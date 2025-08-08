Giovanni Becali, dezvăluiri despre Andrei Borza la Rapid: “Pederzoli a vrut să-l amendeze”

Andrei Borza este un produs de export bun al Rapidului, însă fundașul lateral de 19 ani nu a primit o ofertă concretă din străinătate. Giovanni Becali a dezvăluit care mai este situația fundașului și a povestit despre

ADVERTISEMENT

Mauro Pederzoli, gata să îi taie jumătate de salariu lui Andrei Borza. Dezvăluirile lui Giovanni Becali: „M-am certat cu el”

În urmă cu câteva săptămâni, Borza a fost implicat într-un nou scandal după cel din clubul de după înfrângerea cu Poli Iași. De această dată, lateralul a fost surprins la un festival de muzică în zilele sale libere, iar prezența sa în acel loc a stârnit controverse. Ioan Becali a dezvăluit mai mult detalii interesante despre acest episod în podcastul „DON Giovanni”:

„El e un copil cuminte, dar i s-a pus o ștampilă nedreaptă. El e un copil nevinovat, nici nu bea. I s-a mai pus o ștampiluță că a fost la festival. În două zile pe care le-a avut putea să stea cu familia, dar s-a întâmplat că Manea avea două bilete și n-a mai putut să meargă și i le-a dat lui. A băut o cola cu taică-su și cu Grameni, ce mare nenorocire? Erau numai drogați acolo? Erau și oameni ca lumea. Spectacolul ăla a fost sponsorizat și de soția domnului Șucu.

ADVERTISEMENT

Nu e adevărat că l-a pedepsit Gâlcă. Am avut o discuție cu directorul sportiv care voia să-i dea amendă jumătate din salariul pe o lună. Pe ce bază? Avea două zile libere. De-asta i-am zis eu: «Andrei, ferește-te… suntem o țară prăpăstioasă».

Pederzoli a înțeles, m-am certat cu el. I-am zis că o să chem avocații. Pe ce bază îi dai? Unde scrie că băiatul nu are voie să meargă în cele două zile la un concert? Dacă-mi arați hârtia că el a semnat, plătește amenda, dar toți au plecat la casele lor. El e un băiat priceput, care vorbește 3 limbi străine și a lucrat la echipe mari. În loc să vorbim despre cum s-a adaptat, noi ne-am certat pentru o nimica toată. El e foarte calculat, nu e tare în gură”, a dezvăluit celebrul agent la emisiunea „DON Giovanni”.

ADVERTISEMENT

Mai pleacă Andrei Borza de la Rapid? Care e situația fundașului

Andrei Borza era plecat de la Rapid în proporție de 80% în urmă cu câteva săptămâni, conform spuselor conducerii Rapidului, Andrei Borza continuă să fie fotbalistul giuleștenilor și unul dintre cei mai buni jucători eligibili pentru regula U21.

ADVERTISEMENT

„M-am plictisit și eu la câtă lume l-am propus. Important e că el a înțeles. Joacă la Rapid, e tânăr, are 19 ani. Dacă va fi, va fi. Dacă nu va fi, trebuie să se lase de fotbal sau cum? La iarnă… la vară”, a explicat Ioan Becali la podcastul „DON Giovanni”.

ADVERTISEMENT