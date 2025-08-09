Giovanni Becali este cel mai important impresar de jucători din istoria României. Alături de Victor, cei doi dețin firma de impresariat „Becali Sport”, iar acum a venit momentul ca fratele mai mare să ofere detalii despre relația lor.

Giovanni Becali, dezvăluiri despre relația cu Victor și Gigi Becali: “La noi se respectă fratele mai mare”

În cadrul , Ioan Becali a transmis că . Mezinul a știut întotdeauna de respect, iar același lucru se întâmpla și în cazul lui Gigi Becali, care era vărul mai mic.

„(n.r. – Cum a fost relația ta cu Victor?) O relație frățească. Eu cu Victor aproape nu ne-am certat niciodată. E și diferența de 9 ani și jumătate. Întotdeauna am fost fratele mai mare. Și cu Gigi la fel, am fost vărul mai mare. Ei m-au respectat întotdeauna.

La noi se respectă fratele mai mare. De exemplu, la fratele mai mare, eu tatălui lui Gigi îi spuneam ‘tata mare’. Fata lui Victor îmi spune ‘tata mare’ mie, adică fratele cel mai mare. Cu Victor am stat tot timpul împreună, avem casele aproape.

„Am fost despărțiți doar în timpul cât am fost afară”

Am fost despărțiți doar în timpul cât am fost afară. El nu a fost cu mine afară niciodată. Înainte de revoluție, prin 1987-1988, mă întâlneam afară cu fotbaliștii eu. Le mai dădeam niște bani, ca să cumpere valută acolo și ei vedeau cât e cursul și le dădeau banii înapoi lui Gigi și Victor.

Vorbeam cu mama și cu tata și îmi spuneau ‘Măi mamă, și ei vor să plece, și ei vor să vină în occident’. Eu am zis ‘Ce să facă? Să vină și ei? Păi mă întorc eu atunci. Dacă vor să vină ei, atunci mă întorc eu. Ei cred că aici sunt câinii cu colaci în coadă?’.

Ei au stat cu părinții amândoi. Ei aveau animale amândoi, Victor și Gigi. Între Victor și Gigi sunt 2-3 ani diferență, doar că au crescut cu părinții acolo, casă lângă casă. La noi, la machedoni, erau aproape 30 de familii. Maxim era gradul doi de rudenie. Datorită machedonilor s-a dezvoltat Pipera”, a declarat Giovanni Becali.

