Giovanni Becali, dezvăluiri din contractul lui Florinel Coman la arabi: „Mi-a arătat și i-am zis asta”

Impresarul a discutat împreună cu Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, despre contractul lui Florinel Coman. pentru o perioadă de trei ani.

Florinel Coman, mulțumit de contractul cu arabii

Șocul verii a fost transferul lui Florinel Coman de la FCSB, care părea că a picat după tratativele din primăvară. Pe vremea aceea, Duhail îl dorea pe „șeptarul“ campioanei, dar nu s-a concretizat mutarea, care părea că va rămâne în curtea clubului din Berceni.

Florinel Coman este mulțumit de contractul pe care-l are cu cei de la Al Gharafa, întins pe o perioadă de trei ani. Giovanni Becali a spus că putea obține un contract mult mai bun, dar mutarea este una excelentă pentru extrema stângă.

„Eu zic, m-am întâlnit cu el la nuntă lui Ianis. Am stat de vorba câteva minute, mi-a zis tot contractul. Mi-a zis că are trei ani, cu o opțiune de încă un an. I-am spus că la opțiune putea să facă o sumă mult mai mare decât contractul pe cei trei ani.

Păi da, pentru că opțiunea e din partea clubului. El era mulțumit, un contract bun. Să dea Dumnezeu.. Nu pot să spun, Cristi (n.r. dacă sunt 2 milioane euro salariu). Chestiile astea sunt private, e dreptul lui, nu pot să spun eu.

Dar e un contract bun, are o vârstă, se apropie de 27 de ani. Când să câștige acești bani? Are o fetiță, poate îi mai vine o fetiță. Important e să facă mult mai bine decât Tănase și să nu te plimbi colo-colo, cutare. Îi doresc tot binele“, a spus Giovanni Becali, în exclusivitate.

Mesajul lui Florinel Coman pentru fani

, cărora le mulțumește pentru tot sprijinul arătat. Extrema a petrecut în curtea clubului șapte ani, fiind transferat de la Farul Constanța pentru trei milioane de euro.

„Dragi Steliști,

După 7 ani extraordinari petrecuți împreună, a venit momentul să vă spun “la revedere”. Vreau să mulțumesc din suflet întregului staff al FCSB pentru tot sprijinul, încrederea și momentele frumoase pe care le-am trăit împreună.

Îmi amintesc cu bucurie ziua în care mi-am început călătoria alături de voi și datorită vouă am reușit să devin omul care sunt astăzi. Nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile fără suportul necondiționat al fanilor, cărora vreau să le mulțumesc din suflet și pe care îi rog să susțină, să sprijine și să fie alături de echipă în continuare.

Vă doresc mult succes în continuare și sper că drumurile noastre să se intersecteze din nou. #forțasteaua“, a scris Florinel Coman pe Instagram, după ce s-a despărțit de formația lui Charalambous și Pintilii.

