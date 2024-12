Giovanni Becali, dezvăluiri de ultimă oră despre Dan Șucu la Genoa: „E echipă de 100 și ceva de milioane, nu de 45! M-au sunat să le pun o vorbă bună”

Dan Șucu a dat o lovitură de proporții în această săptămână. Giovanni Becali, un bun cunoscător al fotbalului italian, a vorbit despre acest subiect la FANATIK Superliga.

Dan Șucu e noul acționar majoritar de la Genoa. Cum vede Giovanni Becali mutarea

Omul de afaceri este primul român care cumpără o echipă de fotbal din afara țării. Dan Șucu a surprins pe toată lumea când a decis să investească bani la Genoa, o echipă care, în ultimii ani, a acumulat datorii imense.

Nu va fi însă deloc ușor. Genoa nu a avut mari performanțe în ultimii ani, însă este o echipă care se bazează mult pe vânzarea de jucători. Numai în stagiunea precedentă, grifonii au dat câteva lovituri pe piața de transferuri.

Giovanni Becali a făcut multe afaceri cu fotbaliști din Serie A. Impresarul e de părere că Dan Șucu a făcut o investiție extrem de inspirată și crede că, în câțiva ani, ar putea intra pe profit. El a vorbit despre banii care ar urma să intre în conturi din drepturile de televiziune.

Giovanni Becali: „Eu cred că în 5 ani domnul Șucu poate intra pe profit”

„Pentru fotbalul românesc, e un șoc. Sunt multe amănunte. Că, chipurile, afacerea nu s-a făcut legal, că cei de la 777 Partners reclamă afacerea… Ce știu eu este că afacerea a fost atât de curată încât Șucu a salvat colapsul echipei Genoa. Restul sunt povești și basme. Americanii nu au fost capabili să mențină echilibrul echipei. Domnul Șucu a făcut o afacere extraordinară. Genoa este o echipă de 100 și ceva de milioane, nu una de 45 de milioane.

Depinde cum va fi viitorul. Să nu uităm că Genoa are în jur de 25-30 de mii de abonați pe an. Când eu aveam patru jucători la ei, pe vremea când erau în Serie B, aveau peste 20 de mii de abonați. Îți dai seama. Înseamnă bani mulți. Înseamnă încă 45-50 de milioane de euro din drepturile TV.

Dacă rămâne în divizia A, domnul Șucu are un viitor frumos. Nu știu dacă domnul Șucu preia sau nu datoriile americanilor. Este o afacere interesantă. Noi eram obișnuiți cu jucători de 1-2 milioane de euro. Acum am pus un 0 în plus la sumă. E o echipă solidă. A avut jucători și jucători.

Eu am fost asaltat. 40-50 de telefoane de la directori sportivi. Ei credeau că eu sunt frate cu Șucu. Am zis că îl cunosc și le-am spus că e un om serios. Ce ar fi fost? Omul s-a dus, a luat societatea. Are un CEO spaniol foarte capabil. Omul începe un drum nou. Vom vedea de ce va fi nevoie.

(N.r. Câți bani ar trebui să mai bage domnul Șucu?) Nu pot să spun. El știe mai bine. Eu cred că a preluat echipa cu oameni importanți care i-au explicat care sunt datoriile preluate și cele care nu au fost. Eu cred că în 5 ani domnul Șucu poate intra pe profit”, a explicat Giovanni Becali, în direct și în exclusivitate, la FANATIK Superliga.

