintirile lui Giovanni Becali din tinerețe. Povești tari din perioada petrecută în Germania și Sicilia

Giovanni Becali a fost prezent la un nou episod din emisiunea „DON Giovanni”, o producție exclusivă marca FANATIK. Impresarul a revăzut o fotografie din tinerețea ta, când se afla la masă cu mai mulți prieteni de-ai săi.

Amintirile au curs imediat în mintea acestuia, Giovanni începând să povestească peripețiile prin care a trecut când avea doar 30 de ani. Există și o întâmplare scoasă parcă din celebrul film mafiot „Scarface”, pe care însă agentul de jucători o va dezvălui la momentul potrivit.

„Ultima pe care o voi spune este din Scarface!”

„Eram cel mai tânăr din gașcă. În stânga este un băiat Ion, mai mare decât mine cu 4-5 ani, următorul este blănar din Frankfurt, al 3-lea este Mircea Cain, a murit acum 6-7 ani, era mai mare decât mine cu 8-9 ani, penultimul este un băiat, Mihăiță Frumosul, semăna cu Alain Delon, era favoritul fetelor și ultimul este un evreu român, care tot așa, domina blănurile care veneau din Italia. Veneau cu eforturi, se duceau singuri în Sicilia.

Am ajuns noi în Sicilia și am vorbit cu sicilienii să blocheze transporturile. Noi am cerut un preț pentru asta. Majoritatea care făceau treaba asta erau evrei. Ne întâlneam la restaurante. Ăia erau oameni bătrâni, de 70-80 de ani, noi nu știam ce se întâmplă de nu ne mai dau italienii. Aveam 30-31 de ani, prin anii ’80.

Am avut un moment… care îmi e greu să îl spun. Au fost multe, nu pot să le spun. Am ajuns la un statut și dacă le spun… Ultima pe care o voi spune este din Scarface, din filme. Eram Scarface, nu pot să spun”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.

