Sport

Giovanni Becali, dezvăluiri despre relația cu Victor și Gigi Becali: “La noi se respectă fratele mai mare”

Giovanni Becali a dezvăluit, în direct la „DON Giovanni”, cum este relația cu fratele Victor, dar și cu vărul Gigi, patronul de la FCSB.
Iulian Stoica
09.08.2025 | 13:22
Giovanni Becali dezvaluiri despre relatia cu Victor si Gigi Becali La noi se respecta fratele mai mare
EXCLUSIV FANATIK
Giovanni Becali, detalii despre relația cu Victor Becali. Sursă foto: Colaj Fanatik

Giovanni Becali este cel mai important impresar de jucători din istoria României. Alături de Victor, cei doi dețin firma de impresariat „Becali Sport”, iar acum a venit momentul ca fratele mai mare să ofere detalii despre relația lor.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, dezvăluiri despre relația cu Victor și Gigi Becali: “La noi se respectă fratele mai mare”

În cadrul „DON Giovanni”, Ioan Becali a transmis că întotdeauna a existat o relație de frăție adevărată între el și fratele lui, Victor. Mezinul a știut întotdeauna de respect, iar același lucru se întâmpla și în cazul lui Gigi Becali, care era vărul mai mic.

„(n.r. – Cum a fost relația ta cu Victor?) O relație frățească. Eu cu Victor aproape nu ne-am certat niciodată. E și diferența de 9 ani și jumătate. Întotdeauna am fost fratele mai mare. Și cu Gigi la fel, am fost vărul mai mare. Ei m-au respectat întotdeauna.

ADVERTISEMENT

 La noi se respectă fratele mai mare. De exemplu, la fratele mai mare, eu tatălui lui Gigi îi spuneam ‘tata mare’. Fata lui Victor îmi spune ‘tata mare’ mie, adică fratele cel mai mare. Cu Victor am stat tot timpul împreună, avem casele aproape.

„Am fost despărțiți doar în timpul cât am fost afară”

Am fost despărțiți doar în timpul cât am fost afară. El nu a fost cu mine afară niciodată. Înainte de revoluție, prin 1987-1988, mă întâlneam afară cu fotbaliștii eu. Le mai dădeam niște bani, ca să cumpere valută acolo și ei vedeau cât e cursul și le dădeau banii înapoi lui Gigi și Victor.

ADVERTISEMENT
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu...
Digi24.ro
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele

Vorbeam cu mama și cu tata și îmi spuneau ‘Măi mamă, și ei vor să plece, și ei vor să vină în occident’. Eu am zis ‘Ce să facă? Să vină și ei? Păi mă întorc eu atunci. Dacă vor să vină ei, atunci mă întorc eu. Ei cred că aici sunt câinii cu colaci în coadă?’.

ADVERTISEMENT
Despărțirea verii: erau împreună din 2023
Digisport.ro
Despărțirea verii: erau împreună din 2023

Ei au stat cu părinții amândoi. Ei aveau animale amândoi, Victor și Gigi. Între Victor și Gigi sunt 2-3 ani diferență, doar că au crescut cu părinții acolo, casă lângă casă. La noi, la machedoni, erau aproape 30 de familii. Maxim era gradul doi de rudenie. Datorită machedonilor s-a dezvoltat Pipera”, a declarat Giovanni Becali.

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali, detalii despre relația cu fratele Victor

„E copilul meu, e legacy-ul meu”. Adi Mutu a vorbit despre inaugurarea programată...
Fanatik
„E copilul meu, e legacy-ul meu”. Adi Mutu a vorbit despre inaugurarea programată în luna septembrie. Foto exclusiv
Moment incredibil încă din prima etapă din Anglia! Un suporter a sărit din...
Fanatik
Moment incredibil încă din prima etapă din Anglia! Un suporter a sărit din tribună pentru a se lua la bătaie cu un jucător. Video
Fiul lui Mihai Leu, aproape de tragedie! Marco Leu, implicat într-un accident grav...
Fanatik
Fiul lui Mihai Leu, aproape de tragedie! Marco Leu, implicat într-un accident grav la raliu
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
ȘOCANT! Sumă uriașă primită de Alexandru Băluță pentru rezilierea cu FCSB. Gigi Becali:...
iamsport.ro
ȘOCANT! Sumă uriașă primită de Alexandru Băluță pentru rezilierea cu FCSB. Gigi Becali: 'Ce să fac?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!