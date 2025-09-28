Giovanni Becali, dezvăluiri despre nevestele de fotbalişti: “Surorile cu care sunt căsătorite Gică Hagi şi Gică Popescu sunt cele mai corecte”

La DON Giovanni, Ioan Becali a dezvăluit lucruri inedite despre nevestele de fotbaliști români. Impresarul a dat exemple pozitive care au ajutat jucătorii să aibă succes, dar și negative care au distrus carierele multora dintre aceștia.

Marilena Hagi și Luminița Popescu, exemplele pentru nevestele de fotbalişti

Giovanni Becali și Luminița Popescu sunt exemple demne de luat în seamă pentru nevestele de fotbaliști din România. Ioan Becali susține că datorită lor, au avut carierele pe care le-au avut. Totodată, impresarul a dat și câteva contraexemple din fotbalul românesc.

„Cele mai corecte neveste de fotbaliști au fost surorile care sunt măritate cu Hagi și Popescu. Hagi s-a despărțit de fosta soție și a ajuns să o cunoască pe actuala soție după ce a văzut-o la o nuntă. Când era la Brescia, îi cerea lui Gigi casete cu nunțile macedonești și acolo a văzut-o.

Cum s-au cunoscut Marilena și Gică Hagi și cu ce se ocupă soția lui Gică Popescu

Apoi au început să își scrie și după un timp mi-a zis mie că vine la Frankfurt pentru că trebuie să se întâlnească cu cineva. Erau Marilena și Luminița, venite la tatăl lor care lucra în construcții acolo. Atunci le-am cunoscut și eu pe amândouă. Nu sunt doar niște fete minunate, ci și mame, sfătuitoare, economice.

A lui Popescu e avocat și are și firma ei. Sunt exemple de neveste de fotbaliști, de aia Hagi și Popescu au făcut și cariere. Și soția lui Micha Klein era tot la nivelul ăsta”, a spus Giovanni Becali.

Care sunt jucătorii distruși din cauza căsniciilor

„Am întâlnit și multe neveste care au distrus fotbaliști. Foarte multe și mai ales în ziua de azi. Eram junior atunci și îmi aduc aminte de Uțu, Datcu, portarii de la Dinamo, Nelu Nunweiller, Voinea, Sătmăreanu, Pârcălab. Sunt mulți care au făcut multe.

Fotbalistul de la Steaua care a luat nevasta unui coleg

Pe nevasta lui Jenei care era stewardesă a luat-o de nevastă Sătmăreanu mai târziu. Erau și în timpurile alea care făceau așa, ei fuseseră și colegi la Steaua. Eu știu lucrurile astea pentru că veneau la Lido la piscină, zici că era la Monte Carlo.

Dansau balerinele, cu mese pe trepte. Era frumos în perioada aia 69-71. Făceau plajă acolo și se trăia bine la noi. Până în 77-78 a fost ca în Elveția la noi. Aveai de toate și găseai de toate. Era foarte frumos și bine. Și așa am văzut multe neveste de fotbaliști care i-au distrus rău de tot. Și azi se întâmplă rău de tot”, a mai spus Ioan Becali la DON Giovanni.

