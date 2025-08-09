Sport

Giovanni Becali, dezvăluiri despre Marius Șumudică: “Îi făceam un contract special la Rapid”

Giovanni Becali a dezvăluit, în direct la „DON Giovanni” ce contract îi pregătise lui Marius Șumudică la Rapid. De ce nu s-a mai materializat înțelegerea.
Iulian Stoica
09.08.2025 | 21:35
Marius Șumudică este fără echipă de la sfârșitul sezonului recent încheiat, când înțelegerea sa cu Rapid a fost reziliată de comun acord. Cu puțin timp înainte ca antrenorul să părăsească formația din Giulești, Giovanni Becali pregătise un contract special.

Giovanni Becali, dezvăluiri despre Marius Șumudică

În cadrul „DON Giovanni”, Ioan Becali a declarat că îi pregătise un contract special lui Marius Șumudică înainte ca antrenorul să o părăsească pe Rapid. Noua înțelegere s-ar fi întins pe o perioadă de 3 ani, planul urmând a fi pe termen lung. Impresarul nu a mers mai departe în momentul în care a aflat că nu se dorește ca „Șumi” să continue pe banca formației de sub Podul Grant.

„(n.r. – Șumudică încă nu și-a găsit echipă) Îți dai seama că suferă. Șumi este prietenul meu, iar eu țin mult la el. Are și el nebuneli, cum avem toți. A avut nebunia Rapidului, păi dacă ai nebunia Rapidului, ține-te de Rapid.

Rapid putea să îți dea și 20.000, 25.000, 30.000 de euro plus primele de campionat. Focusează-te pe Rapid, nu căuta gâlceava cu unul sau altul. Știi ce război a fost înainte să vină la Rapid, toată lumea voia ca el să fie pus la Rapid.

(n.r. – Și-a irosit șansa?) Crezi că mai poate să vină el la Rapid? Nu cred că mai poate. Eu am vorbit într-o seară despre situația lui, dacă rămâne sau pleacă, iar după 4 zile am zis că pleacă, așa cum s-a și întâmplat.

„Dacă rămânea la Rapid, îi făceam un contract superb lui Șumudică”

Dacă rămânea, trebuia să prezint eu un contract de-al lui pentru următorii ani, iar acesta putea fi acceptat. Mă rog, asta doar dacă rămânea la Rapid. Eu făceam un contract superb la Rapid.

Acest contract avea sume, clauze și chestii pe termen lung. Ar fi fost pe minim 3 ani. Am primit după vești că nu se merge mai departe pe mâna lui Marius Șumudică.

Vorbisem în seara aia cu Marius și după 5-6 zile de convorbiri i-am spus ‘Șumi, nu! Nu te vor!’. Mai erau 3 sau 4 etape și de atunci erau hotărâți că nu îl mai vor. El știa că nu mai continuă.

Are ochi la jucători și calitatea de a ține grupul unit. Nu trebuie să stea prea mult pe dinafară, te ofilești”, a declarat Giovanni Becali la „DON Giovanni”.

